GiRLS by PEACH JOHNから新作ブラセットが登場！ガーリーなデザインのノンワイヤーブラや盛りブラなどがラインナップ。

株式会社ピーチ・ジョン

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）のPEACH JOHNの妹ブランド、GiRLS by PEACH JOHN（ガールズバイ ピーチ・ジョン）は、新作コレクションを発売しました。

秋らしいニュアンスのレースやリボンをあしらったガーリーでトレンド感のあるデザインのブラセットや、人気のノンワイヤーブラなどプチプラで使いやすいブラセットが登場！

AUTUMN NEW COLLECTION 商品ラインナップ

GiRLS by PEACH JOHN :https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/cgirls/公式通販サイト新作コンテンツページ :https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-braset/AUTUMN COLLECTION公式Instagram :https://www.instagram.com/girlsbypj/@girlsbypj「りらこれチュールレースノンワイヤーブラセットＬ」グレー「りらこれチュールレースノンワイヤーブラセットＬ」ピンク「りらこれチュールレースノンワイヤーブラセットＬ」ボルドー

バレリーナの衣装をイメージしたノンワイヤーブラジャー＆ショーツのセット。ふんわりとシャーリングを寄せたチュールでカップをカバー。ストラップのリボンモチーフでクラシカルガーリーな印象をプラスします。カップ下側にパワーネット二つ折りのサポートパネル付きで、カップとバストの広がりを抑え、ほど良い高さ＆きれいな丸みに整えます。

「りらこれチュールレースノンワイヤーブラセットＬ」

価格：\2,178（本体価格\1,980）

サイズ：BC/DEカップ、UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10317520134/

カラー：グレー、ピンク、ボルドー（新色）

「なちゅこれチュールレースブラセットＮ」アイボリー「なちゅこれチュールレースブラセットＮ」ピンク「なちゅこれチュールレースブラセットＮ」ブラウン

取り外しできるパッド入りでボリュームをプラスし、自然な高さと丸みをメイク。ギャザーを寄せたシアーなチュールとレースがロマンティックな印象のデザイン。カップを支えるパネル付き＆ワイヤー入りで、安定感のある着け心地です。

「なちゅこれチュールレースブラセットＮ」

価格：\2,178（本体価格\1,980）

サイズ：B～Eカップ、UB65/70/75

https：//www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10319110107/

カラー：アイボリー、ピンク、ブラウン（新色）

「もりこれエンブロイダリーレースブラセットＯ」オフホワイト「もりこれエンブロイダリーレースブラセットＯ」ブルー「もりこれエンブロイダリーレースブラセットＯ」グレー

センターのリボン型ゴールドチャームがポイントのブラセット。繊細なリボン柄刺しゅうのチュールレースやカップ下辺のフリルがバレエコアなテイストをプラス。取り外しできる厚手パッド入りのカップで、ボリュームをプラスし、バストをほど良く寄せ上げて、きれいな谷間をメイクします。

「もりこれエンブロイダリーレースブラセットＯ」

価格：\3,278（本体価格\2,980）

サイズ：A～Eカップ、UB65/70/75

※AカップのみUB70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10319500114/

カラー：オフホワイト、ブルー、グレー（新色）