2025年9月3日(水)より多様な人と文化が集まり発展を続ける東京・渋谷にて『THE DORAEMON STORE』が期間限定オープン！「未来といまの交差点」がコンセプトのオリジナルアイテムを一部公開

ベネリック株式会社※画像はイメージです

ベネリック株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武）は、ファッションとインテリア小物を中心としたドラえもんの新店舗『THE DORAEMON STORE』を、2025年9月3日(水)から2027年8月31日(火)まで渋谷PARCO（所在地：東京都渋谷区）に期間限定オープンいたします。本リリースでは、オープンに合わせて発売する『THE DORAEMON STORE』オリジナルアイテムの一部や、入店に関する詳細情報を公開いたします。

■「THE DORAEMON STORE」について

2025年9月3日(水)より渋谷PARCOにて期間限定でオープンする『THE DORAEMON STORE』では、「未来といまの交差点」をコンセプトに、素材や技法にこだわったさまざまなアイテムを販売いたします。

スポーツに関連するドラえもんのデザインをあしらったリンガーTシャツや、使い込むほどに色の変化が楽しめるデニムトートバッグなどのファッションアイテムのほか、あたたかみのあるコーデュロイ生地で製作したドラえもんの「ぬいぐるみ」や「キーチェーン」、ファッションのワンポイントとして目を引く、3色展開の「アクリルロゴキーホルダー」などがラインアップ。いまも未来も、時を超えて世界中から愛され続けるドラえもんのように、今後も永くお楽しみいただける商品を展開いたします。

その他の商品詳細や入店に関するご案内は順次、公式サイトと公式Instagramにてお知らせいたします。さらに、今後はTHE DORAEMON STOREならではのコラボレーションアイテムの登場や企画を予定しております。続報を楽しみにお待ちください。

多様な人と文化が集まり、発展を続ける東京・渋谷『THE DORAEMON STORE』にて、皆さまのご来店をお待ちしております。

■『THE DORAEMON STORE』入店方法について

2025年9月3日(水)から9月7日(日)の5日間のご入店は、混雑緩和のため渋谷PARCO1Fのナカシブ通りにて、時間別入場整理券を配布いたします。入店方法についての詳細や注意事項、9月7日(月)以降の入店方法につきましては、後日公式サイト(https://the-doraemon-store.com/)と公式Instagram(https://www.instagram.com/the_doraemon_store/)で随時お知らせいたします。

整理券入場対象期間：2025年9月3日(水)～9月7日(日)の5日間

会 場 ：THE DORAEMON STORE

時間別整理券配布場所：渋谷PARCO1F ナカシブ通り

配布時間：各日10：00～10：45

備 考 ：10：45以降は渋谷PARCOオープン後、THE DORAEMON STORE店頭にて時間別入場整理券を配布いたします。

■一部オリジナルアイテム詳細

商品名：THE DORAEMON STORE オリジナル タイムレスTシャツ THE 22nd CENTURY ブラック M／L／XL

サイズ：Mサイズ／約着丈73×身幅48×袖丈21cm、Lサイズ／約着丈74×身幅54×袖丈22cm、XLサイズ／約着丈78×身幅60×袖丈26.5cm

価 格：各12,100円(税込)

素 材：綿100%

加 工：ガーメントダイ

商品名：THE DORAEMON STORE オリジナル タイムレスTシャツ A CAT TYPE ROBOT ブルー M／L／XL

サイズ：Mサイズ／約着丈73×身幅48×袖丈21cm、Lサイズ／約着丈74×身幅54×袖丈22cm、XLサイズ／約着丈78×身幅60×袖丈26.5cm

価 格：各12,100円(税込)

素 材：綿100%

加 工：ガーメントダイ

商品名：THE DORAEMON STORE オリジナル リンガーTシャツ THE 22ND CENTURY サックスブルー M／L

サイズ：Mサイズ／約着丈69×身幅54×袖丈21cm、Lサイズ／約着丈76×身幅59×袖丈22cm

価 格：各9,350円(税込)

素 材：本体／綿100%、リブ／綿95%・ポリウレタン5%

商品名：THE DORAEMON STORE オリジナル リンガーTシャツ STEP INTO THE FUTURE ブラウン M／L

サイズ：Mサイズ／約着丈69×身幅54×袖丈21cm、Lサイズ／約着丈76×身幅59×袖丈22cm

価 格：9,350円(税込)

素 材：本体／綿100%、リブ／綿95%・ポリウレタン5%

商品名：THE DORAEMON STORE オリジナル デニムトートバッグ THE 22nd CENTURY インディゴ

価 格：8,250円(税込)

サイズ：W400×H350×D150mm(取っ手は含まず)

素 材：綿100%

ブルー×パープルグリーン×ピンク

商品名：THE DORAEMON STORE オリジナル タイダイ染めソックス

ブルー×パープル／グリーン×ピンク

価 格：各3,080円(税込)

サイズ：23～25cm

素 材：綿85%・ポリエステル10%・ポリウレタン5%

商品名：THE DORAEMON STORE オリジナル ドラえもん コーデュロイぬいぐるみ

価 格：4,950円(税込)

サイズ：約W170×H210×D125mm

素 材：ポリエステル

商品名：THE DORAEMON STORE オリジナル ドラえもん コーデュロイキーチェーン

価 格：2,750円(税込)

サイズ：約W95×H130×D75mm(金具パーツは含まず)

素 材：ポリエステル・鉄

商品名：THE DORAEMON STORE オリジナル アクリルロゴキーホルダー

クリアブルー／クリアピンク／オーロラ

価 格：各1,320円(税込)

サイズ：約W85×H32×D8mm(金具パーツは含まず)

素 材：アクリル・鉄

商品名：THE DORAEMON STORE オリジナル ニットジャカードミニショルダーバッグ

価 格：3,850円(税込)

サイズ：本体／約W120×H180×D50mm、ショルダーストラップ／最長約1,200mm

素 材：本体／ポリエステル100%、金属パーツ／鉄

発売日：2025年9月3日(水)

販売店舗：THE DORAEMON STORE、THE DORAEMON STORE WEB SITE

■店舗概要※画像はイメージです

店舗名 ：THE DORAEMON STORE

店舗名日本語表記：ザ ドラえもん ストア

開催地 ：渋谷PARCO 5F（東京都渋谷区宇田川町15-1）

営業時間 ：11：00～21：00

開催期間 ：2025年9月3日(水)～2027年8月31日(火)

公式サイト：https://the-doraemon-store.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/the_doraemon_store/

(C)Fujiko-Pro