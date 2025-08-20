和歌山県田辺市でスタート！地域プレイヤーと挑む関係人口創出プログラム「TANABEES」参加者募集｜説明会8月・9月開催

株式会社TODAY

和歌山県田辺市を舞台に、地域事業者と和歌山県外在住の参加者がチームを組み、約半年間かけて取り組む関係人口創出プログラム「TANABEES（タナビーズ）」(https://brown983415.studio.site)が、2025年10月より始動します。

現在、培ったスキルや経験を、地域課題解決や地域での挑戦に活かしたい方を募集中です。

TANABEES（タナビーズ）とは？「TANABEES」キービジュアル・地域プレイヤー５名

TANABEES（タナビーズ）は、和歌山県田辺市が主催する、地域と和歌山県外在住の参加者がチームとなって地域プレイヤーが発案した地域活性化プロジェクトに半年間挑みます。



プロジェクトの舞台は、紀伊半島の南部に位置する田辺（たなべ）市。

参加者がスキル・視点を持ち寄り、地域プレイヤーと本気で対話しながらさまざまなことを実践していくのが、TANABEESのスタイルです。



名前は、「TANABE（田辺）」と「BEES（蜂）」は由来の造語。多様な人が地域に集い、飛び回りながら、それぞれの関わり方で“花を咲かせていく”姿を表現しています。

プログラムのポイント- 地域プレイヤー5名 × コーディネーター5名 × 和歌山県外在住の参加者（学生・社会人など）※プロジェクトによっては高校生がチームに加入- 「たなべ未来創造塾」の修了生が発案した地域活性化プロジェクトに参画- 「関係人口」創出の先進モデルとしての展開を想定- プログラム終了後は副業・起業・関係人口として継続するなどそれぞれの関わり方が可能



田辺市のビジネスリーダーの育成を目指す「たなべ未来創造塾(https://tanabe.miraisouzoujuku.com)」の修了生である地域プレイヤーは、農業・観光・福祉・教育など、幅広い分野で地域を牽引する実践者です。

修了後は塾で発表した事業プランを実際に進めてきましたが、スキルや人的資源の不足により、思うように展開できていない現状があります。

今回のプログラムでは、参加者と地域プレイヤーがチームを組み、対話と実践を重ねながら事業プランを前進させていきます。

さらに参加者自身も「自分にできる関わり方」を模索し、田辺市で副業や起業、関係人口として継続的に関わるきっかけとなることを目指します。

こんな人におすすめ

・将来的に和歌山県田辺市にUターン・Iターンしたい

・地域に関わる一歩を踏み出したい

・自分のスキルを活かして社会とつながりたい

・副業や越境学習、共創プロジェクトに興味がある

・地域の人たちと“本音で”対話してみたい

プログラム全体スケジュール

2025年10月25日（土）～26日（日）

初回キックオフ研修＠田辺市（1泊2日）

田辺のリアルを感じつつ、フィールドワークや交流会を通じて、地域プレイヤーとの関係性を築く機会です。

DAY1

12:00～13:00 集合・オリエンテーション

13:00～14:00 地域プレイヤーとの昼食交流会

14:00～15:30 講座「都市と地域をかきまぜる -『関係人口』を知る」

講師：高橋博之氏（株式会社雨風太陽）

15:30～17:30 チームビルディングワーク

18:00～20:00 夕食＆交流会

DAY2

9:00～12:00 各プロジェクト現場へのフィールドワーク

13:00～15:00 気づきの共有・今後の進め方相談

15:00～15:30 クロージング

11月6日（木）19:00～21:00

オンライン講座１.「プロジェクトを共創する」

11月22日（土）～23日（日）

＠田辺市

合同ミーティング／中間共有＆トライアル（現地開催）

12月11日（木）19:00～21:00

オンライン講座２.「自分と田辺を考える」

2026年2月21日（土）

＠田辺市

最終報告会（成果発表・地域との交流）

参加者募集（オンライン説明会&相談会）

オンライン説明会&相談会詳細

参加者募集期間：8月8日（金）～9月30日（火）

参加申し込みに際し、オンライン説明会を下記の日程にて開催します。

- 8月28日（木）20:00～21:00- 9月18日（木）20:00～21:00- 9月24日（水）20:00～21:00

※いずれもZoom開催／事前申込制・無料

プログラム内容や地域プレイヤー、プロジェクト概要をご紹介します。

お気軽にご参加ください。

詳細・申し込み：https://tanabees.peatix.com/view

詳細はこちらから

TANABEES公式LINEにご登録いただくと、プログラム情報や説明会申込フォームをご案内します。

→ https://line.me/R/ti/p/@632fciqp

公式LINEの友だち追加QRコード

WEBサイト

→ https://brown983415.studio.site

公式WebサイトへのアクセスQRコード

お問い合わせ

TANABEES運営事務局（株式会社TODAY）

プレス担当：坂本、山田

Mail：tanabees@daytoday.co.jp