『タワー オブ アイオン』新規サーバー「X」OPEN！新規クラス「ルミネス ウイング」&新規フィールド「ティアマランタ メサ」が登場するリニューアルアップデートを実施！

PC向けオンラインゲーム『The Tower of AION(以下、タワー オブ アイオン)』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年8月20日(水)に、新規サーバー「X」オープン、新規クラス「ルミネス ウイング」の登場、新規フィールド「ティアマランタ メサ」の登場を含むリニューアルアップデートの実施をお知らせします。

■リニューアルアップデート「光と大地、そして新たな奔流」8月20日に実施

【アップデート日時】

2025年8月20日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

ミッションクリア時に獲得できる経験値4倍や装備制限解除による高速育成に加えて、無限飛行で探索快適な新サーバー「X」、新規PVPフィールドとして復活し宝さがしも楽しめる「ティアマランタ メサ」、そしてコンボスキルや高速移動を得意とする新規クラス「ルミネス ウイング」が登場する、『タワー オブ アイオン』のリニューアルアップデート「光と大地、そして新たな奔流」を、本日8月20日(水)に実施しました。

さらに、新規サーバー「X」のオープン記念として、8月20日(水)のリニューアルアップデートからは、事前登録でご案内した強力なPVP防具各種と武器、倉庫機能がある可愛いペンギンのペットの豪華特典を、ゲームプレイしている方皆さまへプレゼントします。

受け取りは2025年9月17日(水) 定期メンテナンス開始前までとなりますので、是非この機会にゲームにログインしてお受け取りください。

≪リニューアルアップデート「光と大地、そして新たな奔流」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/aion_renewal/#main

■真夏のX週末がっつりプレイ！

【開催期間】

2025年8月20日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2025年9月17日(水) 定期メンテンス前まで

【概要】

新規サーバー「X」のOPENを記念して、週末に嬉しいプレゼントイベントを開催します。

イベント期間中の金曜日、土曜日、日曜日に、新規ダンジョン「回帰の迷宮」へ入場した方全員に「[イベント]回帰の迷宮の追加入場スクロール」をプレゼントします。

さらに「ティアマランタ メサ」に入場すると、冒険に役立つ素材アイテム「ブラック クラウド貿易団の指令書の束 II」や、「永遠の息吹」をプレゼントします。

週末は、がっつり「回帰の迷宮」と「ティアマランタ メサ」をお楽しみください。

≪「真夏のX週末がっつりプレイ！」の詳細はこちら≫

https://aion.ncsoft.jp/news/news/aion/news/f25/20250820-summerweekendplay

■The Way of AION

【開催期間】

2025年8月20日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2025年10月15日(水) 定期メンテンス前まで

【概要】

アップデートを記念して、ゲームプレイをして特典を獲得できるWebイベントが開催中です。

「ティアマランタ メサ」でのミッションやクエスト完了、キャラクターレベルアップや、装備強化等全17種類の目標に合わせたミッションをご用意しました。

全17種類のミッションを達成すると2,500キューナを獲得できます。

新規コンテンツへの参加やキャラクター育成をしてキューナを獲得しましょう！

※ミッションと報酬は新規サーバー「X」とClassicサーバー「フレギオン」で共通となります。(報酬は各1アカウントにつき1回まで)

≪「The Way of AION」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/08_aion_thewayofaion/

■新コンテンツツアーログボ！

【開催期間】

2025年8月20日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2025年9月17日(水) 定期メンテンス前まで

【概要】

新規レイドコンテンツに参加される方を応援するために、コンテンツ時間になると受け取れるログインボーナスが登場しました。

毎日21時から行われる 「アヴタール討伐戦」と、曜日別レイドボス出現時間に合わせて、レイド戦で役立つポーションやスクロール、キスク等をプレゼントします。

是非この機会に、新規レイドコンテンツにご参加ください！

≪「新コンテンツツアーログボ！」の詳細はこちら≫

https://aion.ncsoft.jp/news/news/aion/news/f25/20250820-newcontentlogbo

■リニューアルアップデート記念キャンペーンが多数開催

リニューアルアップデートを記念してさまざまなキャンペーンが開催中です。

≪新規サーバーXOPEN！記念フォロー&リポストキャンペーン第1弾≫

【開催期間】

2025年8月20日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2025年8月26日(火) 23時59分まで

【賞品】

Amazonギフトカード 1,000円分 10名様(抽選)

【概要】

タワー オブ アイオン新規サーバーXOPENを記念して、フォロー&リポストキャンペーン第1弾を開催中です。

8月8日(金)に決定した生放送を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを開催中です。

『タワー オブ アイオン』のプレイ画面のスクリーンショットに「#AIONリニューアル」をつけて引用リポストすると当選率がアップするので、ぜひ思い出を添えてキャンペーンにご参加ください。

≪参加方法≫

1.「タワー オブ アイオンXアカウント( https://x.com/Aion_PR )」をフォロー

2.キャンペーン対象ポスト( https://x.com/Aion_PR/status/1957993490178273673 )をリポスト

≪「新規サーバーXOPEN！記念フォロー&リポストキャンペーン第1弾」の詳細はこちら≫

https://terms.ncsoft.jp/aion/20250820-xserveropencp

≪友達招待でWチャンス！フォロー&リポストキャンペーン第2弾≫

【開催期間】

2025年8月20日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2025年9月2日(火) 23時59分まで

【賞品】

Amazonギフトカード 1,000円分 10名様(抽選)

【概要】

リニューアルアップデートを記念して、「友達招待でWチャンス!フォロー&リポストキャンペーン第2弾」を8月20日(水) 〇時から開催予定です。

現在開催中の「ミッションラリー」ページで行える、友達招待コードを発行して友達と一緒にリニューアルアップデートを楽しんでください。

≪参加方法≫

1.「タワー オブ アイオンXアカウント( https://x.com/Aion_PR )」をフォロー

2.キャンペーン対象ポスト(8月20日(水) 15時投稿予定 )をリポスト

≪「ミッションラリー」イベントページはこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/07aion_missionrally/

≪「友達招待でWチャンス!フォロー&リポストキャンペーン第2弾」の詳細はこちら≫

https://terms.ncsoft.jp/aion/20250820-friendwchance

≪Xサーバー配信祭り～配信でギフコを当てよう！～≫

【開催期間】

2025年8月20日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2025年9月3日(水) 定期メンテナンス前まで

【賞品】

[最優秀賞]

Amazonギフトカード 30,000円分 1名様

※「Xサーバー」配信祭りにご参加いただいた映像のうち、サービスチーム協議の上最優秀賞うぃ決定

[抽選]

Amazonギフトカード 10,000円分 2名様

Amazonギフトカード 5,000円分 5名様

Amazonギフトカード 2,000円分 10名様

【概要】

新規サーバー「X」でのプレイ映像を配信して応募フォームから応募すると獲得できる専用コインでギフトコードの抽選に参加できる「Xサーバー配信祭り」が開催中です。

配信内容は、ミッション進行、PVPプレイ、キャラクターカスタマイズ、ダンジョン攻略、ゲームに関する雑談など、『タワー オブ アイオン』に関連する内容すべてが応募対象になります。

≪参加方法≫

1. 配信プラットフォーム(YouTubeもしくはTwitch)で新規サーバー「X」でのプレイを配信する

2. 応募フォームから配信URLやアカウント情報など必要情報を入力

3．コインを獲得

4．獲得したコインを使用してガチャを回す

≪「Xサーバー配信祭り～配信でギフコを当てよう！～」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/08aion_haisinfestival/

≪「Xサーバー」配信祭り開催記念フォロー&リポストキャンペーン≫

【開催期間】

2025年8月20日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2025年9月2日(火) 23時59分まで

【賞品】

Amazonギフトカード 1,000円分 5名様(抽選)

【概要】

新規サーバー「X」でのプレイを配信して応募すると、ギフコ抽選にチャレンジできる、新規サーバー「X」配信祭りの開催を記念してフォロー&リポストキャンペーンを開催中です。

≪参加方法≫

1.「タワー オブ アイオンXアカウント( https://x.com/Aion_PR )」をフォロー

2.キャンペーン対象ポスト( https://x.com/Aion_PR/status/1957980142313304325 )をリポスト

≪「「Xサーバー」配信祭り開催記念フォロー&リポストキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://terms.ncsoft.jp/aion/20250820-livestreamcp

【ゲーム概要】

2009年7月に正式サービスの始まったMMORPG（※）でアジア、北米、ヨーロッパなど全世界60カ国で楽しまれています。

天族と魔族そして龍族、3つの種族が「飛行」によって、「縦×横」だけでなく、「高さ」の要素が加わった、360°の空間で飛翔を体感できます。醍醐味の一つである「要塞戦」は、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争であり、地上だけではなく空中でも繰り広げられます。プレイヤーが空を飛行しながら敵と戦う光景は、他のオンラインゲームでは決して体験することができません。

※Massively Multiplayer Online Role-Playing Gameの略称で大勢の人が同時に参加できる。

タイトル The Tower of AION（タワー オブ アイオン）

ジャンル MMORPG

タワー オブ アイオン 公式サイト https://aion.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter) https://x.com/Aion_PR

NCJapan公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

