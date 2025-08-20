GiRLS by PEACH JOHNから新作ブラセットが登場！ガーリーなデザインのノンワイヤーブラや盛りブラなどがラインナップ。
株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）のPEACH JOHNの妹ブランド、GiRLS by PEACH JOHN（ガールズバイ ピーチ・ジョン）は、新作コレクションを発売しました。
秋らしいニュアンスのレースやリボンをあしらったガーリーでトレンド感のあるデザインのブラセットや、人気のノンワイヤーブラなどプチプラで使いやすいブラセットが登場！
https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/cgirls/
https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-braset/
AUTUMN COLLECTION
https://www.instagram.com/girlsbypj/
AUTUMN NEW COLLECTION 商品ラインナップ
「りらこれチュールレースノンワイヤーブラセットＬ」グレー
「りらこれチュールレースノンワイヤーブラセットＬ」ピンク
「りらこれチュールレースノンワイヤーブラセットＬ」ボルドー
バレリーナの衣装をイメージしたノンワイヤーブラジャー＆ショーツのセット。ふんわりとシャーリングを寄せたチュールでカップをカバー。ストラップのリボンモチーフでクラシカルガーリーな印象をプラスします。カップ下側にパワーネット二つ折りのサポートパネル付きで、カップとバストの広がりを抑え、ほど良い高さ＆きれいな丸みに整えます。
「りらこれチュールレースノンワイヤーブラセットＬ」
価格：\2,178（本体価格\1,980）
サイズ：BC/DEカップ、UB65/70/75
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10317520134/
カラー：グレー、ピンク、ボルドー（新色）
「なちゅこれチュールレースブラセットＮ」アイボリー
「なちゅこれチュールレースブラセットＮ」ピンク
「なちゅこれチュールレースブラセットＮ」ブラウン
取り外しできるパッド入りでボリュームをプラスし、自然な高さと丸みをメイク。ギャザーを寄せたシアーなチュールとレースがロマンティックな印象のデザイン。カップを支えるパネル付き＆ワイヤー入りで、安定感のある着け心地です。
「なちゅこれチュールレースブラセットＮ」
価格：\2,178（本体価格\1,980）
サイズ：B～Eカップ、UB65/70/75
https：//www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10319110107/
カラー：アイボリー、ピンク、ブラウン（新色）
「もりこれエンブロイダリーレースブラセットＯ」オフホワイト
「もりこれエンブロイダリーレースブラセットＯ」ブルー
「もりこれエンブロイダリーレースブラセットＯ」グレー
センターのリボン型ゴールドチャームがポイントのブラセット。繊細なリボン柄刺しゅうのチュールレースやカップ下辺のフリルがバレエコアなテイストをプラス。取り外しできる厚手パッド入りのカップで、ボリュームをプラスし、バストをほど良く寄せ上げて、きれいな谷間をメイクします。
「もりこれエンブロイダリーレースブラセットＯ」
価格：\3,278（本体価格\2,980）
サイズ：A～Eカップ、UB65/70/75
※AカップのみUB70/75
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10319500114/
カラー：オフホワイト、ブルー、グレー（新色）