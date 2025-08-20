就活支援サービス提供のABABAが「SalesNow Growth Award 2025 Summer」STARTUPカテゴリーに選出されました

株式会社ABABA

株式会社ABABA(本社：東京都目黒区、代表：久保駿貴・中井達也)は、株式会社SalesNowが国内540万社の動的データから急成長企業を選出する「SalesNow Growth Award 2025 Summer」のSTARTUPカテゴリー第8位に選出されたことをお知らせいたします。

SalesNow Growth Awardとは

SalesNow Growth Awardとは、国内540万社を完全網羅している「SalesNow DB」に蓄積されている従業員データをもとに、四半期ごとの企業成長率*1の高い企業を、4つのカテゴリーに応じてTOP20社を選出および表彰する場です。

尚、カテゴリーは以下の4つになります。

・ENTERPRISE（大企業：従業員1,000名以上の規模）

・MID MARKET（中規模企業：従業員100名~999名の規模）

・SMB（小規模企業：従業員30名～99名の規模）

・STARTUP（スタートアップ企業*3）

*1: 企業成長率とは、特定の期間において、企業の従業員数が増加した割合のことを表しています。例えばSalesNow Growth Award 2025 Summerの場合は、「2025年6月の従業員数÷2025年3月の従業員数」で計算しています。

*2: カテゴリー区分の従業員数は2025年3月時点での数値を使用しています。該当企業はITソリューションを用いて顧客の課題解決をしている企業を選出しています。また、学校法人、医療法人、社団法人や転籍、事業売却などの理由によって増減があった企業、人材派遣会社や非正規メンバーを中心として増加している企業などは除くことがあります。

*3: スタートアップ企業とは、直近5年以内に資金調達を実施しており、世の中に新たな価値を創出するチャレンジをしていると判断できた企業を対象としています（2025年3月時点、従業員数30名以上）。

*4: Startupと他部門が重複した場合はStartup部門を優先しており、資金調達をしていてもStartup部門でランキング外の場合は他部門でランクインしている場合がございます。

■SalesNow Growth Award 2025 Summerの詳細はこちら(https://salesnow.jp/award/2025_summer)

【”就活の過程を評価する” 新卒スカウトサービス「ABABA」】

「ABABA」は就職活動で最終面接まで進んだことのある就活生だけが登録できるスカウト型のサービスです。学生はサービス登録時に最終面接まで進んだ企業の情報を提出すると、その実績を見た企業からのスカウトを受け取ることができます。

また、もう一つの登録経路として、”お祈りメール”を前向きなエールに変えたいという思いから生まれた「お祈りエール」があります。これは企業が最終面接で採用を見送った学生への不採用メール(通称お祈りメール)の中で「当社で採用はできませんでしたが、あなたは素晴らしい人材なので他社に推薦したいです。ABABAに登録していただければ、今後の就職活動を応援いたします。」といった応援のメッセージとともにABABAへの登録を促すことで、その就活生をお墨付きの人材としてABABA上で推薦できる取り組みです。

「ABABA」は選考の過程を評価することで「就職活動うつ」に悩む就活生の心理的ストレスの軽減に寄与しながら、企業のブランディング保持にも貢献し、社会課題と事業課題の双方を解決するサービスです。

■株式会社ABABA会社概要

会社名 ：株式会社ABABA

所在地：〒152-0061 東京都目黒区中目黒一丁目1番71号 KN代官山ビル7階 B号室

本店所在地：東京都目黒区

従業員数：70名（インターン・アルバイト含む）

設 立 ：2020年10月19日

資本金 ：1億円

URL： https://hr.ababa.co.jp/ababa

■サービス利用を検討される人事様はこちら

LP： https://hr.ababa.co.jp/company?utm_source=pr&utm_medium=pr0820(https://hr.ababa.co.jp/company?utm_source=pr&utm_medium=pr0820)