【おおきに祭 9/7(日) 】チケット販売開始！日本製鉄堺ブレイザーズvsヴィアティン三重 プレシーズンマッチPresented by エスリード

9/7(日)開催＜日本製鉄堺ブレイザーズvsヴィアティン三重 プレシーズンマッチPresented by エスリード＞について1階指定席チケットを8/20(水)12:30より販売開始いたしました。

また、2階については自由席として無料開放！

観戦チケットが無くてもご入場・ご着席いただけます。

この機会に大迫力のプレシーズンマッチをお楽しみください！

皆様のご来場を心よりお待ちしております！

■席種・価格

※価格は税込価格です。

※2階自由席、2階車椅子席のエリアは観戦チケットが無くてもご入場・ご着席いただけます。

チケットの販売はありません。

※未就学児は、保護者の膝上観戦につき無料です。

※会場レイアウトは変更になる場合がございます。

※1セット目のベンチ位置は、Aコートが日本製鉄堺ブレイザーズ、Bコートがヴィアティン三重で試合を行います。2セット目以降はコートチェンジを行います。

■販売スケジュール

・前売券：8/20(水)12:30～9/6(土)23:59 ＜MORE TIGETにて販売＞

・当日券：9/7(日)0:00～19:00 ＜MORE TIGETにて販売＞

15:00～第3セット開始時 ＜会場にて販売>

■購入方法

・一般向けチケット販売サイト

https://event.tiget.net/okinimatsuri2025_volleyball

・日本製鉄堺ブレイザーズファン向けチケット販売サイト

https://event.tiget.net/okinimatsuri2025_volleyball_blazers

・ヴィアティン三重ファン向けチケット販売サイト

https://event.tiget.net/okinimatsuri2025_volleyball_veertien

・上記の各販売サイトでは、それぞれ取り扱いする指定席の席位置が異なります。

・購入可能枚数：1申込6枚まで

・チケット価格とは別に1枚あたりシステム利用料220円、電子チケット発券手数料99円がかかります。

・ご購入には、MORE TIGETの会員登録が必要となります。事前にご登録いただき、お持ちのID、パスワードでログインを確認しておくことを推奨します。

◇MORE TIGETの新規会員登録はこちら

https://more.tiget.net/auth/signup

◇MORE TIGETの利用ガイドはこちら

https://more.tiget.net/guide

■注意事項等

※開場時間、試合開始時間は変更になる可能性があります。

※未就学児は大人1人につき1名まで膝上観戦に限り無料。席が必要な場合はチケットをご購入ください。

※試合中止の場合を除き、購入後のチケットの変更や払い戻しはいたしませんので、予めご了承ください。

※営利を目的としたチケットの転売はいかなる場合でも固くお断りいたします。

※コート周りに運営スタッフ、カメラマンが立ち入る可能性がございます。予めご了承ください。

■お問い合わせ

・おおきに祭2025に関するお問い合わせ

https://matsuri.ookini.jp/form/contact.html

・プレシーズンマッチのチケット購入に関するお問い合わせ

https://lp.tiget.net/contact-more_fans

*****おおきに祭2025 イベント概要*****

名称：おおきに祭2025 ～大阪をもっと元気に！もっとおおきに！～

日程：9月6日（土）、7日（日）

時間：10:00～ 19:00（開場9:30）

会場：おおきにアリーナ舞洲（大阪市此花区北港緑地2-2-15）

入場料：無料

※おおきにグループSNS(Ｘ・Instagram・公式LINE)いずれかのフォローで入場無料

主催：おおきに祭 実行委員会

協力：ヒューマンプランニング、大阪エヴェッサ、OSAKA SPORTS PROJECT

後援：大阪府、大阪市、大阪市教育委員会、OSAKA SPORTS GROOVE by 舞洲プロジェクト