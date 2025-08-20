「もとまちユニオンそごう横浜店」オープン

株式会社そごう・西武

１９５８年、横浜元町に開業し 、地元の方々に愛されている高質スーパーマーケット「もとまち

ユニオン」。このたび、そごう横浜店地下２階食品売場に「もとまちユニオンそごう横浜店」が

オープンいたします。

「もとまちユニオンそごう横浜店」では、普段のお買い物から特別な日のお買い物までさまざま

な需要に合わせた商品の提案や、専門知識を持ったスタッフによる商品価値を表現した売場展開に

より、快適なお買い物体験をご提供いたします。地元企業と開発した「プライベートブランド商品」、

素材や調理方法にこだわって開発した「ユニオンデリ」を展開するほか、地元神奈川県の「鎌倉野

菜」や銘柄ブランド牛「生粋かながわ牛」を取り扱うなど品ぞろえを充実し、独自性を高めてまい

ります 。また、アジア・エスニックの品ぞろえやオーガニック 、無添加 、グルテンフリー、プラ

ントベースなど健康志向の方にも配慮した商品の取り扱いを増やし 、ご満足いただける品ぞろえを

追及してまいります 。さらに、そごう横浜店限定ユニオンバッグや〈 BEAMS JAPAN （ビームス

ジャパン）〉とのコラボレーション商品第２弾を新たに販売するなど、９月５日（金)からは特別な

企画もご用意しております。

※写真はイメージです。

＜店舗概要＞

店舗名：もとまちユニオンそごう横浜店

オープン日：２０２５年９月５日(金)

場所： そごう横浜店地下２階＝食品売場

営業時間： 午前１０時～午後８時 ※そごう横浜店に準じる

電話： ０４５（４６５）２１１１（大代表）

面積：約２００坪

取り扱いアイテム：青果・惣菜・精肉・鮮魚・加工食品・日配品など

＜もとまちユニオン＞とは

1958年、当初は外国人向けスーパーマーケットとして横浜元町にて開業しました。横浜開港以来、早くから西欧文化に親しみ、常に新しいものを受け入れ、生み出してきた横浜・元町商人スピリットを受け継ぎ、国内・外を問わず高品質な食材を提案し続けています。

取り扱い商品情報

※本リリースの画像はイメージ、価格は税込です。

＜青果＞

バイヤーが全国各地から厳選。地元神奈川の「鎌倉野菜」をはじめ、こだわり農家が丹精込めて育てた野菜を取りそろえております。果物は産地と食味にこだわったものを厳選。特別なひとときを彩る逸品としてご提案いたします。

鎌倉野菜を使用した「盛田ファームの野菜ドレッシング」

エスニックセット（ガパオ＆ミーゴレン）

＜惣菜＞

ガパオとミーゴレンが楽しめる「もとまちユニオン本店」で人気NO.１の「エスニックセット」のほか、新商品として、サシが細かく和牛本来の甘さを感じられる上質な生粋かながわ牛を使用した「和牛めし」などの「ユニオンデリ」のほか、スイーツでは、“ひとくちで幸せ広がる”こだわりのドーナツを販売いたします。

ユニオンこだわりのハム・ベーコン・チャーシューなど

＜精肉＞

品質・おいしさ・生育方法にこだわった「かながわブランド」の精肉を販売。

厳しい条件をクリアした生まれも育ちも神奈川県の黒毛和牛「生粋かながわ牛」、横浜市泉区発祥のブランド豚で肉質のしまりが良く、しっとりとした風味のある脂が自慢の「はまぶた」、さらに国産豚肉を使用し、昔ながらの製法で肉本来の味わいが楽しめる、ユニオンこだわりのハムやベーコンなどを販売いたします。

欲張りミニ丼

＜鮮魚＞

鮮魚では、神奈川県産地魚や天然魚にこだわったお造りなどのほか、厚切り冷凍切身やミールキットなどの簡便性の高い冷凍商材を販売。

寿司では、生ネタにこだわり、鮪とサーモンをはみ出すほどにたっぷりのせた「欲張りミニ丼」を販売いたします。

もとまちユニオンプライベートブランド商品

＜加工食品・日配品＞

地元企業と開発した珈琲「ユニオンブレンド」「港街ブレンド」、伊勢原市大山の麓にある安達養鶏場の「安達さんの赤たまご」、小田原市曽我の梅林で収穫された梅を使用した「曽我の梅干」など、地元神奈川にこだわったもとまちユニオンプライベートブランド商品を販売。また、ロングセラー商品の「ユニオンジャム」や「ユニオンはちみつ」のほか、「ユニオンバッグ」などを販売いたします。

健康志向商品

健康志向商品として、国産有機大豆と小麦を吉野杉木桶で仕込んだ

「木桶仕込み国産有機濃口醤油」や「カンタン八芳酢」、口当たりまろやかでマイルドな味わいの有機JAS認定「AUGAオーガニックスープ」など、身体に優しいマクロビオティック、オーガニック食品を取り扱いいたします。

オープニング記念 限定商品の販売

１．そごう横浜店限定ユニオンバッグの販売

「もとまちユニオンそごう横浜店」と

「そごう横浜店」がコラボした

「そごう横浜店限定オリジナル布バッグ」を

販売いたします。

販売日：９月５日（金）～

価 格：２,７５０円

※数に限りがございます。品切れの際は

ご了承ください。

２．もとまちユニオン レコメンドセットの販売

オープン記念として、オープン限定オリジナルバッグと輸入食品を

詰め合わせた「もとまちユニオン レコメンドセット」を販売いたします。

限定オリジナルバッグはネイビー・グレージュの２色をご用意。

販売日により、色が異なります。

販売日：９月５日（金） ネイビーのみ

９月６日（土） グレージュのみ

価 格：５,４００円

販売数：各日先着５００セット

※各日お一人さま1セット限りとさせていただきます。

※限定オリジナルバッグのみの販売はございません。

３．〈BEAMS JAPAN（ビームス ジャパン）〉とのコラボレーション商品の先行販売

日本の魅力を国内外に発信するレーベル〈BEAMS JAPAN（ビームス ジャパン）〉

とのコラボレーション商品第２弾をそごう横浜店にて先行販売いたします。

・「もとまちユニオン×ルートート×ビームス ジャパン／スナックトートミニ」

・「もとまちユニオン×ルートート×ビームス ジャパン／フラットポーチ」

・「もとまちユニオン×ビームス ジャパン／ロゴTシャツ（ホワイト／ネイビー）」

・「もとまちユニオン×ビームス ジャパン／京都友禅染めバンダナ（グリーン）」

・「もとまちユニオン×タビオ×ビームス ジャパン／靴下」

販売日：９月５日（金）～

※お一人さま各１点限りとさせていただきます。

※数に限りがございます。品切れの際はご了承ください。

お客さまのお問い合わせ (掲載用)

京急ストアお客さまダイヤル ０１２０(３４)０４５３ （平日 午前１０時～午後６時）