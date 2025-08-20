深まる秋に、艶やかな果実のひととき「黒葡萄と無花果のアフタヌーンティー」 RITUEL（リチュエル）虎ノ門店にて9月1日(月)から提供開始

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社:東京都渋谷区、取締役CEO:杉村 茂）が運営する「RITUEL 虎ノ門」は「黒葡萄と無花果のアフタヌーンティー」を9月1日(月)から提供開始いたします。

■旬の瑞々しい“美の果実”を味わう、秋限定アフタヌーンティー

黒葡萄に含まれるポリフェノールは、古くから“若々しさを保つ秘訣”として知られ、凛とした美しさを引き出す果実として愛されてきました。また、無花果は“美の果実”と呼ばれ、豊富な食物繊維やミネラルが内側から健やかさを整えます。

そんな美容や健康にも嬉しい二つの果実を主役にした「黒葡萄と無花果のアフタヌーンティー」が登場します。

今が旬の瑞々しい無花果と黒葡萄をふんだんに取り入れ、7種類のこだわりセイボリー＆スイーツをご用意しました。

プルミエ プレートには、グリークヨーグルトとカシス、無花果とぶどうのミニパフェ、ショコラブリュレ、ティークリームのミルフィーユなど彩り豊かなスイーツが並び、さらにピンチョスや鴨リエットのミニバーガーなどのサレも充実。

また、期間限定で「無花果ティー」もご用意いたしました。

香り高いティータイムとともに、旬の果実がもたらす心身への潤いをお楽しみいただけます。

秋の味覚とともに、美しさと安らぎを同時に満たす大人のアフタヌーンティーをぜひご堪能ください。

〈商品概要〉

〈季節のプルミエ プレート〉

キャラメルマカロン、無花果とカシスのミニパルフェ、ショコラブリュレ、無花果のティークリームミルフィーユ、無花果と生ハムのピンチョス、トリュフショコラ、鴨リエットと無花果のミニバーガー ～柿のソース仕立て～

〈ベイクワゴンの焼き菓子〉

カヌレ、シューパリジャン、季節のフルーツのガレット（りんご）、フィナンシェレーヌ、スコーン、シャンピニオンタルト、ハーフミートパイ ※変更の可能性があります。詳しくはスタッフにお尋ねください。

〈メインデザート〉

黒葡萄と無花果、カシスソースのパブロヴァ

《アレルギーに関するご案内》

本メニューには以下の特定原材料等を使用しております。

〈 小麦、卵、乳、アーモンド、大豆、豚肉、鶏肉、ゼラチン 〉

また、当メニューには無花果（いちじく）を使用しております。

無花果はバラ科果実やラテックス（ゴム）に対するアレルギーと交差反応を起こす場合があります。

特にシラカバ花粉症をお持ちの方や、無花果・その他の果物・ラテックス（ゴム製品）にアレルギーをお持ちのお客様は、必ずご予約時またはご来店時にお知らせください。※バナナ、キウイ、アボカドなどと同様のリスクグループに含まれます。

安全にお食事をお楽しみいただくため、事前のご確認をお願い申し上げます。

アフタヌーンティーセット概要

・商品名/価格

黒葡萄と無花果のアフタヌーンティー \6,300(\6,930)

・販売期間

9月1日(月)～10月13日(月)予定

・販売時間

アフタヌーンティー（14：00～）※2時間制となります。

・ご利用可能人数

2～4名様でのご予約のみ ※1名様のご予約は不可

・注意事項

事前予約の2時間制となります。また、定数に達し次第、受付終了となります。

・ご予約受付URL

https://www.tablecheck.com/ja/shops/rituel-toranomon/reserve

■「RITUEL」とは

フランス語で『習慣・儀式』という名を冠したブーランジェリー。厳選された小麦や、四季が織りなす旬の果物など、こだわりの素材を使ったパンを展開しています。フランスの古き良き伝統的な製パン技術のもとに生地の温度、水分量、弾力など細やかに調整をしながら、生地を捏ねる以外の工程をすべて手作業で行っています。

〈HP〉https://www.rituel-flavorworks.com/

〈Instagram〉

RITUEL全店：https://www.instagram.com/rituel_japan/

虎ノ門店：https://www.instagram.com/rituel_toranomon/

【SHOP INFOMATION】

RITUEL CAFE ルミネ新宿店

住所： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目1番5号ルミネ新宿ルミネ1 B2F

TEL：03-6258-1336

LINE：https://lin.ee/yO76N6m

RITUEL CAFE GREEN SPRINGS 立川店

住所： 〒190-0014 東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS E1 203

TEL：042-503-5481

LINE：https://lin.ee/xu5UolVK

RITUEL 等々力店

住所： 〒158-0082 東京都世田谷区等々力7-4-19

TEL：03-5752-0666

LINE：https://lin.ee/pOrXnHL

RITUEL 虎ノ門店

住所： 〒105-6052 東京都港区虎ノ門二丁目6番3号 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 2F

TEL：03-3528-8057

LINE：https://lin.ee/o3T7lbc

RITUEL le grain de ble 伊勢丹新宿店

住所： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿B1F

TEL：03-5312-6883

LINE：https://lin.ee/hVz52td

RITUEL 日本橋三越本店

住所： 〒103 8001 東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 本館地下一階

TEL：03-3241-3311

LINE：https://lin.ee/F4WYapj

【会社概要】

〈株式会社ベイクルーズ〉

設立 1977年7月22日

代表取締役会長 窪田 祐

取締役CEO 杉村 茂

本社所在 東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営

飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック

HP http://www.baycrews.co.jp/

展開飲食ブランド J.S. PANCAKE CAFE、J.S. BURGERS CAFE、J.S. FOODIES、

LUKE’S LOBSTER、RITUEL、BOUL‘ANGE、FLIPPER’S、CITYSHOP、

しゃぶしゃぶ 山笑ふ、Roasted COFFEE LABORATORY、eggslut、

咖喱屋ボングー、RITUEL CAFE、おむすび ごっつ食べなはれ、

お弁当 ごっつ食べなはれ、Butter、BAYCREW’S FOOD MARCHE 、

やきにく 山笑ふ、THE STAND fool so good(s)、 J.S. BURGERS Jr.