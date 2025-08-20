【RISE KANSAI 2025 セッション情報】俳優・窪塚洋介氏 × アーティスト・DOZAN11氏 特別トークセッション開催

RISE KANSAI

2025年8月28日（木）、大阪・心斎橋で開催される「RISE KANSAI 2025」にて、俳優の窪塚洋介氏とアーティストのDOZAN11（＝三木道三）氏による特別トークセッションを実施いたします。スクリーンや舞台を通じて多くの人を魅了してきた窪塚氏と、日本の音楽シーンを牽引してきたDOZAN11氏が「普段の対話」をベースに、国内外での活動や日本文化への想いを語り合います。

俳優として数々の作品に出演し、強烈な存在感を放ってきた窪塚洋介さん。そして「三木道三」として知られ、いまはDOZAN11として音楽シーンに独自の地平を切り拓いてきたアーティスト。

RISE KANSAI 2025では、この二人が向かい合い、普段の延長のような空気感で語り合うトークセッションが実現します。

DOZAN11さんの言葉から

「窪塚洋介ってのは、もちろん“俳優”なんでセリフを読ませたら、何十万人、何百万人の視聴者を引き込むカリスマ性を発揮します。

でも私から見たら、演技じゃなく素の彼の方が何倍もパワフルで魅力的。唸らせるようなセリフを吐くし書くんです。

しょっちゅう夜中に2時間くらい電話してしまいます。

今回は普段の会話のお裾分けもしつつ、海外で活躍する彼の行動原理や、日本への深い愛情・文化理解、その活かし方を存分に掘り下げたいと思います。」

セッションの見どころ

俳優・窪塚洋介の「スクリーンの顔」と「素の姿」

DOZAN11と窪塚洋介の普段のやりとりを、そのままステージで

ハリウッドをはじめ海外の映画人・視聴者を魅了する力の源泉

日本への愛情と文化理解が、いかに行動や表現につながっているのか

メッセージ

この対話は、単なる「俳優×アーティスト」の対談にとどまりません。

カリスマ的存在が持つ本当の魅力とは何か、そして日本から世界へと発信していくためのエネルギーはどこから生まれるのか。

二人の関係性だからこそ引き出せる言葉と空気を、会場で体感してください。

開催概要

イベント名：RISE KANSAI 2025

日時：2025年8月28日（木）

会場：大阪・心斎橋 Joule／SUNHALL

公式サイト：https://risekansai.com

公式note：https://note.com/rise_kansai/

お問い合わせ先

RISE KANSAI実行委員会

メール：info[atmark]risekansai.com