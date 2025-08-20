【千葉/袖ケ浦】「親子の消防体験学習」を開催します！

袖ケ浦市

市では、親子で楽しみながら様々な消防活動の体験や見学することにより、防火意識の向上と消防に対する理解を深めることを目的に、「親子の消防体験学習」を開催します。今年度も多くの児童に参加していただけるよう２日間実施します。






１　日時


令和７年９月２８日（日）、１０月５日（日）


両日とも９時００分から１２時００分まで


※悪天候時は中止または規模を縮小して行います。



２　場所


長浦消防署



３　内容等


（１）体験（全６ブース）


・車両見学、防火衣等着装体験


・高所放水車搭乗体験


・放水体験


・救助隊訓練体験


・救急講習（心肺蘇生法）、予防・防災関係（煙体験ハウス、サバイバルフーズ等）


・消防団車両乗車体験、水風船コーナー



令和６年度親子の消防体験学習の様子

（２）見学等


・消防団ＰＲ動画


・防災グッズの展示



（３）対象者


　　市内小学校の児童とご家族（保護者）


　　※未就学児は見学可能ですが、体験には参加できません。



（４）定員


　　各日、児童５０名（申込多数の場合、抽選となります）



４　参加費


　　無料



５　申込方法


　　参加を希望する方は申込フォームからお申し込みください。


　　【申込はこちら】(https://logoform.jp/form/tSXa/1066706)



６　申込期間


　　令和７年８月１６日（土）から８月２６日（火）まで



７　その他


　・飲み物、手袋を持参し、動きやすい服装で参加してください。


　・放水体験時に衣類が濡れる可能性がありますので、念のため着替え等を持参してください。


　・長浦消防署内に駐車スペースがあります。


　・当日はＨＰ掲載のための写真撮影を行います。