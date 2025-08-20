参加者募集【９/13（土）開催】「私らしい恋愛・結婚との向き合い方」について話しませんか？｜東京ウィメンズプラザトークカフェ第２回

東京都

東京ウィメンズプラザでは、若者や子育て中の女性が気軽に交流・相談できる場としてトークカフェを実施しています。

令和７年度第２回のテーマは、

「私らしい恋愛・結婚との向き合い方って？」

恋愛や結婚に対する価値観は人それぞれ。社会の常識や周囲のプレッシャーに流されることなく、「自分らしさ」を大切にするために、同年代の参加者と本音で語り合ってみませんか？

自分の話を聞いてもらったり、他の人の話を聞くことで、新しい視点や気づきが得られます！

参加無料・託児サービスあり（事前申込制）

イベントの詳細・申込方法は、特設サイトをご覧ください。

あなたの「私らしさ」を見つける第一歩、ぜひご参加ください！

イベント特設サイト：https://www.twp-talkcafe.metro.tokyo.lg.jp/

申込み :https://www.twp-talkcafe.metro.tokyo.lg.jp/

■イベント概要

【 イベント名 】 東京ウィメンズプラザトークカフェ第2回

テーマ「私らしい恋愛・結婚との向き合い方って？」

～ 社会の“ふつう”に感じるモヤモヤ、一緒に考えてみませんか？～

【 開催日時 】令和７年９月13日（土曜日）13:00～15:00

【 会 場 】東京ウィメンズプラザ 渋谷区神宮前5-53-67

【 参加費 】無料（託児あり ※要事前申込）

■実施内容

〇 自分の恋愛・結婚観、悩みって？

恋愛・結婚って本当に必要？一人でいるのが好きだけどなぜか不安…

参加者同士で話しながら、自分の本音を探っていきましょう。

〇 その価値観はどこから来るの？なぜそう思うの？

どんなことで悩んでいるの？みんなはどう思うの？どうしてそう思うの？

日常に潜む恋愛や結婚の"ふつう"について、専門家と一緒に考えてみましょう。

〇他人と比べず、自分のペースで向き合うために

周囲からのプレッシャーや世間の価値観に流されず、

自分らしい恋愛・結婚との向き合い方について考えてみましょう。

〇 個別相談

終了後、ファシリテーターとお話ししたい方はどうぞ！

【協力】

株式会社TIEWA

合田 文（ごうだ あや）さん

株式会社TIEWA代表取締役

TIEWA,Inc. CEO

パレットーク編集長

株式会社TIEWAの設立者として「ジェンダー平等の実現」など社会課題をテーマとした事業を行う。広告制作からワークショップまで、クリエイティブの力で社会課題と企業課題の交差点になるようなコンサルティングを行う傍ら、ジェンダーやダイバーシティについてマンガでわかるメディア「パレットーク」編集長をつとめる。2020年にForbes 30 UNDER 30 JAPAN、2021年にForbes 30 UNDER 30 ASIA 選出。

【問合せ先】：東京ウィメンズプラザトークカフェ事務局（株式会社おおわだぐみ内）

TEL 03-5422-1146

E-mail twp-talkcafe@ohwada-gumi.co.jp