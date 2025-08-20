【お申込み受付中！】標準化と品質管理全国／地区大会2025

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）が主催する、標準化と品質管理の一大イベント『標準化と品質管理全国／地区大会』は、現在お申込み受付中！

今年も幅広い分野から多彩な講師をお招きし、業務に役立つ講演を多数行います。全国／地区いずれの大会をお申込みの場合も、後日、全国大会の講演動画を無料でご視聴いただけるお得な特典（許諾を得られた講演のみ）もご用意いたしました。どうぞ皆様お誘い合わせの上、ご来場ください。

会場の定員に達しましたら、受付は終了させていただきますので、お早目のお申込みをお願いいたします。

☆標準化と品質管理全国大会2025 基調講演Iのご紹介☆

本年も昨年同様、午前中に基調講演を、午後に個別講演とパネルディスカッションを行う二部構成となっています。今回は、基調講演Iについてご紹介します。（都合により、講演者や講演内容に変更が生じる場合がございます）。

★新たな基準認証政策の展開-日本型標準加速化モデル2025-の実現に向けて★

経済産業省 イノベーション・環境局基準認証政策課長

有馬 伸明 氏

諸外国における標準化活動の加速化を背景に、経済産業省では、これまでの産業界全体の標準化活動の底上げ支援に加え、産業構造の転換につながる不確実性の高い分野での重点的な戦略的標準化の牽引と国内認証機関の強化を通じたグローバル市場の創出・獲得を展開する新たなアプローチとして「日本型標準加速化モデル2025」を2025年6月に公表しました。本講演では、政府の取組の進捗及び今後の展望についてお話しいただきます。

全国大会（東京）のお申込みはこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0700/?post_type=jsahp&page_id=jsa_qct_zenkoku2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250804_1

地区大会のお申込みはこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0700/?post_type=jsahp&page_id=jsa_qct_chiku2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250804_2

～標準化と品質管理大会とは～

標準化と品質管理を推進しようとする組織の経営者、管理者、技術者が一同に会し、講演・体験発表を通して、組織のグローバル化や製品・サービスの品質向上を図り、日本企業の国際競争力強化、安全・安心な社会の構築の一助となることを目的に、産業標準化推進月間である10月に毎年開催するものです。全国大会は1958年より、地区大会は1974年より開催されています。

昨年の全国大会の様子

●日本規格協会グループ（JSA）について●

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。