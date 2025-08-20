Vetrinamia、1日あたりの訪問者数が世界で10万人を突破

Vetrina Mia Limited

イタリア・ミラノ - 2025年8月20日 - ラグジュアリープラットフォーム「Vetrinamia（ベトリナミア）」は本日、重要なマイルストーンを達成したことを発表しました。2025年5月のローンチからわずか4ヶ月で、1日あたりのユニーク訪問者数が10万人を突破。中でも日本は、最も強く、エンゲージメントの高い市場として急成長しており、現在1日あたり3,500～4,000人の訪問者を記録し、さらに増加し続けています。

Vetrinamia.comは、これまで老舗メゾンが支配してきた市場において、急速に存在感を高めています。大量の認知やセレブとのタイアップに頼るブランドとは異なり、Vetrinamiaの成功は完全にオーガニックであり、品質と真正性への揺るぎないこだわりによって推進されています。

vetrinamia.com は日本からもアクセス可能で、日本語にも対応しています。サイトは最近、1日あたりの来訪者数が10万人を突破するという節目を迎えました。

「日本市場では、セリーヌやロエベといった老舗のラグジュアリーブランドでさえ、10万人あたり約80人の訪問者が平均的です」と、Vetrinamiaの日本独占運営を手掛けるエレガンツァ・モード代表のYipei Zhou（チョウ・イーペイ）氏は語ります。「私たちは無名で市場に参入しましたが、想定以上のスピードで支持を集めています。これは、日本の女性たちが私たちのプロダクトに込めた価値観--洗練、個性、そして真のクラフツマンシップ--に共鳴していることの証です。」

Vetrinamiaでは、いわゆる「スローラグジュアリー」を体現する小規模で独立したブランドのみを厳選して取り扱っています。現在の主力ブランドは、フレデリック・レセリエ、マリーナ・ロレンツィ、ガンベリーニ・バッグ、ダダプティアの4つ。これらのブランドは、最近国際版の『ELLE』誌に取り上げられ、プラットフォームのクラフツマンシップへの献身が称賛されるとともに、「真のイタリアンクラフツマンシップの象徴」としてバッグが紹介されました。

注目商品：「クロエ」バッグ（ガンベリーニ・バッグ）イタリア・ボローニャ発のブランドで、LWG認証を受けたイタリアンカーフスキンを使用し、100％イタリア製で丁寧に仕立てられています。

同誌のレポートには、ELLE編集部が各デザイナーと対面し、彼らの人生をかけた仕事が評価された瞬間の感動と誇りが語られています。すべての製品は100％イタリア製で、「イタリア製品証明書（Certificate of Italian Origin）」が付属。最高級のイタリアンレザーと18金メッキの特注金具を使用して製作されています。

しかし、Vetrinamiaは単なる販売プラットフォームではありません。今のマーケットで支配的な産業的ラグジュアリーコングロマリットとは、まったく異なる存在です。

「私たちが大切にするのは、“トレンドを追わない女性”です」とZhou氏は続けます。「お客様は、自らのリズムで生き、表現し、スタイルがあり、自信に満ち、モダンでエレガント。内面から輝きを放つ美しさを持っています。Vetrinamiaは、大量生産のラグジュアリーとは対極に位置する存在です。私たちが届けるものは、すべてパーソナルで、魂がこもり、心からのケアとともに生み出されています。」

すべてのブランドは個性を持っていますが、Vetrinamiaが選ぶブランドの根底には、「今日の産業的ラグジュアリーに対するアンチテーゼ」という共通した思想があります。その理念に忠実であるために、同社は最近、イタリアの労働力と原材料の価格上昇に応じて、価格の改定を実施しました。多くのアイテムは値上げ後も即完売しており、ユーザーが真の品質に対して投資する意欲があるだけでなく、それを積極的に求めていることを証明しています。今後さらなる価格改定の可能性も排除していません。

急成長を遂げているとはいえ、Vetrinamiaは生産能力を圧迫しないよう、訪問者数と販売数の管理を慎重に行っています。

「私たちの目標は大量販売ではありません」とZhou氏。「私たちが守りたいのはクラフツマンシップです。アルゴリズムではなく、職人たちのペースで仕事を進めていきます。」

とはいえ、その成長ペースは今も加速しています。現在の成長軌道に基づけば、vetrinamia.comは年間4,000万訪問を超える見込みであり、日本だけでも年間150万人以上の訪問者が見込まれています（成長率がこれ以上上がらない場合でも）。

Vetrinamiaについて



Vetrinamiaは、イタリアとフランスの独立系デザイナーによるバッグを厳選し、取り扱う新しいラグジュアリーECプラットフォームです。すべての製品は、イタリア国内の職人工房で、代々受け継がれる技術をもとに製作されており、本質的な美しさと深み、そして時を超える価値を求める現代の女性たちに、心の通ったラグジュアリーを届けることを使命としています。

Instagram: https://www.instagram.com/vetrinamia_official/

公式ECサイト: https://www.vetrinamia.com