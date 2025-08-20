日鉄物産株式会社

日鉄物産株式会社（以下、「当社」）は、2025年8月6日（水）、7日（木）の二日間、東京本社にて「子ども参観日」を開催し、2日間で子ども参加者計42名、社員（保護者）は計36名が参加しました。

本イベントは、社員の子ども達に会社や職場の雰囲気を体験してもらい、親の働く姿を見てもらうことで家族の絆を深めるとともに、職場での育児への理解を促進し、社員エンゲージメントの向上を目的として企画しました。

当日は、『パパママのお仕事紹介』で一日の流れを紹介した後、この日のために作成したオリジナル名刺を使い、お父さん・お母さんの職場を訪問。同僚との挨拶や名刺交換を通して会社でのコミュニケーションも体験しました。

また、日鉄物産や鉄について学べる『クイズ大会』も行われ、『社長室訪問』では、「お父さんはちゃんと仕事していますか？」「夏休みの宿題は早く終わらせる方でしたか？」など子どもらしい素朴な質問もあり、社長との記念撮影も実施しました。

昼食は、当社が取り扱う食材を使用したチキンナゲットやピザを親子で楽しみました。

二日間を通じて、職場には子ども達の笑顔があふれ、お父さん・お母さんの表情からも当社で働くことへの喜びが感じられました。今後も家族と会社の交流を促進し、社員が働きやすい職場環境の整備を推進してまいります。

8月6日参加の皆さん8月7日参加の皆さんお父さん・お母さんと一緒に出社一日の流れを紹介する様子お父さん・お母さんの職場で名刺交換社長室訪問クイズ大会に参加する子ども達参加者全員で昼食