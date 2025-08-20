エルメのサロン予約システムを体験できる初心者向け説明会開催

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：東京都渋谷区、代表：鈴木隆宏）は、2025年7月29日（火）に「初心者向けL Message説明会」をオンラインで開催しました。

本説明会では、LINE公式アカウントの基本から、株式会社ミショナが開発・提供する自動化ツール「L Message（エルメ）」の使い方まで、具体的な操作方法や活用事例を交えて分かりやすく解説。

予約管理や顧客対応を効率化したい事業者の方に向けて、LINEを活用した業務改善ノウハウを実践的にご紹介しました。

■参加者のリアルな声から見えたLINE運用の課題と可能性

今回の説明会は、以下のような課題を持つ事業者の方々にご参加いただきました。





予約の取りこぼしやドタキャンが多く、毎回手動でリマインドを送るのが負担

顧客との個別コミュニケーションに時間がかかり、接客に集中できない

複数店舗の予約状況や顧客情報を統一して管理したい

LINE公式アカウントは使っているが、思うように集客や売上につながらない

日本の月間LINE利用者数は9,800万人に達しており、集客や顧客管理に欠かせないツールとなっています。しかし、まだ十分に使いこなせていない方も多いのが現状です。

説明会の前半では、これらの課題を解決するためにLINE公式アカウントをどう活用すればいいのか、実例を交えながら紹介し、課題解決ツールとしてのポテンシャルの高さを実感いただきました。

■サロン予約機能の操作体験で、自動化の威力を実感

説明会の後半では、美容室を例に、実際にL Message（エルメ）のサロン予約機能を実際に操作しながら体験していただきました。

参加者の皆さまには、以下の設定手順を実践していただきました。

- 営業時間とスタッフの設定- カットやカラーなど、各種メニューの作成- 予約完了時の自動メッセージ設定- リマインドメッセージの配信設定- Googleカレンダーとの連携方法

とくに、予約完了時やキャンセル時の自動アクション設定は、参加者から好評でした。

また、顧客への自動メッセージ配信に加え、「予約済み」「キャンセル」といった顧客ステータスを自動的にタグで管理できる機能も紹介し、日々の業務効率化につながるポイントを実感いただきました。

■参加者からの質疑応答

少人数制を活かし、参加者からの具体的なご質問にも、丁寧にお答えしました。

Q. スマートフォンでも管理画面の操作は可能ですか？

A. 基本的にはパソコンやタブレットでの操作を推奨していますが、スマートフォン用アプリもご用意しています。1対1のやり取りや予約管理は、アプリで完結できます。

Q. 無料プランでもサロン予約機能は使えますか？

A. 無料プランでは、個人タイプとスタッフタイプそれぞれ1つずつ作成可能です。有料プランにアップグレードすると、制限が大幅に緩和されます。

Q. 他の予約システムとの連携は可能ですか？

A. 現在はGoogleカレンダーとの連携のみに対応しています。他システムとの直接連携は未対応のため、ダブルブッキング回避にはご注意ください。

■導入事例も紹介

セミナー中では、具体的な導入事例として以下が紹介されました。

・ジェラート店での採用活動自動化：5万円の広告費で24人の応募を獲得

・個別指導塾での保護者コミュニケーション強化：退会率の大幅改善

・株式会社ミショナ自社採用での人件費削減：従来の5分の1に圧縮

これらの事例を通じて、業種を問わずL Message（エルメ）の効果的な活用が可能であることが示されました。

L Message（エルメッセージ）について

L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが運営するLINE公式アカウントの拡張ツールです。

人材不足にお悩みの小規模事業者へのDX化支援を目的とし、自動化・仕組み化ができるシステムの開発・提供を行っています。

▼主な機能

・メッセージ配信

・フォーム作成

・予約受付管理

・商品販売、決済

・データ分析

次回開催情報

