【地元凱旋！】LOVE SAIJO応援シンガー「ちゃんゆ胃」さんが保育園＆市役所で応援ソングを披露！

愛媛県 西条市

2021年11月より西条市の魅力を発信する「LOVE SAIJO応援シンガー」として活動中のシンガーソングライター・ちゃんゆ胃さんが、2025年6月5日、愛媛県の「愛顔（えがお）の保育士応援大使」に就任しました。

その就任後初の活動として、2025年8月1日（金）に地元・西条市を訪問し、市内の保育園と市役所にて、応援ソングを披露しました。

保育士応援ソング「また明日」を披露！

第1回目の応援活動の舞台となったのは、西条市の「さくら保育園」。

園児や保育士との交流を通じて生まれたオリジナルソング「また明日」などを弾き語りで披露し、保育士の皆さんや園児たちに、あたたかいエールを届けました。

続いて訪れた西条市役所では、市職員向けに応援ソングを披露。

ちゃんゆ胃さんの優しく透き通った歌声と、保育・福祉に携わる人々へのまっすぐなメッセージが、会場全体に感動をもたらしました。

なお、この取り組みは、社会全体で保育士を応援していく機運醸成を図るために、愛媛県がちゃんゆ胃さんに委任した「愛顔の保育士応援大使」活動の一環であり、今後も県内各地で訪問活動を予定しています。

当日のイベントの様子はこちら :https://www.lovesaijo.com/news/news2025-06/当日の様子を、写真とともに臨場感たっぷりにご紹介しています。