ル・クルーゼ、和のおもてなしをモダンに演出する、「ジャポネスク」コレクションを発売。
今年で創立100周年を迎えるル・クルーゼから、和のおもてなしをテーマにしたコレクション「ジャポネスク」を順次発売いたします。「ジャポネスク」コレクションは、日本の伝統色を取り入れた、伝統美とモダンなフォルムが融合したアイテムです。和の心を大切にしつつ、シンプルで現代的なデザインを追求。食材の色を引き立て、和洋どちらの料理にもなじむ、上質な食卓を演出します。
カラーは日本の伝統色をもとに、「アガべ（鉄紺）」「ホワイトラスター（月白）」「ガーネット（深蘇芳）」の３色展開でフランスのトリコロールをイメージしています。
第１弾は、日本で開発したシェイプである鋳物ホーローウェア「ココット・エブリィ」を中心に、スチールホーローウェア２種、そして料理を美しく引き立てるストーンウェアのラインアップをご用意。第２弾は、ストーンウェアから箸置きセットとミニ・プレートが登場し、新年に向け「ジャポネスク」でのお正月のテーブルセッティングをご提案。日常にも特別な日の食卓にも相応しい「ジャポネスク」で、フランスのエスプリと和の美しさの融合をぜひご堪能ください。
秋野菜の彩りを食卓に ― 「ジャポネスク」で演出する和モダンな“OBANZAI”
日本の伝統色をもとに選ばれた３色、「アガベ（鉄紺）」「ホワイトラスター（月白）」「ガーネット（深蘇芳）」のストーンウェアを中心に提案するのは、旬の食材の彩りを楽しめる“OBANZAI（おばんざい）”のある食卓。言わずと知れた、京都の日常的なお惣菜 “OBANZAI”は、採れたての食材や身近にある食材を手間をかけずに仕上げるお惣菜のこと。伝統美とモダンなフォルムが融合した「ジャポネスク」のストーンウェアはまさに、季節の恵みを楽しむ“OBANZAI”との相性も抜群です。
鉄紺色が優美な存在感を放つ鍋
藍染を繰り返して生まれる深く美しい青―― この「鉄紺（アガベ）」で統一された3シェイプの鍋が「ジャポネスク」コレクションで登場します。日本で開発された鋳物ホーロー鍋「ココット・エブリィ」、軽量で使いやすいスチールホーロー製(Enamel on Steel)の「EOSキャセロール」、「EOS ソースパン」のラインアップです。落ち着いた色合いが季節やシーンを問わず、キッチンや食卓を洗練された空間へと導きます。
落ち着いた和の伝統色が料理を美しく盛り立てて
大皿料理の盛りつけに便利な「ネオ・シャロー・ディッシュ 22cm」、取り皿として多用途に使える「ネオ・ラウンド・プレート 17cm」、ご飯や汁物におすすめの「ネオ・ボール（M）」、副菜やデザートに使える「ネオ・ボール（S）」の4シェイプのストーンウェアが新登場。日本の伝統色から着想を得た「アガベ（鉄紺）」、「ホワイトラスター（月白）」「ガーネット（深蘇芳）」の３色展開。
目でも楽しめる豆皿は食卓のアクセントに
まるで水彩で描いたような富士山の形が愛らしい「ラッキーモチーフミニ・ディッシュ フジ」からパウダーシャンブレーとパウダーマロニエの２色、ハレの日の食卓を華やかに演出する「ラッキーモチーフミニ・ディッシュ タイ」から チェリーレッドとホワイトの２色の豆皿セットが登場。薬味やしょうゆ、ちょっとした副菜をのせるなど、様々な用途で使える便利な器です。テーブルコーディネートのアクセント使いとして重宝します。
■製品紹介
■18／サイズ:直径（取手込）18(23)cm / 高さ（フタ込）13(17)cm 容量:2L ■20／サイズ:直径（取手込）20(25)cm / 高さ（フタ込）14(19)cm 容量:2.8L
ココット・エブリィ（ライトゴールドツマミ）
カラー：アガベ
18：33,000円（税込）
20：36,300円（税込）
日本人のライフスタイルに合わせ、炊飯や煮物にもふさわしい形を徹底追求。対流効果によって、素材一つひとつに熱が均一にいきわたり、料理を一層美味しく仕上げます。具だくさんのスープやカレー、揚げ物にもおすすめです。
サイズ:直径（取手込）20(29)cm / 高さ（フタ込）12(17)cm容量：3.7L
EOS キャセロール 20cm（ライトゴールドツマミ）
カラー：アガベ
20cm：15,400円（税込）
軽量なカーボンスチールにエナメル加工を施した、スチールホーロー「EOS (Enamel on Steel)」の両手鍋。鋳物ホーロー鍋と比べて短時間でお湯が沸き、軽くてさっと運べるので手軽に使えます。野菜の下茹でや麺類、スープなど、水分をたっぷり使う料理に。
サイズ:直径（取手込）16(35)cm / 高さ（フタ込）11(16)cm 容量：2.1L
EOS ソースパン 16cm （ゴールドツマミ）
カラー：アガベ
12,100円（税込）
軽量なカーボンスチールにエナメル加工を施したスチールホーロー「EOS (Enamel on Steel)」の片手鍋。熱伝導が早いため、水分をたっぷり使う場面に活躍します。麺類や、スープの調理、少量の下茹でや温め直し、ゆで卵や出汁をとることにも最適です。
サイズ：縦22cm / 横22cm / 深さ（高さ）4(5)cm
ネオ・シャロー・ディッシュ 22cm
カラー：アガベ、ホワイトラスター、ガーネット
22cm：3,960円（税込）
モダンでシャープな印象を与えるネオ・シリーズのシャロー・ディッシュは、料理をスタイリッシュに演出します。カレーや煮物、サラダやパスタなど、どんな料理にも合わせやすい深皿です。
サイズ：縦 17cm / 横17cm / 深さ（高さ）2(3)cm
ネオ・ラウンドプレート 17cm
カラー：アガベ、ホワイトラスター、ガーネット
17cm：2,640円（税込）
モダンでシャープな印象のネオ・シリーズのプレートは、エッジを立たせたシンプルなデザインが特徴。汁気のあるおかずやサラダなどもこぼれにくく、盛りつけられます。取り皿としてはもちろん、デザート皿としても使いやすいサイズです。
サイズ：縦 12cm / 横12cm / 深さ（高さ）7(7)cm 容量：300ml
ネオ・ボール（M）
カラー：アガベ、ホワイトラスター、ガーネット
M：2,640円（税込）
モダンでシャープな印象を与えるネオ・シリーズのネオ・ボール。Mサイズはライスボールやスープボールとしても最適なサイズ。洋食にも和食にも相性抜群で、料理をスタイリッシュに演出します。
サイズ：縦 9cm / 横9cm / 深さ（高さ）5(6)cm 容量：150ml
ネオ・ボール（S）
カラー：アガベ、ホワイトラスター、ガーネット
S：2,090円（税込）
料理をスタイリッシュに演出するネオ・シリーズから生まれたネオ・ボール(S)。小鉢やそば猪口、デザートカップ、またティーカップとしても使える汎用性の高さも魅力です。
サイズ：縦 7cm / 横10cm / 深さ（高さ）2(3)cm 容量：60ml
ラッキーモチーフミニ・ディッシュ フジ
カラー：パウダーシャンブレー&パウダーマロニエ
4,400円（税込）
富士山の形に水彩画のような優しい色合いが愛らしいミニディッシュ。薬味皿やしょうゆ皿として、また小鉢としてもお使いいただけます。テーブルコーディネートの華やかなアクセントに。
サイズ：縦 7cm / 横13cm / 深さ（高さ）2(3)cm 容量：60ml
ラッキーモチーフミニ・ディッシュ タイ チェリーレッド&ホワイト
カラー：チェリーレッド&ホワイト
4,400円（税込）
可愛らしい鯛を模った和の趣きが感じられるミニディッシュ。薬味皿やしょうゆ皿として、また小鉢としてもお使いいただけます。ハレの日などのテーブルコーディネートを華やかに演出します。
詳細を見る :
https://www.lecreuset.co.jp/lp/jp-japonesque.html
■発売日
2025年8月20日(水)
■取扱店舗
ル・クルーゼ ショップ、全国のお取り扱い百貨店・専門店、公式オンラインショップ、その他オンラインショップ（楽天、Yahoo!ショッピング、Amazon、三越伊勢丹オンラインストア、ZOZOTOWNなど）
ショップリスト :
https://www.lecreuset.co.jp/stores
■ル・クルーゼ ジャポンについて
ル・クルーゼは色鮮やかな調理器具を製造したキッチンウェアブランドの先駆者であり、2025年で創業100年を迎えました。最高級の品質とデザイン性に富んだ製品でライフスタイルに彩りを添え、世代を越え愛され続けています。伝統や卓越した技術、上質な素材でつくるル・クルーゼの製品とその世界観で、料理を愛し食を愉しむすべての人たちと喜びやかけがえのない時間を共有いたします。
ル・クルーゼ公式サイト :
https://www.lecreuset.co.jp/
ル・クルーゼ公式インスタグラム :
https://www.instagram.com/lecreusetjapon/
