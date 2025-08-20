コロンバン原宿サロンのハロウィンアフタヌーンティー
株式会社コロンバン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小澤 俊文、URL：https://www.colombin.co.jp/ ）は、9月16日（火）よりコロンバン原宿サロンにて、ハロウィンアフタヌーンティーを提供いたします。おばけショートケーキや、コウモリのお家に見立てた紫芋のモンブラン、包帯グルグルのミイラ風フライなど、思わず笑顔になるような遊び心あふれるメニューが、ティースタンドを彩ります。おばけの魔法にかかったスイーツやセイボリーで、トリックよりトリートな午後をお楽しみください。
ハロウィンアフタヌーンティーセット
2段 \4,840（税込）
【上段】
・おばけショートケーキ
・蜘蛛の巣マカロン（カシスマロンマカロン）
・コウモリのお家（紫芋のモンブラン～ラズベリーソース）
・カボチャブリュレ
・黒猫のラズベリースコーン
・おばけメレンゲ
【下段】
・真紅の魔女スープ（ボルシチ）
・ドラキュラの寝床（ローストビーフサンドイッチ）
・ハロウィンサラダ黒魔法ドレッシング（人参と紫キャベツのラぺ～バルサミコ酢添え）
3段 \7,260（税込）
【上段】
・おばけショートケーキ
・蜘蛛の巣マカロン（カシスマロンマカロン）
・コウモリのお家（紫芋のモンブラン～ラズベリーソース）
・カボチャブリュレ
・黒猫のラズベリースコーン
・おばけメレンゲ
【中段】
・真紅の魔女スープ（ボルシチ）
・ドラキュラの寝床（ローストビーフサンドイッチ）
・ハロウィンサラダ黒魔法ドレッシング（人参と紫キャベツのラぺ～バルサミコ酢添え）
【下段】
・包帯グルグルおとぼけミイラ（白身魚のカダイフフライ）
・ハロウィンパスタ（かぼちゃとサーモンのクリームパスタ）
・彩りきのこのキッシュ
・全粒粉のスコーン
平日 14:00～16:00 休日14:00～16:30 90分制、数量限定
ドリンク2杯付（赤ワイン、白ワイン、コーヒー、全ての紅茶、ハーブティー、オレンジジュース）
販売店舗：コロンバン原宿サロン
販売期間：2025年9月16日（火）～10月31日（金）
＊ご予約特典として、ウェルカムドリンク（赤ワイン、ノンアルコール赤ワイン）が付きます。
＊ドリンクのラストオーダーは30分前です。
＊原宿サロン店頭およびお電話（03-6450-5175）にてご予約を承ります。
＊当日は12時まで、1名様からご予約を承ります。
【コロンバン原宿サロン 店舗情報】
住所：東京都渋谷区神宮前6-34-14 原宿表参道ビル1F
(東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅4番または7番出口より徒歩2分、JR山手線 原宿駅表参道口より徒歩5分)
営業時間：月～土 10:00～21:00 日・祝：10:00～20:00
定休日：年中無休
座席：店内44席、テラス12席
電話番号：03-6450-5175