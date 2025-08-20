「安全報告書2025」を発行します！

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、鉄道事業法に基づき、2024 年度に実施した安全の確保に関する取組について、お客様や関係者の方々に広くご理解いただくため、「安全報告書2025」を2025年8月20日（水）に当社ホームページにて公表いたします。

本報告書では、安全方針や安全管理体制、中期経営計画で定めた安全文化の醸成に向けた取組をはじめ、安全設備の整備状況、事故発生時の非常体制の確立、災害対策、鉄道事故等の発生状況等の情報、及び安全性向上への取組等、お客様の安全を第一とした東京メトロの取組を幅広く報告しています。

「安全報告書2025」は、当社ホームページにてPDF形式でご覧いただけるほか、9月中旬以降、同ホームページから冊子の発送申込も受け付けます。

URL：https://www.tokyometro.jp/safety/prevention/safety_report/index.html

「安全報告書2025」の概要は、下記のとおりです。

記

1 主な内容

・グループ理念・トップメッセージ

・安全方針

・安全重点施策

・お客様の安全を第一に

・安全管理体制

・安全文化の醸成

・安全設備

・危機管理

・人財育成

・安全に関する年間の取組

・鉄道事故等への対応

・安全性向上への取組

2 形 式

（１） PDFファイル 閲覧用15ページ 両面印刷用30ページ

（２） 冊子 A4判 オールカラー 30ページ