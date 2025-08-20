国立大学法人神戸大学　×　株式会社シュゼット・ホールディングス「包括連携協定」締結式の開催について

株式会社シュゼット・ホールディングス

国立大学法人神戸大学（学長：藤澤 正人）と株式会社シュゼット・ホールディングス（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：蟻田 剛毅）は、相互に協力して円滑かつ効率的な産学連携を推進するため、2025年8月27日(水)に包括連携協定を締結します。

１．締結式

【日時】2025年8月27日（水）14:00～15:00

【場所】神戸大学 産官学連携本部ダイセルOIホール（神戸市灘区六甲台町1-1）

【出席者】神戸大学 学長：藤澤 正人、理事：河端 俊典

株式会社シュゼット・ホールディングス 代表取締役社長：蟻田 剛毅

【次第】挨拶、協定書への署名、事業紹介、質疑応答 等

２．協定目的

神戸大学と株式会社シュゼット・ホールディングスが相互に協力し、円滑かつ効率的な産学連携を推進することで、地域における産業の高度化と新事業の創出を促進し、地域産業の活性化をめざす。

３．連携内容

（１）共同研究、受託研究等の企画・実施に関する事項

（２）人材育成に関する事項

（３）その他の産学連携の推進に関する事項

神戸大学及び株式会社シュゼット・ホールディングスは、今後も地域産業の活性化に一層力を注いでまいります。

■株式会社シュゼット・ホールディングスについて

1969年、兵庫県芦屋市で創業。フィナンシェを代表商品とし、百貨店をはじめ幅広い販売チャンネルを持つ「アンリ・シャルパンティエ」（国内93店舗、海外8店舗）と、カジュアルなラインアップで駅ナカ・駅チカをリードする「シーキューブ」（43店舗）、ミルクレープ専門店の「カサネオ」（1店舗）、クリームパンが大人気のパン屋 「バックハウスイリエ」（4店舗）のブランドを展開。製造販売のほか、カフェ事業なども推進しております。洋菓子世界大会第1位（※）のパティシエを有し、創業より生ケーキはすべて手作りにこだわるなど、“世界最高峰の技術でお菓子文化を生み出す会社”として、100年先を見据えたお菓子作りを通じ、さまざまなシーンに忘れられない感動をお届けしています。

（※）クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2023

【公式HP】https://www.suzette.co.jp/