顧客データ活用サービス「Treasure Data CDP」を導入

株式会社Looop

「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ、再生可能エネルギーのニーズ喚起と普及を目指す株式会社Ｌｏｏｏｐ（本社：東京都台東区、代表取締役社長 CEO：中村創一郎、以下「Ｌｏｏｏｐ」）は、トレジャーデータ株式会社（本社：東京都港区、社長執行役員：三浦喬）の顧客データ活用サービス「Treasure Data CDP」を導入しました。

Ｌｏｏｏｐは電力小売事業（サービス名：Looop でんき）を通じて、市場連動型料金プラン「スマートタイムONE」（https://looop-denki.com/pr/smarttimeone/）を提供しています。Ｌｏｏｏｐはこれまで、公式モバイルアプリ「Looopでんきアプリ」（https://looop-denki.com/home/app/）を通して、電気料金や電力使用状況はもちろん、直近の料金単価の値動きや具体的な節約方法等、お客さまにとって有益な情報の発信に努めてまいりました。その結果「Looopでんきアプリ」はApp Storeで4.4（2025年8月現在）の高評価をいただいており、グッドデザイン賞も受賞しています。

この度の「Treasure Data CDP」導入により、電力使用パターンや契約履歴、アプリの利用状況などに応じた最適なプラン提案やプロモーション、契約変更時の適切なフォローアップなど、データを軸とした顧客体験の最適化を行うことで顧客満足度の向上とLTV（顧客生涯価値）の最大化を目指します。今後は、顧客ステータスの連携やコンタクトセンターの応対履歴などの統合により、新規顧客の契約率向上も図ってまいります。

■Looopでんきの「スマートタイムONE」について

Looopでんきの「スマートタイムONE」（https://looop-denki.com/pr/smarttimeone/）では、太陽光由来の電力が多く価格が安くなる昼間の時間帯に電気を使う「ピークシフト」を行っていただくことで、お客さまの電気代の削減になると同時に、再生可能エネルギーの有効活用にもつながります。Looopでんきアプリを通じて、単価の安い時間帯のチェックや今月の電気代予想等の機能を提供し、お財布にも地球にもやさしい電気の使い方を提案しています。

■トレジャーデータについて

Treasure Data, Inc.は2011年12月に米国で設立され、2012年11月には日本法人であるトレジャーデータ株式会社を東京に設立しました。日本を事業開発および技術開発の重要拠点として位置づけ、これまで国内外の企業のデジタル変革を支援してきました。トレジャーデータは、世界をけん引する革新的な企業に向けて、高い信頼性と性能、そしてAIを軸としたアーキテクチャを融合した、エンタープライズ企業向けの「インテリジェント・カスタマーデータプラットフォーム（CDP）」を提供しています。安全性と柔軟な拡張性を備えた環境のもと、顧客一人ひとりに最適化された高度なパーソナライゼーションを実現し、企業の収益向上やマーケティングコストの最適化に貢献しています。

Treasure Data CDPは、マーケティング、営業、カスタマーサービスなど顧客接点を担うすべての部門が、顧客データを最大の資産として活用できるよう支援します。現在、Fortune 500やGlobal 2000を含む世界中の400社以上の企業に導入されています。

株式会社Ｌｏｏｏｐについて

株式会社Ｌｏｏｏｐは、東日本大震災に際し被災地に太陽光発電で電気を灯し、喜んでいただいた経験を基に、再生可能エネルギーを世に広めたいという思いから2011年4月に創業。人々がエネルギーを自由に使い、持続的な豊かさを享受できる「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ、再生可能エネルギーとテクノロジーの力で今までにないエネルギーエクスペリエンスを実現する会社です。主力の電力小売事業（サービス名：Looopでんき）を通じて太陽光発電の恵みをユーザーに還元できる市場連動型料金プラン「スマートタイムONE」を提供しています。再生可能エネルギー事業では、発電所の販売・保守・開発の他、系統用蓄電池事業にも取り組み、全ての事業を通じて、エネルギーマネジメント技術の開発を手掛けています。エネルギーを「つくる・コントロールする・届ける」全プロセスで経験と知見を有する強みを活かし、新たな価値創造と再生可能エネルギーの普及に貢献してまいります。

設立日：2011年4月4日

本社所在地：東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー（受付17階）

代表者：代表取締役社長CEO/執行役員 中村創一郎

資本金：5,601百万円 ※2025年４月現在

売上高：50,524百万円 ※2025年3月期単体

URL：https://looop.co.jp/