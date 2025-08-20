デジタル・ナレッジのeラーニングシステムおよび補助ツールが 「IT導入補助金2025」の対象ツールに認定

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ(本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明)が提供するeラーニングシステム「KnowledgeDeliver」およびクラウド型サービス「ナレッジデリ」および「Know-baton（ノバトン）」は、2024年に引き続き、2025年度の「IT導入補助金（通常枠）」の対象ITツールとして登録されました。

IT導入補助金について

IT導入補助金は、経済産業省による支援制度です。中小企業・小規模事業者等を対象に、業務効率化やDXを目的としたITツール導入の経費を補助し、労働生産性の向上を支援します。

当社ツールの該当する「通常枠」は、業務改善やバックオフィスの効率化、教育研修のデジタル化など、幅広い目的でのIT導入が支援対象となります。

現在、IT導入補助金2025（通常枠）は、最大で2025年12月2日（火）締切の第7次募集が設けられており、年末近くまでご活用いただける公募期間が用意されています。

※IT導入補助金の詳細は、公式ページをご確認ください。

IT導入補助金の対象ITツール「KnowledgeDeliver」について

このたび対象ツールに採択された「KnowledgeDeliver」は、教材配信・受講管理・進捗確認・テスト機能・レポート作成など、eラーニング運用に必要な機能をワンストップで提供するオンライン学習支援システムです。

自社研修のオンライン化や拠点間での情報共有、コンプライアンス教育の実施管理などに活用でき、教育コストの削減と人材育成の効率化を同時に実現します。

『KnowledgeDeliver』

対象ツール

学習・運用管理のみならず、Webベースで教材を手軽に作成・配信・管理できる、国内有数の統合型eラーニングプラットフォームです。

柔軟なカスタマイズ性および拡張性を備えており、高いレベルのeラーニングサービスをご利用いただけます。

eラーニングシステムとサーバと運用サポートがセットになったASPサービスです。

数百名以下の中小規模のお客様向けに、低コストで手軽に教育コンテンツを作成・学習できるサービスです。

数百名以下の中小規模のお客様向けに、低コストで手軽に教育コンテンツを作成・学習できるサービスです。

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢や想いを共有しながら、私たちが「学びの架け橋」となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を、より効率的かつ効果的に流通させ、受講者に届けること。そして、より良い知識社会の実現に貢献することです。これは、日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任です。

私たちは教育機関や研修部門の皆様と同じ視点に立ち、ITを活用したより良い教育を実現します。

株式会社デジタル・ナレッジ

東京本社

〒110-0005

東京都台東区上野5-3-4 eラーニング・ラボ秋葉原

代表取締役社長 はが 弘明 ／ 代表取締役COO 吉田 自由児

TEL：03-5846-2131(代表) 050-3628-9240(導入ご相談窓口)

