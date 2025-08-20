「Summer」短編映像が公開1ヶ月で200万回再生突破！“答え合わせ”が楽しめる縦型ショートコンテンツも配信開始！

誰もが一度は耳にしたことがある、夏の名曲・久石譲「Summer」。

株式会社フジパシフィックミュージック

北野武監督作『菊次郎の夏』（1999）のメインテーマとして誕生して以来、数多くのCMや映像作品を彩り、日本の“夏の原風景”として、多くの人々の記憶に刻まれてきた本楽曲が、ついに短編映像として作品化された。公開からわずか1ヶ月で200万回再生を突破する快挙を記録している。

舞台となるのは、来春に廃校を迎える西伊豆の高校。校内放送部に所属する生徒たちが「最後の夏」に挑む青春の記録を、セリフのない映像と「Summer」の旋律で紡ぎ出す。日常の何気ない風景が、音楽と重なり合うことで、瑞々しくも切ない青春の一瞬を映し出していく。

本作は現在も久石譲公式YouTubeチャンネルにて好評配信中。国内外から寄せられる数多くの反響と温かなコメントが、その普遍的な魅力を証明している。

“声”で紡がれるアナザーコンテンツ『Our Summer』

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=d926ZOS84VA ]

本編ではあえてセリフを排し、俳優たちの表情や仕草だけで物語を描き出している。

一方、先日より配信を開始した縦型ショートコンテンツ『Our Summer』は、全6作品を毎日1作ずつ公開する特別企画だ。俳優陣には事前に台本は用意せず、いわばエチュード（即興劇）のような形式で挑んだ。彼ら自身の言葉やリアルな間合いがそのまま映像に息づき、等身大の高校生たちの会話が鮮やかに立ち上がる。『Our Summer』は、久石譲公式YouTube ShortsとTikTokにて順次公開中。等身大の高校生たちのやり取りを通して、本編の“答え合わせ”や“もうひとつの解釈”を存分に楽しんでほしい。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=fpOmgqSuNXg ]

スピンオフ企画「山崎西高校放送部の日常」も話題

さらに、本編と連動したスピンオフ企画「山崎西高校放送部の日常」もSNSで大きな反響を呼び、総再生数は2,000万回を突破。「なにもかも美しくて眩しい」「青春は一生の宝物」「まるでアニメみたい」「大切なものを思い出した」といったコメントが数多く寄せられ、生徒たちの素顔や背景に触れられる映像として注目を集めている。

山崎西高校放送部の日常 TikTokよりコメント

ユウト（島田裕仁）

『Summer』たくさんの方に見ていただけて本当に嬉しいです。名曲の世界観の中で、その瞬間瞬間をどう鮮明に描くのかを考えました。母校最後の夏。部長として廃校の寂しさを抱えながらも仲間と全力で楽しむ姿や、成長していく過程を表現しました。セリフ入りの『Our Summer』では4人のリアルな最後の夏を感じていただけると嬉しいです。

リコ（石田莉子）

誰もが知る”Summer”の短編映像作品と聞いて、ワクワクが止まりませんでした。撮影地の西伊豆は山も海もあり、本当に山崎西高校へ通いたくなるほど美しく輝いていました。また、そこで素敵な皆さんと出会い過ごした時間は心温まる大切な思い出となりました。夏のお供に”Summer“を観て聴いていただけたら嬉しいです。

リオン（月山鈴音）

日本の夏ならではの情景や空気感の素晴らしさに青春を詰め込みました。私たち4人の夏休みがどんな結末を迎えるのか、『Our Summer』を久石譲さんの“Summer”と共に見守っていただけたら嬉しいです。改めて素敵な方々に囲まれて、この作品に参加できたことを心から幸せだと感じています。皆様の記憶にある夏にそっと寄り添えられたら、とても嬉しいです。

ジュンペイ（松崎淳平）

この度、短編映像・久石譲さんの『Summer』に出演させていただき、本当に光栄に思います！短い期間の撮影現場だったのですが、スタッフのみなさんがとても優しく、一生の思い出として残る経験ができました！今回の『Our Summer』では台本なしでの挑戦だったので、より生徒一人一人の個性が見られると思います。是非ご覧ください！

公開概要

■久石 譲 - Summer (Official Short Film)

絶賛公開中

公開プラットフォーム：久石譲公式YouTubeチャンネル

視聴URL：https://youtu.be/d926ZOS84VA

■Our Summer｜縦型ショート動画

公開日：8月17(日)より順次1作品ずつ公開（計6作品）

公開予定時間：6:05 PM (JST)

公開プラットフォーム：久石譲公式YouTube、TikTok

視聴URL：

YouTube：https://www.youtube.com/playlist?list=PLXSVa_yr70xm2kJVP5YbyTIR0Ye2jAAkl

TikTok：https://www.tiktok.com/@joe.hisaishi

■山崎西高校放送部の日常

毎日投稿中

公開プラットフォーム：YouTube、Instagram、TikTok

視聴URL：

YouTube：https://www.youtube.com/@yamanishi_nichijoe

Instagram：https://www.instagram.com/yamanishi_nichijoe

TikTok：https://www.tiktok.com/@yamanishi_nichijoe

■Summer特設ホームページ

https://summer-shortfilm.com/