イタリアの国民的ウォッチブランド『Perseo』が晩夏セールを開催！全品20％OFF！！2025年8月20日～9月20日まで！！

石岡商会株式会社イタリア国鉄の公式鉄道時計『RAILKING』は、通常販売価格176,000円から期間限定価格140,800円となります。

イタリア国鉄の公式時計や、高速列車「セッテベロ」をモチーフにしたロングセラーモデルで知られる国民的ブランド『Perseo（ペルセオ）』の商品が、今夏の終わりに全品期間限定価格となります。販売開始は8月20日です。

第二次世界大戦後の1950年代に登場したイタリア国鉄の高速列車ETR300は「Settebello（セッテベロ）」という愛称で知られ、戦後復興のシンボルとなり、1980年代まで運行されていました。1960年代にセッテベロをモチーフにして発売された『セッテベロ・シリーズ』は、現在も継続中のペルセオのロングセラーモデルです。SSケース、ケースサイズ40mm、自動巻、スイス製で、通常販売価格198,000円から期間限定価格154,800円にてご提供いたします。

ペルセオはイタリア国鉄の公式時計やセッテベロ・シリーズといった鉄道関連モデルのほか、レトロな雰囲気の時計も豊富に取り揃えております。例えば、1933年に発行されたカタログの表紙を飾った『INFRANGIBILE（インフランジビル）』もその一つです。

1933年に発行されたカタログの表紙を飾ったのは『INFRANGIBILE』（壊れない）という丈夫さをアピールした商品でした。頑丈さをアピールした『INFRANGIBILE』を復刻。SSケース、ケースサイズ30mm×25mm、クォーツ、スイス製で、通常販売価格79,200円から期間限定価格63,360円にてご提供いたします。

また、デッドストックのレアなムーブメントを搭載した世界限定50本の手巻きモデル『Impresa Di Fiume（インプレサ・ディ・フィウメ）』も期間限定価格となっております。

スイス製デッドストックのレアなムーブメントPeseux cal.7076を搭載した『Impresa Di Fiume』は、アール・デコスタイルの意匠に、レトロな優美さとヴィンテージの風格を兼ね備えてながら、古さを感じさせない仕上がりが印象的です。SSケース、ケースサイズ36mm、手巻き、スイス製で、通常販売価格198,000円から期間限定価格154,800円にてご提供いたします。

他にも、手頃な価格でレトロな雰囲気の自動巻ウォッチ『Trestelle(トレステッレ)84441』や、ミリタリーな雰囲気の自動巻GMT『SQUADRIGLIA（スクァッドリリア）』など、すべての商品が期間限定価格となります。

SEIKO Cal.NH35を搭載した『Trestelle(トレステッレ)84441』は、レトロでエレガントな雰囲気の自動巻ウォッチで、スーツスタイルに最適です。SSケース、ケースサイズ40mm、自動巻、イタリア製で、通常販売価格79,200円から期間限定価格63,360円にてご提供いたします。

ミリタリーテイストの『SQUADRIGLIA（スクァッドリリア）』は、SEIKO Cal.NH34を搭載し、GMT機能を持ちながらも手頃な価格を実現しています。SSケース、ケースサイズ40mm、自動巻、イタリア製で、通常販売価格110,000円から期間限定価格88,000円にてご提供いたします。

ペルセオの豊富なバリエーションが整うこの機会を、お見逃しなくぜひご利用くださいませ。

