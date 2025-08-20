期間限定でアイスが毎週1個無料！menu×ローソン「真夏の氷点下フェス」開催

menu株式会社

menu株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：信田篤男）が運営するデリバリーアプリ「menu」は、「Pontaパス」会員を対象にローソンでご利用いただける700円クーポンの配布に加え、対象アイスが毎週1個無料になるキャンペーン「真夏の氷点下フェス」を2025年8月19日（火）～9月22日（月）に実施します。

「真夏の氷点下フェス」は、1700円（税込）以上のご注文でご利用いただける700円分クーポンが2枚プレゼント※1されることに加えて、対象のアイスが1個無料※2になるキャンペーンです。どちらも毎週適用される特典になっており、お得にデリバリーをご利用いただけます。暑い日がまだまだ続くこの機会にぜひ本キャンペーンをご利用ください。

menuでは今後も、ローソンとの連携を一層深めながら、お客さま・配達員さま・加盟店さまのそれぞれが「三方良し」となるデリバリープラットフォームの構築を目指し、サービス拡大を推進してまいります。

※1店頭及び他のクーポンとは併用できません。

※2おひとり様1週間につき1個までの提供です。

※3Pontaパス会員限定でご利用いただけるキャンペーンです。利用条件につきましてはアプリよりご確認ください。

●「真夏の氷点下フェス」キャンペーン概要

1700円（税込）以上のご注文でご利用いただける700円分クーポン2枚のプレゼントに加え、対象アイス※4を毎週1個無料で提供します。2025年8月19日（火）～9月22日（月）の期間限定で、対象商品など詳細はmenuアプリからご確認ください。

・実施期間：2025年8月19日（火）～ 9月22日（月）

・対象店舗：menuで掲載されているすべてのローソン店舗

※4対象商品は店舗により異なるため、アプリ内よりご確認ください。

※エリアによりご注文可能な店舗が異なります。詳細はmenuアプリ内よりご確認ください。

※Pontaパスにご入会いただいている方がキャンペーンの対象となります。

※アイス無料キャンペーンはデリバリー注文のみが対象であり店頭でのご購入では適応いただけません。

※本キャンペーンにつきまして、予告なく変更・終了する可能性がございます。

※本キャンペーンにおける対象の商品は248円（税込）のアイスに限ります。詳細はmenuアプリからご確認ください。

●menu株式会社について

”あらゆるものが欲しい時に快適に手に入る生活インフラ”を目指し、日本発デリバリーアプリ『menu』を運営。2023年にはKDDI・レアゾンHDとのジョイントベンチャー化。Pontaパス会員なら配達無料で、商品単位の「口コミ機能」や、アプリひとつでシームレスに楽しめる「ゲーム機能」を搭載。毎日に"ちょっとした嬉しい・楽しい時間"を提供するため、今後も様々な取り組みを行なってまいります。

- 展開エリア：33都道府県（デリバリー）

- アプリダウンロード料金：無料

- アプリダウンロードURL：https://go.menu.jp/MWIV/adz9ak8o

- 対応OS：iOS/Android

●「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートが受けられるなど、様々な会員特典を提供する月額制のサブスクリプションサービスです。

詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/）を参照ください。