リンプレス、事業部門やDX専門部署の″DX推進リーダー向け″育成プログラム「LDP」を8月に実施【関連ウェビナーアーカイブ公開中】

株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、このたび事業部門やDX専門部署のDX推進担当者を対象とした育成プログラム『LDP（Leadership Development Program for DX）』の提供を8月から開始いたします。

今回新たに、本プログラム関連ウェビナーをアーカイブ視聴できるようになりましたのでご案内いたします。

サービスサイトURL：https://www.linpress.co.jp/dx-leader/ldp(https://www.linpress.co.jp/dx-leader/ldp)

関連ウェビナーURL：https://www.linpress.co.jp/seminar/ondemand/17_view(https://www.linpress.co.jp/seminar/ondemand/17_view)

■『LDP』の提供価値

■参加対象

■プログラム概要

- PMBOK(R)をベースとした実践的なプロジェクトマネジメント手法をDXプロジェクトの現場で活用できるようになる- DX推進リーダーとして必要な知識とスキルを効率的に習得できる- 自社の状況に応じたDX戦略や実行計画を計画的に立案できるようになる

近年、現場主導でDXの実現に向けたプロジェクトを立ち上げ、各事業部門やDX専門部署の責任者や、

リーダークラスの方がDX推進リーダー（PL/PM）を務めるケースが増加しています。

従来のシステム開発プロジェクトとは異なり、DXプロジェクトは活用技術の高度化、関わるステーク

ホルダが多様化しているため、従来通りのプロジェクト運営では立ち行かなくなる可能性があります。

そのため、DX推進リーダーはDX実現に向けた戦略（あるべき姿）を立案し、リーダシップを発揮しな

がら適切にプロジェクトマネジメントをしていかなければなりません。

本プログラムでは、DX推進リーダーに必要な 「リーダーシップ」「DX戦略立案」 「プロジェクトマ

ネジメント」の3点を統合的に実行・推進できる力を身につけることができます。

■開催日程（公開講座）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/86655/table/37_1_11c4c9a62485bdd57b2c0175bdf5e433.jpg?v=202508210156 ]

※本プログラムは「公開講座」および「インハウス（一社向け研修）」で開催いたします。「インハウス」をご希望の方はこちら(https://www.linpress.co.jp/contact)からお問い合わせください。

■タイムスケジュール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/86655/table/37_2_711e73beeded1dc5aa1b525da5e338a2.jpg?v=202508210156 ]

※カリキュラム・スケジュールは予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

■株式会社リンプレスについて

詳細・お申込みはこちら :https://www.linpress.co.jp/dx-leader/ldp

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/