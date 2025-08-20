¡ÚG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹+¡ÛÅÁÀâ¤ÎÌ¾ºî¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ø¥¨¥¯¥»¥ê¥ª¥óDX¡ÙNintendo Switch(TM)¤Ç8·î21Æü(ÌÚ)ÇÛ¿®·èÄê¡ª¤¢¤Î¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡×¤È¤·¤¿Æ°¤¤ò¤¹¤ë¼«µ¡¤òÁà¤ê¡¢ÈôÍè¤¹¤ëÅ¨¤ò·âÇË¤»¤è¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¡¦¥âー¥É¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²ÃÆ£À¬°ìÏº https://gmodecorp.com/¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¤Î¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤òÅö»þ¤Î¤Þ¤ÞÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¡¢¸½¹Ô¤Î¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥àµ¡¤ËÇÛ¿®¤¹¤ëÉü¹ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹+¡×¤Ë¤Æ¡Ø¥¨¥¯¥»¥ê¥ª¥óDX¡Ù¤¬¡¢8·î21Æü(ÌÚ)¤ËNintendo Switch(TM)¤ÇÇÛ¿®·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Å¨¤ÎÆ°¤¤òÀèÆÉ¤ß¤·¡¢ÈôÍè¤¹¤ëÅ¨¤ò·âÇË¤»¤è¡ª
¤«¤Î¶¯Å¨¡Ö¥¾¥é¡×¤Î¹Å¤µ¤ò¤Ö¤Á¤ä¤Ö¤ì¤ë¤«¡ª¡©
¡Ö¥¨¥¯¥»¥ê¥ª¥ó¡×¤Ï¡¢ 1983Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥ì¥³¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¡£
ËÜºî¤Ï2002Ç¯¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¡¦DX¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡×¤È¤·¤¿´·À¤Î¤¢¤ëÆÈÆÃ¤ÎÆ°¤¤ò¤¹¤ë¼«µ¡¤òÁà¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ ÃÆ¿ô¤ÎÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë1È¯¤º¤Ä¤·¤«È¯¼Í¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ç¥å¥¢¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢ Ï¢¼Í¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬ÃÆ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¡¢Å¨¤ÎÝÓÌÇ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª
°ìÄê¤Î¾ò·ï¤Ç½Ð¸½¤¹¤ë¡Ö±£¤·Å¨¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤ä¡¢ °ìµ¤¤ËÅÝ¤¹¤ÈÆÀ¤é¤ì¤ë¡ÖÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¥Üー¥Ê¥¹¡×¤òÁÀ¤¤¡¢ ¼«Ê¬¤ÎºÇ¹â¥¹¥³¥¢¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢Á´À¤³¦¤Î¥æー¥¶ー¤È¥¹¥³¥¢¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÛ¿®³«»ÏµÇ°¤Î10¡ó¥ª¥Õ¥»ー¥ë¤ò³«ºÅÍ½Äê¡ª
8·î21Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢Nintendo Switch¡Ø¥¨¥¯¥»¥ê¥ª¥óDX¡Ù¤ÎÇÛ¿®³«»ÏµÇ°10¡ó¥ª¥Õ¥»ー¥ë¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥»ー¥ë²Á³Ê¡Û800±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¢ª¡¡720±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¢¨10¡óOFF
¡Ú¥»ー¥ë´ü´Ö¡Û2025/10/19(Æü)23:59 ¤Þ¤Ç
¢£¡Ø¥¨¥¯¥»¥ê¥ª¥óDX¡ÙºîÉÊ³µÍ×[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=lZm39hcmNj8 ]
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹+ ¥¨¥¯¥»¥ê¥ª¥óDX
¡Ú²Á³Ê¡Û800±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡Û¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°
¡Ú¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡Û1¿Í
¡ÚÂÐ±þµ¡¼ï¡ÛNintendo Switch(TM)
¡ÚÂÐ±þ¸À¸ì¡ÛÆüËÜ¸ì
¡ÚIARC¡Û3+
¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡Û(C) CITY CONNECTION CO., LTD. (C) G-MODE Corporation
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://info.gmodecorp.com/gmodearchives/city-connection/exeriondx/
¡ÚYouTube¡Ûhttps://youtu.be/lZm39hcmNj8
¡ÚNintendo Switch(TM)¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡Û
¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£G-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¤È¤Ï
¡ÖG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¡ÖG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹+¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤òÅö»þ¤Î¤Þ¤ÞÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¡¢¸½¹Ô¤Î¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥àµ¡¤ËÇÛ¿®¤¹¤ëÉü¹ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼º¤ï¤ì¤æ¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î¥¢¥×¥ê¤òµß¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÂ¸ºß¤·¤¿Ì¾ºî¤ä¥æ¥Ëー¥¯¤ÊºîÉÊ¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¥²ー¥à¤ò¥²ー¥àÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ËÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦°Ü¿¢¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¤Î¸¢Íø¤ä¥½ー¥¹¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò»ä¤¿¤Á¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹ ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://gmodecorp.com/gmodearchives/
¢£Éü¹ï´õË¾¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¤òÂçÊç½¸¡ª
Éü¹ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¤Î¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥áー¥«ーÌ¾¡×¤È¡Ö#GMODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¡Ûhttps://x.com/GmodePR/status/1907267335045644796
¢¨³«È¯¤Î»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éü¹ï¤Î¤ªÌóÂ«¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¡¦¥âー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦PC¡¦¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦³«È¯¥áー¥«ー¡£
¼«¼Ò³«È¯¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶õµ¤ÆÉ¤ß¡£¡Ù¡ØÄ»º²¡Ù¥·¥êー¥º¤¬¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡£
¥¢ー¥±ー¥É¤ä¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥àµ¡¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ö¥Çー¥¿¥¤ー¥¹¥È¡×¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤ä¡¢¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¥²ー¥àÉü¹ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖG-MODE¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¤òÅ¸³«¡£2018Ç¯¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ËNintendo Switch(TM)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥àµ¡¤Ø¤Î¼«¼Ò¥¿¥¤¥È¥ë¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Ç¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
