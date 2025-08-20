TIS、ニッセイ・ウェルス生命保険の保険契約を管理する基幹システムのマルチクラウド移行を支援

ＴＩＳ株式会社

TISインテックグループのTIS株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 安史、以下：TIS）は、TISの「マルチクラウドインテグレーションサービス for Oracle Cloud Infrastructure & Microsoft Azure」により、ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：舘 誠一、以下：ニッセイ・ウェルス生命）の保険契約管理システムをOCI上に構築し、Microsoft Azure（以下：Azure）上にある複数の業務システムと連携させるマルチクラウド移行を実施したことを発表します。プロジェクトは2023年1月から2024年9月にかけて実施され、これにより基幹システムのクラウド移行およびマルチクラウドの一元運用管理を実現しました。

TISの「マルチクラウドインテグレーションサービス for Oracle Cloud Infrastructure & Microsoft Azure」は、Microsoft Azureの導入・Oracle Databaseのクラウド化を検討している企業に対し、Oracle Cloud Infrastructure（以下：OCI）とAzureのマルチクラウド導入を、コンサルティングから運用・保守までワンストップで提供するサービスです。

背景

サービス提供イメージ

ニッセイ・ウェルス生命は、金融機関の窓口を通じた資産形成・資産承継に資する商品・サービス提供を強みとし、保有契約件数は60万件を超えています（2024年度末時点）。ニッセイ・ウェルス生命IT本部ITインフラ推進部では、2018年頃よりあらゆる業務システムの脱データセンターを目指す「クラウドジャーニー構想」を推進してきました。2021年には100以上の業務システムの仮想マシンをAzure上へ移行し、2022年には仮想デスクトップ基盤のAzure移行も完了しています。

その後、保険契約・支払い・契約者からの問い合わせ対応など、業務全般を支える保険契約管理システムのクラウド化に取り組むことになりました。保険契約管理システムは、Oracle Databaseを組み込んだオープン系サーバ上に構築され、データセンターで運用されてきたことから、クラウド移行にあたっては可用性や堅牢性を高めることがポイントに挙げられていました。基幹システムのクラウド移行はニッセイ・ウェルス生命として初の試みであり、当初はOCI以外の他社クラウドへの移行も検討されましたが、Oracle Databaseの新規ライセンス購入が必要となり、高額なコストが課題となっていました。

そこでニッセイ・ウェルス生命は、Oracle DatabaseがPaaSの機能として提供され、ライセンス費用は月々の従量課金に含まれるOCIに注目しました。OCI以外の他社クラウドと比較してコストを大幅に抑えられるほか、OCIではOracle Real Application Clusters（RAC）やOracle Data Guardをサービスとして利用できることから、リプレイス後の保険契約管理システムはDB基盤をOCI上に構築し、Azure上にある複数の業務システムと連携させるマルチクラウドを目指すことを決定しました。

選定理由

TISと「マルチクラウドインテグレーションサービス for Oracle Cloud Infrastructure & Microsoft Azure」は、以下の理由から選定されました。

- クラウド全般の技術に精通している点

AzureとOCIを別々のベンダーが運用管理した場合、障害発生時の連絡窓口が分散し、問題解決に時間を要するリスクがあるが、TISならAzureやOCIを含めたクラウド全般の技術に精通していること。

- ニッセイ・ウェルス生命の業務基盤を熟知している点

過去数年間にわたりニッセイ・ウェルス生命のAzure環境の構築・運用を支援してきたTIS

であれば、その業務基盤を熟知していることから、マルチクラウドの環境構築から統合運用までを託せるベストパートナーと判断したこと。

導入

2022年終盤から導入プロジェクトの計画を立案し、短期間で確実に遂行するため、「マルチクラウドインテグレーションサービス for Oracle Cloud Infrastructure & Microsoft Azure」を利用することになりました。そして2023年1月より、まずはPoCに着手し、保険業界で求められる耐障害性を備えているかを検証しました。数ヶ月に及ぶPoC期間を通じ、OCI上のOracle Databaseの安定稼働が確認されたことで、マルチクラウド環境構築の本番へ進むこととなりました。

2023年9月から要件定義・設計フェーズをスタートし、約1年をかけてマルチクラウド環境の構築が行われました。情報が外部に漏えいするリスクを最小化するため、AzureとOCI間はインターコネクトで接続し、ニッセイ・ウェルス生命と2つのクラウド間は専用線で接続する構成が組まれています。パブリッククラウドでありながら、プライベートネットワークに近い構成を採用することで、保険契約情報を安心して管理できるようになりました。

プロジェクトの終盤を迎えた2024年3月から、システム切り替えを確実に成功させるため、複数回の移行リハーサルを実施しました。本番移行では、まず週末にオンプレミス環境のデータ更新を停止し、移行する保険契約データをエクスポートしました。このデータをOCIに移行後、新システムへの切り替えが実施され、実際の業務での利用がスタートしています。

効果

新システムへの移行完了後、マルチクラウド環境は期待通りに安定稼働を続けています。今回の「マルチクラウドインテグレーションサービス for Oracle Cloud Infrastructure & Microsoft Azure」導入による効果は以下の通りです。

- OCI上での堅牢なDB基盤構築

PoCで確認した通りの品質の高さで安定稼働。RAC構成による冗長化、Oracle Data Guardによる災害対策を実現。

- 情報照会の際のレスポンス改善

旧態化した物理サーバから最新のIaaS基盤に移行したことに加えて、Oracle Database 11gからPaaS上の最新版19cへバージョンアップしたことでパフォーマンス向上に貢献。

- 保険料計算等のバッチ処理の高速化

保険契約に関する各種計算等を行う夜間バッチにかかる1日あたりの処理時間が、平均2時間から1時間7分へと短縮。

コメント

「現状は、今回の基幹を含めて業務システム群をクラウド基盤に移行した段階です。今後、クラウドネイティブなサービスを組み合わせて柔軟なシステムへと機能向上を図っていきたいと考えています。TISには引き続き技術面でのアドバイスに期待しています。

導入プロジェクトを通じて、「運用の統合を前提とした設計・構築をお願いします」と何度も口にしたほど、一元運用は当社にとって最優先の条件でした。OCIとAzureを組み合わせて基幹システムを構築するという、前例が少ない取り組みをトータルで支援していただけたのは、TISだからこそだと思います。

コスト削減効果については、既存のオープン系サーバは暫定的に継続利用しているため単純比較はできませんが、5年という期間で考えるとマルチクラウドの方がかなりコストを抑えられると考えています。何よりも、年々旧態化していくシステムを使い続けるリスクがなくなることは大きなメリットです。TISにはこれからも当社のクラウドジャーニーのパートナーとして支援いただければと思います。」

ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 IT本部 ITインフラ推進部 部長 兼 IT基盤運用管理G グループ長 兼 ITサービス推進G グループ長 東田 歩氏

ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 IT本部 ITインフラ推進部 IT基盤運用管理G ITサーバチーム チーム長 石川 太郎氏

「マルチクラウドインテグレーションサービス for Oracle Cloud Infrastructure & Microsoft Azure」について

OCIとAzureに精通したTISが、コンサルティングから移行・運用までトータルで支援するサービスです。

ニッセイ・ウェルス生命について（https://www.nw-life.co.jp/）

ニッセイ・ウェルス生命は、日本生命グループの一員として、金融機関窓販領域を中心に資産形成・資産承継に資する商品・サービスをご提供しております。今後もお客さまのニーズにきめ細かくお応えする商品・サービスの提供に努め、お客さまに選ばれ続ける生命保険会社を目指してまいります。

TIS株式会社について（https://www.tis.co.jp/）

TISインテックグループのTISは、金融、産業、公共、流通サービス分野など多様な業種3,000社以上のビジネスパートナーとして、お客さまのあらゆる経営課題に向き合い、「成長戦略を支えるためのIT」を提供しています。50年以上にわたり培ってきた業界知識やIT構築力で、日本・ASEAN地域の社会・お客さまと共創するITサービスを提供し、豊かな社会の実現を目指しています。

TISインテックグループについて

TISインテックグループは、国内外グループ2万人を超える社員が『ITで、社会の願い叶えよう。』を合言葉に、「金融包摂」「都市集中・地方衰退」「低・脱炭素化」「健康問題」を中心としたさまざまな社会課題の解決に向けてITサービスを提供しています。デジタル技術を駆使したムーバーとして新たな価値を創造し、人々の幸せと持続可能な豊かな社会の実現に貢献します。

