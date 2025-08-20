株式会社アイキャットとVELMENI社(米国)、日本市場における歯科医療AIソリューション提供に向けて戦略的提携

株式会社アイキャット

株式会社アイキャット（本社：大阪市、代表取締役CEO：西願雅也、以下 iCAT）と歯科AIの世界的リーダーであるVELMENI Inc.（米国、CEO：Mini Suri、以下 VELMENI社）は、日本市場におけるVELMENI社の先進的な製品およびサービスの共同開発、販売のために戦略的提携を締結したことをお知らせいたします。

概要

iCATは2003年に設立され、これまで歯科用インプラント手術支援システムや歯科用CTを開発・販売してきており、日本国内の多くの歯科医院で活用されてきました。一方、VELMENI社は、AIを活用した画像診断支援システム(VELMENI for DENTISTS(V4D)、https://VELMENI.ai/(https://velmeni.ai/jp/))など、最先端の医療技術を開発、米国をはじめ、世界各国で提供しています。

この度の提携により、iCATはVELMENI社と製品・サービスの共同開発、日本市場への導入支援、薬事承認の協力、販売・マーケティングなど多岐にわたり協力関係を構築してまいります。

今後の開発内容

◆iCAT 歯科用CT × VELMENI for DENTISTS(V4D)(https://velmeni.ai/jp/)：

iCATの歯科用CT装置は画像診断支援AI「VELMENI for DENTISTS(V4D)(https://velmeni.ai/jp/)」とのシームレスな連携を予定しています。撮影後はワンクリックでVELMENI for DENTISTS(V4D)(https://velmeni.ai/jp/)が起動し、当該患者の画像が自動でアップロードされ、わずか数十秒後に解析結果が表示されます。この連携は、歯科医師やスタッフがより診療に集中できる環境を実現し、歯科診療の効率化に貢献します。

◆iCAT LANDmarker× VELMENI AI：

iCATのインプラントシミュレーションソフト「LANDmarker」に、VELMENIのさまざまなAI処理をブーストします。これにより、LANDmarker上で歯科医師が手動で行っていた複雑な作業（下顎管抽出、歯列弓検出など）をAIが支援・自動化します。結果、作業時間を大幅に短縮するだけでなく、精度を向上させ、歯科医療の効率化と品質向上に貢献します。

代表コメント

株式会社アイキャット 代表取締役CEO 西願雅也のコメント

「VELMENI社との提携は、日本の歯科医療現場が抱える課題解決に貢献する大きな一歩であると確信しています。VELMENI社の持つ世界最先端のAI技術と、当社が培ってきた日本での事業展開ノウハウを組み合わせることで、歯科医療従事者の皆様を力強くサポートし、患者様により良い歯科医療を提供することにつながると期待しています。」

VELMENI Inc. CEO Mini Suriのコメント

「この度、先進的な技術力で日本における歯科医療機器・ソフトウェアを長年リードしてきたiCATとの提携が実現したことを大変嬉しく思います。iCATの日本市場における深い知見と経験は、当社の革新的な歯科医療AIソリューションを日本の皆様にお届けする上で不可欠です。この提携を通じて、日本の歯科医療の質の向上に貢献できることを楽しみにしています。」

株式会社アイキャットについて

株式会社アイキャット（iCAT Corporation）は大阪大学歯学部の研究成果を基に2003年に設立された大学発ベンチャーです。臨床の現場ニーズを知る歯科医師でもある創業者が研究開発に携わり、3DシミュレーションとCAD/CAMを融合させた歯科インプラント手術支援システムや、独自の画像再構成技術による高画質歯科用CT装置など、先進的なソリューションを開発・販売してきました。

近年では歯周病関連、オーラルフレイル関連など、さらに事業の裾野を広げております。

VELMENI Inc.について

VELMENI Inc.は、歯科AI技術の世界的リーダーとして、革新的なAIソリューションで歯科医療の現場に変革をもたらしています。診療管理・画像ソフトとシームレスに連携し、診断精度向上、業務効率改善、患者コミュニケーションの促進を実現。そのソリューションであるVELMENI for DENTISTS(V4D）、https://VELMENI.ai/(https://velmeni.ai/jp/))は、２次元X線画像の診断支援システムとして、初めてFDAの承認を取得し、現在、米国、カナダ、ニュージーランド、南米など世界各国で販売されています。