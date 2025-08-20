子どものヘアカットの悩みを解消親子に「安心」と「笑顔」を届けるヘアカットモンスター　第19回キッズデザイン賞「子どもたちを産み育てやすいデザイン部門」受賞！

フェザー安全剃刀株式会社

カミソリ製品をはじめ、理美容製品や医療用刃物の製造・販売を行うフェザー安全剃刀株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：岸田英三）の『ヘアカットモンスター』が、第19回キッズデザイン賞の子どもたちを産み育てやすいデザイン部門を受賞しました。

キッズデザイン賞は、子どもや子どもの産み育てに配慮したすべての製品・サービス・空間・活動・研究を対象とする顕彰制度です。『ヘアカットモンスター』は、「前髪を切りすぎないか」「ヘアカットを怖がらないか」といった多くの親が抱える悩みに寄り添い、家庭内でのヘアカットに安心・安全をもたらすユニークな発想とデザインが、子どもと保護者の双方に配慮した優れた取り組みとして高く評価されました。

当社は、キッズデザイン賞が提唱する「子どもたちが安全に、そして安心して暮らす」社会づくりに貢献するため、今後もより良い製品の開発に取り組んでまいります。

■キッズデザイン賞について

キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、製品・サービス・空間・活動・研究の中から優れた作品を選び、広く社会に発信していくことを目的に2007年に創設されました。子ども用にデザインされたものはもちろん、大人・一般向けに開発されたものでも、子どもや子育てに配慮されたデザインであればすべてが対象です。

「キッズデザイン賞」WEBサイト

https://kidsdesignaward.jp/

▼第19回キッズデザイン賞

主催：特定非営利活動法人キッズデザイン協議会※

後援：経済産業省、内閣府、消費者庁、こども家庭庁

表彰部門： ・子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン部門

・子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門

・子どもたちを産み育てやすいデザイン部門

※キッズデザイン協議会・・・次世代を担う子どもたちの安全・安心の向上と、健やかな成長発達につながる社会環境の創出のために、さまざまな企業、自治体、研究教育機関、医療・デザイン関係団体が業種を超えて集うNPO法人。

設立年月日：2007年4月2日、

会長：坂井和則（TOPPANホールディングス株式会社取締役副社長執行役員CHRO ／TOPPAN株式会社取締役）

日々ご愛顧いただいているお客様のお声

・動き回る子の前髪を整えるのは一苦労だったけど、これを使うと、

短時間でキレイにまとまって感動。

・子どもの前髪を切るのが怖かったけど、

ヘアカットモンスターを使うと簡単にカットできるので怖くなくなった。

・子どもが鏡を見て笑顔に。自然な仕上がりで家族にも好評でした。

・うちの子どもはヘアカットモンスターを使うと喜んで前髪を切らせてくれます。

・家族で動画を見ながら一緒に前髪カットに挑戦。

自然な仕上がりで、ちょっとしたイベントみたいに楽しめた。

■ヘアカットモンスター商品詳細

『ヘアカットモンスター かんたんヘアカットブラシ』

ブラッシングの要領で毛量ダウンし、

自然な仕上がりを実現します。

お子様やお年寄りのヘアカットにも便利とのお声をいただいております。

楽天公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/feather-safetyrazor/hcm-hb/(https://item.rakuten.co.jp/feather-safetyrazor/hcm-hb/)

Amazon公式ショップ：https://amzn.asia/d/h5XicnJ

『ヘアカットモンスター かんたん前髪セルフカッター』

「クシでとかす」・「毛束を挟む」・「カットする」の3ステップで、簡単かつ安全にカットし、自然な仕上がりを実現します。

お子様の前髪カットにもお使いいただけます。

楽天公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/feather-safetyrazor/hcm-mc/(https://item.rakuten.co.jp/feather-safetyrazor/hcm-mc/)

Amazon公式ショップ： https://amzn.asia/d/iNp3RtC(https://amzn.asia/d/iNp3RtC)

■会社概要

社名 ：フェザー安全剃刀株式会社

代表 ：岸田英三

所在地 ：大阪市北区大淀南3-3-70

URL ：https://www.feather.co.jp/(https://www.feather.co.jp/)

創業 ：1932年7月1日