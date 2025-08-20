【新刊】自伝的小説『月に抱かれてマーモン先生は行く』発売！悪い人間どもは美しい地球を醜い争いごとでぶち壊そうとしている。こんなことが絶対に起こらないよう我々は何としても地球を守らねばならない。

■パレードブックス新刊

『月に抱かれてマーモン先生は行く』著：須永昌男

マーモン先生、時代を超えて遠い過去に遡り江戸時代を探求したり、そうかと思えば逆に未来に先回りして自分を待ち構え老いを受け入れたりする。さらに、大暴れして最後には月にまで行ってしまう。そして、月から地球の平和を涙しながら願う。著者が自身の足跡を自伝的小説として書き上げた一冊。

あらすじ

月に抱かれて……。何とまあ優しい月の輝きを感じさせる言葉だろう。大好きだね、この言葉。どれ程までに心が休まり安堵感と幸福な安らぎ感を覚えることか。この地球上で起こっている戦争や争い事などとは無縁であり、どこどこ地方が爆撃され多数の死者がでたとか、そんな残虐非道な話など微塵も感じられない。夜はいつも眠りについているので分からないが我々はいつも月に照らされ見守られながら健やかに寝ている。そして今日という日を迎えているのだ。

夏の暑さが名残惜しさを残す長月、光照り輝く満月の夜に群馬県館林市内の病院で産声をあげ1つの命が生まれた。9月の中頃といえば正に中秋の名月の時である。この日も月がまん丸で明るく綺麗に地球を照らしていた。この美しく光り輝く満月の夜に生まれた男の子はまるで神様が月から授けてくれたかのようであった。物語に出てきそうな元気なこの男の子は何不自由なく育てられ健やかに成長した。月明かりを浴びるとみるみるうちに大人へと化した。そしてトコトコと歩き始めるのである。やがて結婚し家庭を持ち2人の可愛い女の子を授かった。月日は流れた。子供たちは小学生になるとその娘たちに熱心に勉強を教えるほどの教育パパであった。自宅から800m程離れた最寄り駅前の公文式の学習塾に小学生の娘が通い出した。この公文の名を父親名のマサオと引っ掛けて子供達は父親をマーモンと呼ぶようになった。これがマーモン先生の名前の始まりであり由来である。

現代から江戸時代に遡ったかと思ったら、今度は月にたどり着いた。振り返ってみると美しい地球が輝いて見えた。核兵器や戦争や大陸間弾道ミサイルなんかちっとも自然じゃない。戦争は、ただの人殺しだ。人間同士の醜い争いで地球は滅びてしまうのか。この美しい地球を戦争によって破壊させ人類を滅亡させてしまおうというのか。人間の敵は人間ではないだろうに。目には涙が溢れていた。マーモン先生はこの地球に向かって大声で一言、叫んだのであった。それは地球は丸かったでもなく青かったでもない。大粒の涙を流しながら地球上の全人類に聞こえるように大声で叫んだ。「Be natural！」自然であれ！

■著者プロフィール

須永昌男（すなが・まさお）

昭和32（1957）年9月14日生まれ。群馬県館林市出身。東京都足立区、埼玉県越谷市、春日部市に在住。昭和51年3月東京私立郁文館高等学校卒業。昭和55年3月専修大学経営学部卒業。同4月越谷市役所入所。越谷コミュニティセンター、越谷市立図書館などにも籍を置く。退職後は学校事務、個別指導学習塾など教育関係の仕事に携わる。

■書籍情報

書籍：月に抱かれてマーモン先生は行く

著者：須永昌男

出版社：パレード

発売日：2025年8月30日

ISBN：978-4-86522-458-0

仕様：A6判/並製/180ページ

定価957円（本体870円＋税10％）

Paradebooks：https://books.parade.co.jp/category/genre01/978-4-86522-458-0.html

Amazon：https://amzn.asia/d/6VhYpps

