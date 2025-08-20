【年功序列からの脱却を目指す企業様必見】役割等級人事制度設計 基本のき！
組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『【年功序列からの脱却を目指す企業様必見】役割等級人事制度設計 基本のき！』セミナーを2025年9月12日（金）12:10～12:50に開催することをお知らせいたします。
概要
年功序列や曖昧な役職運用により、適切な人材配置ができず、組織の硬直化や人件費の膨張、従業員の不満や若手の離職といった課題を抱えていませんか？
本セミナーでは、社員の役割を明確に定義することで組織の成長につなげる「役割等級型人事制度」について、人事コンサルタントが実例を交えてわかりやすく解説します。
年功的な制度からの刷新に悩んでいる方や、改革のきっかけを探している方にとっての「第一歩」となるセミナーです。
【お申し込みはこちらから】
https://sele-vari.co.jp/seminar/202509121/
プログラム
１．役割等級制度とはどんな制度？
・役割等級制度が求められてきた背景
・職能等級制度との違いとは
・年功序列的制度による課題
2．役割等級制度の設計と導入プロセス
・役割の明確化と人材配置の仕組み
・評価と報酬設計
・移行コストを抑えた制度設計のポイント
3．導入企業の事例紹介
・年功的運用から転換したA社の制度改革
・ジョブ型に近い制度を導入したB社の制度改革
※プログラム内容は一部変更となる場合がございます。
開催概要
開催日程： 2025年9月12日（金）12:10～12:50
開催形式： Zoomによるオンライン開催
参加費用： 無料
＜ご注意事項＞
※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。
※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。
※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。
※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。
登壇者
塚越真悠子
大阪大学大学院工学研究科修了後、大手印刷会社でのキャリアを経てセレクションアンドバリエーション参画。「人事制度設計を通じて個人と組織の成長を後押ししたい」との熱い思いを胸に、技術商社、外食企業、専門書出版社など幅広いクライアントの人事制度設計・分析業務に日々奮闘している。
セレクションアンドバリエーション株式会社について
「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。
企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。
■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援
代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。
今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。
■2020年度以降のご支援実績企業の一部
製薬業（東証プライム上場）
ITプラットフォーマー（東証プライム上場）
専門商社（東証プライム上場）
システム開発業（東証プライム上場）
監査法人系コンサルティングファーム
通信建設業（東証プライム上場）
その他非上場企業（製造業、サービス業等）
【会社概要】
ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする
会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社
本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F
事業内容： 組織・人事コンサルティング
設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）
会社HP： https://sele-vari.co.jp/