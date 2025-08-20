TVアニメ『東京リベンジャーズ』より、【科学実験】をテーマにした新規描き下ろしイラスト使用のオリジナルグッズが「Aniqueショップ」にて販売開始！

Anique株式会社

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、同社が運営するサービス「Aniqueショップ」にて、TVアニメ『東京リベンジャーズ』新規オリジナルグッズを本日より予約販売開始いたしました。

概要‬

‭予約受付期間：販売期間：2025/8/27(水)12:00 ～ 2025/9/14(日) 23:59‬‬

‭予約サイト‬‭ ：https://shop.anique.jp

商品ラインナップ ‬

■『東京リベンジャーズ』描き下ろしイラスト【科学実験】トレーディングジュエル缶バッジ

1パック 550 円（税込） / 1BOX（6個入り） 3,300 円（税込）

全6種：

花垣武道 / 佐野万次郎 / 松野千冬 / 三途春千夜 / 灰谷 蘭 / 灰谷竜胆

デザインの一部がメタリックに光ったり浮き出る特殊加工を盛り込んだ、遊び心のある缶バッジです。

表面はつや消し素材を使用しており、マットな質感が特殊加工のきらめきを引き立てます。

きらびやかな特殊加工と色彩のコントラストが美しく、まるで宝石のように高級感溢れる仕上がりです。

■『東京リベンジャーズ』描き下ろしイラスト【科学実験】トレーディンググリッターミニアクリルブロック（全6種）

1パック 880 円（税込） / 1BOX（6個入り） 5,280 円（税込）

全6種：花垣武道 / 佐野万次郎 / 松野千冬 / 三途春千夜 / 灰谷 蘭 / 灰谷竜胆

背面にグリッター加工を施した、手のひらサイズのミニアクリルブロックです。

実験薬をイメージしてキラキラな楽しさあふれるデザインに仕上げました。

前後2層の印刷と奥行きのある厚みで色んな角度から表情を楽しめます。

立てたり重ねたりと、省スペースで飾れる仕様は収集のしやすさも魅力です。

■『東京リベンジャーズ』描き下ろしイラスト【科学実験】トレーディング箔押しクリアフォトカード（全6種）

1パック 440円（税込） / 1BOX（6個入り） 2,640 円（税込）

全6種：花垣武道 / 佐野万次郎 / 松野千冬 / 三途春千夜 / 灰谷 蘭 / 灰谷竜胆

新規描き下ろしイラストを使用した、箔押し加工がきらめくクリア素材のフォト風カードです。

オーロラ箔加工を施し､豪華に仕上げました。

背景の一部は透ける仕様のため、

ぜひ風景などにかざして一緒に写真撮影をお楽しみください。

■『東京リベンジャーズ』描き下ろしイラスト【科学実験】アクリルスタンド

各1,650円（税込）

全6種：花垣武道 / 佐野万次郎 / 松野千冬 / 三途春千夜 / 灰谷 蘭 / 灰谷竜胆

新規描き下ろしイラストを使用した、飾りやすいアクリルスタンドです。

台座は丸形フラスコをイメージしたデザインに仕上げました。

■『東京リベンジャーズ』描き下ろしイラスト【科学実験】ジオラマアクリルスタンド（アクリルチャーム付き）

各4,400円（税込）

全6種：花垣武道 / 佐野万次郎 / 松野千冬 / 三途春千夜 / 灰谷 蘭 / 灰谷竜胆

新規描き下ろしイラストを中心に、背景やダイカットパーツが存在感を放つ、大きなジオラマアクリルスタンドです。

透け感のあるカラフルなパーツをお楽しみください。

表情にフォーカスしたパーツとフラスコ風パーツは付属のボールチェーンを通すことで、アクリルチャームとしてご使用頂けます。

組み立て前の状態も楽しめるようにバインダー風にデザインした遊び心あふれる仕上がりです。

■『東京リベンジャーズ』描き下ろしイラスト【科学実験】ダイカットステッカー

各440円（税込）

全6種：花垣武道 / 佐野万次郎 / 松野千冬 / 三途春千夜 / 灰谷 蘭 / 灰谷竜胆

ポップなカラーがひときわ目を惹く、ダイカットステッカーです。

スマートフォンケースなどにもそのまま入るサイズ感で、幅広くお使いいただけます。

実験中のフラスコをイメージした、遊び心あふれるデザインです。

■『東京リベンジャーズ』描き下ろしイラスト【科学実験】ポストカード2枚セット

各440円（税込）

全6種：花垣武道 / 佐野万次郎 / 松野千冬 / 三途春千夜 / 灰谷 蘭 / 灰谷竜胆

新規描き下ろしイラストを使用したポストカードセットです。

キャラクターの表情にフォーカスしたアップver.と、

イラストを存分に堪能できる全身ver.を同時に楽しめる2枚セットです。

お好きな組み合わせで並べて飾ったり、幅広くお楽しみいただけます。

■『東京リベンジャーズ』描き下ろしイラスト【科学実験】クリアファイル

各440円（税込）

全6種：花垣武道 / 佐野万次郎 / 松野千冬 / 三途春千夜 / 灰谷 蘭 / 灰谷竜胆

新規描き下ろしイラストを使用した、A4サイズのクリアファイルです。

イラストを存分に楽しめるように、指かけ穴を無くした仕様です。

バインダー風にデザインしてポップに仕上げました。

■『東京リベンジャーズ』【科学実験】三角フラスコ風花瓶

2,640円（税込）

新規描き下ろしイラストの花垣武道が持っているデザインとお揃いの三角フラスコ風花瓶です。

オリジナルデザインロゴを中央に印刷しました。

花瓶としてご使用いただけるほか、ディフューザーオイルを入れてお楽しみいただくのもおすすめです。

購入特典

販売期間中、対象商品を3,300円（税込）お買い上げごとに購入特典【オリジナルブロマイド（全6種）】をランダムで1点プレゼントいたします。

販売期間：2025/8/27(水)12:00 ～ 2025/9/14(日) 23:59‬‬

著作権表記

(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

会社概要

商号 ：Anique株式会社

代表者 ：代表取締役 笠井高秀

事業内容：インターネットサービス「Anique」

