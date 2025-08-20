＜PJ FASHION＞ランジェリーブランドPEACH JOHNのアパレルラインから、2025年秋の新作コレクションが発売

株式会社ピーチ・ジョン

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区 / 代表取締役社長：西澤恒地）のPEACH JOHNは、昨年ローンチしたアパレルライン PEACH JOHN FASHIONの「2025 AUTUMN COLLECTION」を2025年8月20日（水）に発売しました。

女性の体を美しく彩ってきたランジェリーブランドPEACH JOHNがお送りするアパレルのラインナップは、カジュアルさに、心ときめく品と可愛さをブレンドして着る人の魅力を引き出します。

「2025 AUTUMN COLLECTION」は、秋らしいリッチな印象の色合いを基調にフリルやギャザー、リボンなどのモチーフやヴィンテージライクなチェック柄など、ロマンティックかつ知的でクラシカルな印象のコレクション。

PEACH JOHN FASHION

毎日をほどよくドレスアップ

「好き」や「なりたい」をまとって、何気ない日々を少し特別に。

気負わないカジュアルさと、心ときめくエレガンスとトレンドをちょうどよくブレンド。

女性の体を美しく彩ってきたPEACH JOHNが提案する、

着る人の魅力を引き出すアパレルラインです。

「2025 AUTUMN COLLECTION」販売について

発売日：2025年8月20日（水）

販路：

・PEACH JOHN公式通販サイト ( https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-pjapparel/ )

・PEACH JOHN一部ストア*

*池袋店・大阪店・名古屋タカシマヤGTM店・福岡店・仙台店・札幌店・SALON銀座店

ピーチ・ジョン店舗一覧：https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store

・『 and ST 』 PEACH JOHN通販サイト （ https://www.dot-st.com/peachjohn/ ）

・『 ZOZOTOWN 』PEACH JOHN通販サイト （ https://zozo.jp/brand/peachjohn/ ）

2025 AUTUMN COLLECTION LOOK

チェックギャザーフレアスリーブシャツ

価格：\10,450（本体価格 \9,500）

サイズ：ワンサイズ

ラッフルチェックフレアスカート

価格：\13,200（本体価格 \12,000）

サイズ：ワンサイズ

カラー：ブラック、ブラウン（全2色）

チェックリボンワンピース

価格：\14,850（本体価格 \13,500）

サイズ：ワンサイズ

カラー：ブラック、ブラウン（全2色）

ラッフルフリルミニワンピース

価格：\15,400（本体価格 \14,000）

サイズ：ワンサイズ

カラー：ブラック、ブラウン（全2色）

フリルコンビニットトップス

価格：\5,500（本体価格 \5,000）

サイズ：ワンサイズ

カラー：アイボリー、ピンク、ブラック（全3色）

フェザーニットトップス

価格：\6,600（本体価格 \6,000）

サイズ：ワンサイズ

カラー：アイボリー、ピンク、グレー（全3色）

フリルミニスカート

価格：\10,450（本体価格：\9,500）

サイズ：ワンサイズ

カラー：ブラック、ブラウン（全2色）

透かしフラワーカーディガン

価格：\7,700（本体価格 \7,000）

サイズ：ワンサイズ

カラー：ピンク、アイボリー、グレージュ（全3色）

バレルレッグデニムパンツ

価格：\13,200（本体価格 \12,000）

サイズ：S、M

カラー：ブラック、ブルー（全2色）