【福岡ソフトバンクホークス】和田毅さんらが九州に笑顔を届ける！スポーツキッズキャラバンレポート

福岡ソフトバンクホークス株式会社

5月から8月にかけて九州・沖縄を巡り、小学生を対象にスポーツの楽しさを伝えるイベント「九州スポーツキッズキャラバン Supported by ローソン」を開催し、8月18日（日）みずほPayPayドームで最終回を迎えました！

アンバサダーを務めた和田毅さんやホークスジュニアアカデミーのコーチ、各地のスポーツチームと共に、野球に加えサッカーやバスケットボールなどの体験を行い、子どもたちの笑顔があふれる交流の場となりました。

九州スポーツキッズキャラバン Supported by ローソン

福岡ソフトバンクホークスは、NPO法人ホークスジュニアアカデミーとともに、「ファイト！ 九州」プロジェクトおよびソフトバンクホークス誕生20周年記念事業の一環として、九州・沖縄各地の全8会場（※熊本会場は雨天中止）で「九州スポーツキッズキャラバン Supported by ローソン」を開催しました。

8月18日（日）みずほPayPayドーム福岡のグラウンドで試合後に最終回を開催ライジングゼファー福岡の選手も参加しバスケットボールの体験も実施アビスパ福岡のスクールコーチによるサッカー体験もじゃんけん大会を行う和田さん

球団統括本部付アドバイザーの和田毅さんが本イベントのアンバサダーとして全会場に登場。さらに、各会場にはホークスOBの新垣渚さんや嘉弥真新也さんなどホークスジュニアアカデミーのコーチや、地元のJリーグ、Bリーグチームの選手やスクールコーチなども講師として参加し、小学生の子供たちに野球をはじめ、サッカーやバスケットボールの体験をしていただきました。スポーツ体験や和田さんらとの交流を通して、子どもたちの笑顔と意欲あふれる姿が見られました。また、参加者全員に「オリジナルキッズグローブ（今宮選手モデル）」を配布し、すると、子どもたちから想像以上の喜びの声が上がりました。

参加者全員に「オリジナルキッズグローブ（今宮選手モデル）」を配布しましたオリジナルのラッピングを施した「九州スポーツキッズキャラバンラッピングカー」で九州各地の会場を巡りました5月25日（日）鹿児島

6月8日（日）宮崎

6月28日（土）沖縄

7月12日（土）北九州

7月13日（日）大分

7月20日（日）長崎

7月21日（月・祝）佐賀

このイベントで全8会場・874名の方に参加いただきました。参加者の皆さまに心から御礼を申し上げます。アンバサダーの和田さんはこのイベントを振り返って「どの会場でも子どもたちの元気にパワーをもらいました。昨今、子どもたちの選択肢が広がる中で、もう一度スポーツを見てもらいたい、やってもらいたいという想いがありました。今回スポーツに触れ合う機会をたくさん設けることができたので、これを機に参加した子どもたちがさらにいろんなスポーツに触れ、興味を持ってもらえたら嬉しいです。そしてこの中から将来プロスポーツ選手の道に進むような子が現れて、『あのイベントで交流した子たちがプロ選手になったんだな』という日がいつか来てくれたら嬉しいです」と語りました。一人でも多くの子どもたちが、この出会いをきっかけにスポーツ、ホークスへの興味を深めてくれれば幸いです。

今後も、地域に根ざした取り組みを通じて、福岡ソフトバンクホークスは九州に元気を届けてまいります。