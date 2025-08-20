シャノン「第6回 マーケティングWeek -大阪 2025-」出展のお知らせ

株式会社シャノン

株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン） は、2025年9月24日(水)～26日(金)にインテックス大阪で開催される「第6回 マーケティングWeek -大阪 2025-」（以下、本展示会）へ出展することをお知らせします。

■シャノンの出展ブースについて

シャノンは「営業支援EXPO」のエリアに出展いたします。

ブースでは以下のサービスをご紹介します。ぜひブースでご体験ください。

＜営業支援システム展＞

・マーケティングオートメーション（MA）サービス『SHANON MARKETING PLATFORM』

■「第6回 マーケティングWeek -大阪 2025-」について

＜展示会概要＞

マーケティングに関する製品・サービスが一堂に出展するマーケティングの専門展。

マーケティング、販促、Web、営業推進、経営に携わる方にとって、認知拡大・店舗／Web集客・エンゲージメント／LTVの向上、売上アップなど、貴社の課題解決に絶好の場です。

＜開催概要＞- 総称 ：第6回 マーケティングWeek -大阪 2025-- 会期 ：2025年9月24日(水)～26日(金) 各日10:00-17:00- 主催 ：RX Japan株式会社- 詳細URL ：https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html- 会場 ：インテックス大阪 2号館- ブース ：小間番号 K6-66

以下より入場用バッジを登録できます。

https://www.marketing-week.jp/osaka/ja-jp/register.html

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMS、アドテクノロジーまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp