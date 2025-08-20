エルメのサロン予約システムを体験できる初心者向け説明会開催
株式会社ミショナ（本社：東京都渋谷区、代表：鈴木隆宏）は、2025年7月29日（火）に「初心者向けL Message説明会」をオンラインで開催しました。
本説明会では、LINE公式アカウントの基本から、株式会社ミショナが開発・提供する自動化ツール「L Message（エルメ）」の使い方まで、具体的な操作方法や活用事例を交えて分かりやすく解説。
予約管理や顧客対応を効率化したい事業者の方に向けて、LINEを活用した業務改善ノウハウを実践的にご紹介しました。
■参加者のリアルな声から見えたLINE運用の課題と可能性
今回の説明会は、以下のような課題を持つ事業者の方々にご参加いただきました。
予約の取りこぼしやドタキャンが多く、毎回手動でリマインドを送るのが負担
顧客との個別コミュニケーションに時間がかかり、接客に集中できない
複数店舗の予約状況や顧客情報を統一して管理したい
LINE公式アカウントは使っているが、思うように集客や売上につながらない
日本の月間LINE利用者数は9,800万人に達しており、集客や顧客管理に欠かせないツールとなっています。しかし、まだ十分に使いこなせていない方も多いのが現状です。
説明会の前半では、これらの課題を解決するためにLINE公式アカウントをどう活用すればいいのか、実例を交えながら紹介し、課題解決ツールとしてのポテンシャルの高さを実感いただきました。
■サロン予約機能の操作体験で、自動化の威力を実感
説明会の後半では、美容室を例に、実際にL Message（エルメ）のサロン予約機能を実際に操作しながら体験していただきました。
参加者の皆さまには、以下の設定手順を実践していただきました。
- 営業時間とスタッフの設定
- カットやカラーなど、各種メニューの作成
- 予約完了時の自動メッセージ設定
- リマインドメッセージの配信設定
- Googleカレンダーとの連携方法
とくに、予約完了時やキャンセル時の自動アクション設定は、参加者から好評でした。
また、顧客への自動メッセージ配信に加え、「予約済み」「キャンセル」といった顧客ステータスを自動的にタグで管理できる機能も紹介し、日々の業務効率化につながるポイントを実感いただきました。
■参加者からの質疑応答
少人数制を活かし、参加者からの具体的なご質問にも、丁寧にお答えしました。
Q. スマートフォンでも管理画面の操作は可能ですか？
A. 基本的にはパソコンやタブレットでの操作を推奨していますが、スマートフォン用アプリもご用意しています。1対1のやり取りや予約管理は、アプリで完結できます。
Q. 無料プランでもサロン予約機能は使えますか？
A. 無料プランでは、個人タイプとスタッフタイプそれぞれ1つずつ作成可能です。有料プランにアップグレードすると、制限が大幅に緩和されます。
Q. 他の予約システムとの連携は可能ですか？
A. 現在はGoogleカレンダーとの連携のみに対応しています。他システムとの直接連携は未対応のため、ダブルブッキング回避にはご注意ください。
■導入事例も紹介
セミナー中では、具体的な導入事例として以下が紹介されました。
・ジェラート店での採用活動自動化：5万円の広告費で24人の応募を獲得
・個別指導塾での保護者コミュニケーション強化：退会率の大幅改善
・株式会社ミショナ自社採用での人件費削減：従来の5分の1に圧縮
これらの事例を通じて、業種を問わずL Message（エルメ）の効果的な活用が可能であることが示されました。
L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが運営するLINE公式アカウントの拡張ツールです。
人材不足にお悩みの小規模事業者へのDX化支援を目的とし、自動化・仕組み化ができるシステムの開発・提供を行っています。
▼主な機能
・メッセージ配信
・フォーム作成
・予約受付管理
・商品販売、決済
・データ分析
次回開催情報
詳細はLINE公式アカウントでご案内しますので、お手数ですが以下のリンクより登録いただき、お問合せください。
友だち追加リンク：
http://go.lmes.jp/landing-qr/1656886828-yoaLLZlp?uLand=ooa3ai
L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?prtimes