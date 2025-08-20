GiRLS by PEACH JOHNから新作ブラセットが登場！ガーリーなデザインのノンワイヤーブラや盛りブラなどがラインナップ。

株式会社ピーチ・ジョン


株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）のPEACH JOHNの妹ブランド、GiRLS by PEACH JOHN（ガールズバイ ピーチ・ジョン）は、新作コレクションを発売しました。


秋らしいニュアンスのレースやリボンをあしらったガーリーでトレンド感のあるデザインのブラセットや、人気のノンワイヤーブラなどプチプラで使いやすいブラセットが登場！


GiRLS by PEACH JOHN :
https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/cgirls/
公式通販サイト

新作コンテンツページ :
https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-braset/
AUTUMN COLLECTION

公式Instagram :
https://www.instagram.com/girlsbypj/
@girlsbypj

AUTUMN NEW COLLECTION 商品ラインナップ


バレリーナの衣装をイメージしたノンワイヤーブラジャー＆ショーツのセット。ふんわりとシャーリングを寄せたチュールでカップをカバー。ストラップのリボンモチーフでクラシカルガーリーな印象をプラスします。カップ下側にパワーネット二つ折りのサポートパネル付きで、カップとバストの広がりを抑え、ほど良い高さ＆きれいな丸みに整えます。



「りらこれチュールレースノンワイヤーブラセットＬ」

価格：\2,178（本体価格\1,980）


サイズ：BC/DEカップ、UB65/70/75


https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10317520134/


カラー：グレー、ピンク、ボルドー（新色）



取り外しできるパッド入りでボリュームをプラスし、自然な高さと丸みをメイク。ギャザーを寄せたシアーなチュールとレースがロマンティックな印象のデザイン。カップを支えるパネル付き＆ワイヤー入りで、安定感のある着け心地です。



「なちゅこれチュールレースブラセットＮ」

価格：\2,178（本体価格\1,980）


サイズ：B～Eカップ、UB65/70/75


https：//www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10319110107/


カラー：アイボリー、ピンク、ブラウン（新色）



センターのリボン型ゴールドチャームがポイントのブラセット。繊細なリボン柄刺しゅうのチュールレースやカップ下辺のフリルがバレエコアなテイストをプラス。取り外しできる厚手パッド入りのカップで、ボリュームをプラスし、バストをほど良く寄せ上げて、きれいな谷間をメイクします。



「もりこれエンブロイダリーレースブラセットＯ」

価格：\3,278（本体価格\2,980）


サイズ：A～Eカップ、UB65/70/75


※AカップのみUB70/75


https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10319500114/


カラー：オフホワイト、ブルー、グレー（新色）