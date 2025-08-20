ザ・マッカラン：三越ワールドウォッチフェアに〈ザ・マッカランBAR〉を出店

The Edrington Group Ltd.

日本橋三越本店にて年に一度開催される「三越ワールドウォッチフェア」は、国内最大級の時計の祭典です。多くの時計愛好家やコレクターを魅了し、会期中にしか出会えない希少なアイテムや限定サービス、特別イベントが多数展開される、注目度の高い催しです。

精緻な時計の世界が映し出す“時間”というテーマは、ウイスキーの熟成に込められた歳月とも深く響き合います。その共鳴を体現すべく、本館6階 ウォッチギャラリーに〈ザ・マッカラン BAR〉が登場。時計が刻む時の美しさと、ザ・マッカランのウイスキーに込められた時間が交わる、特別なひとときをお届けいたします。

バーでは、「ザ・マッカラン シェリーオーク」および「ザ・マッカラン ダブルカスク」の定番コレクションに加え、希少な「レアカスク」を含む、全6種のラインナップをグラスおよびボトルでご提供いたします。

各コレクションは1杯からご試飲（有料）いただけるほか、飲み比べも可能。

お好みの味わいを見つけていただいたうえで、ボトルもご購入いただけます。

レアカスクとは

ザ・マッカランのエステートで熟成される卓越したシングルモルトウイスキーの一樽一樽には、それぞれに固有の個性が宿り、すべてが唯一無二の存在です。

そんな何万もの樽の中から、ウイスキーメーカーたちはごく稀に、ひときわ際立つ存在感を放つ特別な樽と出会います。それは極めて稀（レア）な存在であり、自然の恩寵とも呼ぶべき奇跡のような出来事です。

「レアカスク」は、そうした選び抜かれたザ・マッカランの樽たちの原酒のみを用いた、極めて希少なウイスキーのコレクションライン。

オーク樽が醸し出す、甘く芳醇で力強いレーズンの香り、そして自然が生み出した深く美しいルビーマホガニーの色合い。濃厚で多層的な奥行きをもつその味わいは、卓越した職人技と自然の力が融合した証しともいえる、まさに唯一無二の逸品です。

〈ザ・マッカランBAR〉ラインナップ一覧

グラス：

「ザ・マッカラン シェリーオーク12年」1,540円(税込)

「ザ・マッカラン シェリーオーク１８年」4,950円( (税込)

「ザ・マッカラン ダブルカスク12年」1,210円(税込)

「ザ・マッカラン ダブルカスク15年」2,200円(税込)

「ザ・マッカラン ダブルカスク18年」3,300円(税込)

「ザ・マッカラン レアカスク」3,300円(税込)

ボトル：

「ザ・マッカラン シェリーオーク12年」14,850円(税込)

「ザ・マッカラン シェリーオーク１８年」68,200円(税込)

「ザ・マッカラン ダブルカスク12年」10,890円(税込)

「ザ・マッカラン ダブルカスク15年」28,380円(税込)

「ザ・マッカラン ダブルカスク18年」51,810円(税込)

「ザ・マッカラン レアカスク」44,550円(税込)

＊ワールドウォッチフェア参加ブランドにて時計をお買いあげのお客さまは、「ザ・マッカラン シェリーオーク12年」の無料テイスティング（1杯）をお楽しみいただけます。

“時間”の本質を感じ、味わうこの貴重な空間へ、ぜひ足をお運びください。

また、同期間中には、「英国展」も同時開催されており（8月20日～26日）、ザ・マッカランの拠点であるスコットランドとも深いゆかりを持つイベントが展開されています。ぜひ併せてお楽しみください。

〈イベント概要〉

ザ・マッカラン バー （三越ワールドウォッチフェア内）

会場：日本橋三越本店６Fウォッチギャラリー

住所：〒103-8001 東京都中央区日本橋室町１丁目４－１

開催時間：10：00～18：30 ※ラストオーダー18：00

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されております。

※お車・オートバイ・自転車等を運転される方の飲酒はご遠慮いただいております。

■ザ・マッカランについて

ザ・マッカランは、その卓越したシングルモルトウイスキーで世界的に知られるウイスキーブランドです。1824 年、ザ・マッカランの創業者アレクサンダー・リード氏がスコットランドのスペイサイドにある小さな蒸溜器で最初のウイスキーを蒸溜し始めてから、このシングルモルト・スコッチウイスキーの比類なき伝統が始まりました。そこから 200 年の時が経った今でも、品質とクラフトマンシップへのこだわりがザ・マッカランの特徴です。シェリー酒で味付けされた特別なオーク樽によって、それぞれのウイスキーは自然の色味と卓越した品質、また際立った個性を持っています。ザ・マッカランの蒸溜所は、国際的に評価されている建築家によって古き良きスコットランドの丘からインスピレーションを得た美しい 485 エーカーの敷地内にあります。

過去の 200 年間は、これから起こることの序章でしかありません。

時を超えた旅。それが今年、ザ・マッカランが掲げる"200 Years Young"の放つメッセージです。

”妥協なきものづくり”

お酒は節度を持ってお楽しみください。

ザ・マッカランに関する詳細情報は、ウェブサイト、Facebook ファンページ、または Instagram をフォローしてください。

https://www.suntory.co.jp/whisky/macallan/

https://www.facebook.com/themacallan.jp

https://www.instagram.com/themacallan_japan/

〈ザ・マッカラン お問い合わせ先〉

Seitousha LLC info@seitou-sha.com