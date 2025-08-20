コロンバン原宿サロンのハロウィンアフタヌーンティー

株式会社コロンバン

株式会社コロンバン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小澤 俊文、URL：https://www.colombin.co.jp/ ）は、9月16日（火）よりコロンバン原宿サロンにて、ハロウィンアフタヌーンティーを提供いたします。おばけショートケーキや、コウモリのお家に見立てた紫芋のモンブラン、包帯グルグルのミイラ風フライなど、思わず笑顔になるような遊び心あふれるメニューが、ティースタンドを彩ります。おばけの魔法にかかったスイーツやセイボリーで、トリックよりトリートな午後をお楽しみください。

ハロウィンアフタヌーンティーセット

2段 \4,840（税込）

【上段】

・おばけショートケーキ

・蜘蛛の巣マカロン（カシスマロンマカロン）

・コウモリのお家（紫芋のモンブラン～ラズベリーソース）

・カボチャブリュレ

・黒猫のラズベリースコーン

・おばけメレンゲ

【下段】

・真紅の魔女スープ（ボルシチ）

・ドラキュラの寝床（ローストビーフサンドイッチ）

・ハロウィンサラダ黒魔法ドレッシング（人参と紫キャベツのラぺ～バルサミコ酢添え）

3段 \7,260（税込）

【上段】

・おばけショートケーキ

・蜘蛛の巣マカロン（カシスマロンマカロン）

・コウモリのお家（紫芋のモンブラン～ラズベリーソース）

・カボチャブリュレ

・黒猫のラズベリースコーン

・おばけメレンゲ

【中段】

・真紅の魔女スープ（ボルシチ）

・ドラキュラの寝床（ローストビーフサンドイッチ）

・ハロウィンサラダ黒魔法ドレッシング（人参と紫キャベツのラぺ～バルサミコ酢添え）

【下段】

・包帯グルグルおとぼけミイラ（白身魚のカダイフフライ）

・ハロウィンパスタ（かぼちゃとサーモンのクリームパスタ）

・彩りきのこのキッシュ

・全粒粉のスコーン

平日 14:00～16:00 休日14:00～16:30 90分制、数量限定

ドリンク2杯付（赤ワイン、白ワイン、コーヒー、全ての紅茶、ハーブティー、オレンジジュース）

販売店舗：コロンバン原宿サロン

販売期間：2025年9月16日（火）～10月31日（金）

＊ご予約特典として、ウェルカムドリンク（赤ワイン、ノンアルコール赤ワイン）が付きます。

＊ドリンクのラストオーダーは30分前です。

＊原宿サロン店頭およびお電話（03-6450-5175）にてご予約を承ります。

＊当日は12時まで、1名様からご予約を承ります。

【コロンバン原宿サロン 店舗情報】

住所：東京都渋谷区神宮前6-34-14 原宿表参道ビル1F

(東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅4番または7番出口より徒歩2分、JR山手線 原宿駅表参道口より徒歩5分)

営業時間：月～土 10:00～21:00 日・祝：10:00～20:00

定休日：年中無休

座席：店内44席、テラス12席

電話番号：03-6450-5175