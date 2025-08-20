内定者の“辞退の壁”を乗り越える新プログラム「内定者ラボ」を提供開始

株式会社ジェイック

企業向けの教育研修事業と採用支援事業を展開する株式会社ジェイックは、内定者の入社意欲向上とエンゲージメント強化を目的とした新しい内定者フォローアッププログラム「内定者ラボ」を提供開始したことをお知らせいたします。

■背景：深刻化する“内定承諾後辞退”の壁

売り手市場が続くなか、多くの企業にとって内定者の確保は重要な経営課題となっています。

一方で、内定者フォローにおいては、

・人的リソースが限られ、十分な時間を割けていない

・内定者の「本音」や「不安」が見えず、辞退の兆候に気づけない

・内定者との接点が少なく、入社までの間に“熱量”が下がってしまう

といった悩みを抱える企業は少なくありません。その結果、内定者が入社への意欲を維持できず、時間とコストをかけた採用活動の末に“内定承諾後の辞退”が発生してしまうという、深刻な課題に直面しています。

このような辞退の壁を乗り越え、企業に対する内定者のエンゲージメントを高めるための新たなソリューションとして「内定者ラボ」の提供を開始いたしました。本プログラムは、内定者が抱える不安を解消し、同期との繋がりを深める「体験」の場を提供することで、企業が直面する“内定承諾後の辞退”という課題の解決に貢献します。

■入社意欲＆エンゲージメントUP！「内定者ラボ」について

「内定者ラボ」は内定者の成長意欲やワクワクを刺激する「体験」と、と同期同士の「横のツナガリ」強化を組み合わせることで、入社への期待感を醸成し、入社意欲とエンゲージメントを向上させます。

企業のニーズや内定者の特性に合わせて、最適なプログラムを全5種類の中からご選択いただけます。

＜企業の課題に合わせて選べる5つのプログラム＞

▼実践型コミュニケーション

デール・カーネギー流「人を動かす」プログラムから、「人間関係を強化する原則」「2分間で伝える力《ディファイニングモーメント》」などを学び、社会人に必要なリーダーシップとコミュニケーションを手に入れます。

▼体験型チームビルディング

「ワードウルフ」や「NASAゲーム」など、多様なゲームを通じた同期との協働ワークで、チームで成果を出す楽しさと自発性、そして同期との絆を育みます。

▼強みで描く未来ワーク

『ストレングス・ファインダー(R)』の診断を基に自己理解・他者理解を深め、自身の強みを活かしてチームで働くイメージを醸成します。

▼“苦手な人”がいなくなる？対人スキル習得術

ソーシャルスタイル診断を活用し、自分のスタイルに縛られることなく、相手に合わせた柔軟な関わり方を習得することで、円滑な人間関係の構築を目指します。

▼社会人基礎力養成セミナー

挨拶、名刺交換、電話対応といったビジネスマナーから、報連相、タイムマネジメントまで、社会人としての土台となる心構えとスキルを学びます。

■ジェイックについて

ジェイックは、「可能性を羽ばたかせる」をミッションに掲げ、教育研修サービス、採用支援サービスを提供しています。教育研修サービスでは、FORTUNE500(アメリカの売上トップ500社)の90%以上が導入する「デール・カーネギー・トレーニング」研修、世界的ベストセラー書籍を基にした『７つの習慣(R)』研修や、目標達成メソッドとして著名な『原田メソッド(R)』の研修等を提供しています。採用支援サービスでは、既卒者・第二新卒者向けの『ジェイック 就職カレッジ(R)』等を提供しており、2005年に既卒者等の支援をスタートして以来、これまでに求職者36,000名以上(※1)、企業6,000社以上（※2）の就職・採用を支援し、厚生労働省委託事業「職業紹介優良事業者」認定も取得しています。

※1 2005/5～2024/4の当社「就職カレッジ(R)」等主催の面接会参加人数

※2 2005/5～2024/4の当社「就職カレッジ(R)」等の契約締結企業数

■会社概要

社名 ：株式会社ジェイック

代表取締役：佐藤 剛志

設立 ：1991年3月

資本金 ：2億6,229万円（2025年1月末現在）

本社所在地：東京都千代田区神田神保町1-101 神保町101ビル7F（受付6F）

事業所 ：名古屋、大阪、福岡オフィス、熊本オフィス、上海ジェイックマイツ

事業内容 ：フリーター・既卒・第二新卒者向けの就職・採用支援サービス「ジェイック 就職カレッジ(R)」

中退者の就職・採用支援サービス「ジェイック 中退就職カレッジ(R)」

新卒学生の就職・採用支援サービス「新卒カレッジ(R)」

新卒スカウトサイト「Future Finder(R)」

企業向け教育研修事業

URL ：https://www.jaic-g.com/

既卒向け就職支援サービス：https://www.jaic-college.jp/

新卒向け就職支援サービス：https://shinsotsu.jaic-college.jp/lp/2023/

企業向け採用支援サービス：https://www.jaic-g.com/service/adoption/

企業向け教育研修サービス：https://www.jaic-g.com/service/education/

採用×教育チャンネル 「ＨＲドクター」：https://www.hr-doctor.com/

【お問い合わせ先】

株式会社ジェイック 担当：梅田

E-mail： info@jaic-g.com TEL 03-5282-7600 FAX 03-5282-7607