期間限定でアイスが毎週1個無料！menu×ローソン「真夏の氷点下フェス」開催

　menu株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：信田篤男）が運営するデリバリーアプリ「menu」は、「Pontaパス」会員を対象にローソンでご利用いただける700円クーポンの配布に加え、対象アイスが毎週1個無料になるキャンペーン「真夏の氷点下フェス」を2025年8月19日（火）～9月22日（月）に実施します。




「真夏の氷点下フェス」は、1700円（税込）以上のご注文でご利用いただける700円分クーポンが2枚プレゼント※1されることに加えて、対象のアイスが1個無料※2になるキャンペーンです。どちらも毎週適用される特典になっており、お得にデリバリーをご利用いただけます。暑い日がまだまだ続くこの機会にぜひ本キャンペーンをご利用ください。


menuでは今後も、ローソンとの連携を一層深めながら、お客さま・配達員さま・加盟店さまのそれぞれが「三方良し」となるデリバリープラットフォームの構築を目指し、サービス拡大を推進してまいります。


※1店頭及び他のクーポンとは併用できません。


※2おひとり様1週間につき1個までの提供です。


※3Pontaパス会員限定でご利用いただけるキャンペーンです。利用条件につきましてはアプリよりご確認ください。



●「真夏の氷点下フェス」キャンペーン概要

1700円（税込）以上のご注文でご利用いただける700円分クーポン2枚のプレゼントに加え、対象アイス※4を毎週1個無料で提供します。2025年8月19日（火）～9月22日（月）の期間限定で、対象商品など詳細はmenuアプリからご確認ください。


・実施期間：2025年8月19日（火）～ 9月22日（月）


・対象店舗：menuで掲載されているすべてのローソン店舗


※4対象商品は店舗により異なるため、アプリ内よりご確認ください。


※エリアによりご注文可能な店舗が異なります。詳細はmenuアプリ内よりご確認ください。


※Pontaパスにご入会いただいている方がキャンペーンの対象となります。


※アイス無料キャンペーンはデリバリー注文のみが対象であり店頭でのご購入では適応いただけません。


※本キャンペーンにつきまして、予告なく変更・終了する可能性がございます。


※本キャンペーンにおける対象の商品は248円（税込）のアイスに限ります。詳細はmenuアプリからご確認ください。



●menu株式会社について

”あらゆるものが欲しい時に快適に手に入る生活インフラ”を目指し、日本発デリバリーアプリ『menu』を運営。2023年にはKDDI・レアゾンHDとのジョイントベンチャー化。Pontaパス会員なら配達無料で、商品単位の「口コミ機能」や、アプリひとつでシームレスに楽しめる「ゲーム機能」を搭載。毎日に"ちょっとした嬉しい・楽しい時間"を提供するため、今後も様々な取り組みを行なってまいります。


- 展開エリア：33都道府県（デリバリー）


- アプリダウンロード料金：無料


- アプリダウンロードURL：https://go.menu.jp/MWIV/adz9ak8o


- 対応OS：iOS/Android







●「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートが受けられるなど、様々な会員特典を提供する月額制のサブスクリプションサービスです。


詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/）を参照ください。