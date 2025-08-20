TOA presents「サウンドデザイナー体験！～音で伝える、まちの魅力～」 ワークショップ開催 ー 8月30日（土）OSシネマズ神戸ハーバーランドにて開催！ ー
神戸市でシネマコンプレックス「OSシネマズ」を経営するオーエス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：金谷伸雄）は、TOA株式会社（本社：神戸市中央区、代表取締役社長：谷口方啓）とコラボレーションし、オーエスが展開する「CINE LAB（シネラボ）」の一環として、映画館を舞台にしたこどもの創造力と感性を育む体験型ワークショップ「サウンドデザイナー体験！～音で伝える、まちの魅力～」を、2025年8月30日（土）にOSシネマズ神戸ハーバーランドにて開催します。
■こどもたちが“音”で描く神戸の風景
「サウンドデザイナー体験！～音で伝える、まちの魅力～」は、神戸の風景を心に描き、音で表現して発表する体験型のワークショップです。参加者は、くじ引きで「海」または「山」のテーマを引き、思い浮かべた音の情景（例：波の音、鳥のさえずり、雑踏のざわめきなど）を言語化・視覚化。それをもとに音素材を選び、タブレットのアプリを使って自分だけの“音のまち”を空間のなかに作り上げます。
さらに、完成した音と絵を会場で発表し、作品に込めた想いやイメージを言葉で伝えることで、五感を通じて表現するよろこびを実感することができます。創作した音源は後日、参加者のご家庭へメールでお届けします。
本ワークショップでは、“音で描くまちの風景”をテーマに、想像・描画から、音づくり、発表までの一連のプロセスを通じて、こどもたちの創造力と感性を育むとともに、神戸の自然や文化への興味・関心を深めることを目的としています。映画館という空間を舞台に、五感を通じた表現の力でまちとつながる体験を提供します。
■ 本ワークショップの詳細
イントロダクション（5分）
家や駅など日常の中で耳にする音を思い出し、音のイメージをふくらませる導入をおこないます。
海と山の音を想像しよう（10分）
くじを引いて「海」または「山」のどちらかのテーマを決め、そこから連想する音の情景（例：ざざーっ、ミンミン、ざわざわ）を言葉にします。さらに、そのイメージをもとに絵に描き起こします。
サウンド制作（20分）
描いた絵をもとに、2人1組のチームで協力しながら、タブレットのアプリを使ってイメージに合った音素材を選び、自由に組み合わせて自分たちだけの“音のまち”をつくり上げていきます。
音の発表会（5分）
会場に掲示された神戸市のマップの隣に、描いた絵を貼りつけ、ワークシートにまとめた内容とともに発表します。タイトルやイメージした場面について紹介しながら、チームで作成した音を参加者に聴いてもらいます。
サウンドデザイナー修了証の交付（5分）
最後に「サウンドデザイナー修了証」が授与され、イベントは終了となります。描いた絵は当日持ち帰り、作成した音源は後日、保護者の方のメールアドレス宛にデータでお届けします。※万一メールが不達となる場合や、データに不具合が生じた場合はご了承ください。
■イベント概要
イベント名：サウンドデザイナー体験！～音で伝える、まちの魅力～
開催日時：
2025年8月30日（土）（1）10:30～11:15/（2）11:30～12:15/
（3）13:30～14:15/（4）14:30～15:15/（5）15:30～16:15（各回45分間）
開催場所：
OSシネマズ神戸ハーバーランド 映画館ロビー中央 特設会場（神戸ハーバーランド umie サウスモール5階）
対象・定員：小学生 各回お申込み4名様まで ※保護者の方の観覧可
参加費：無料
参加方法：
LINEで「CINE LAB」（ https://lin.ee/OaYfGv5 ）を友だち登録した後、トークルームの応募フォームよりお申し込みください。
主催：TOA株式会社
共催：オーエス株式会社
※ 8月20日時点の情報です。内容については今後追加・変更になる場合がございます。
CINE LAB（シネラボ）
映画館を拠点に、多様な学びと創造の場を提供するワークショッププロジェクトです。防災や環境問題、プログラミング、クラフトなど、多彩なテーマで開催。映画館のスクリーンやロビーを活用し、参加者が発表や体験を共有できる場を創出しています。映画館を単なる鑑賞の場にとどめず、地域文化の発信拠点として活用し、新たな学びの機会を提供することを目指しています。
■TOA株式会社 概要
所在地：神戸市中央区港島中町七丁目2番1号
設立：1949年4月
代表者：代表取締役社長 谷口 方啓
事業内容：
■拡声放送機器、通信機器、その他情報伝達機械器具の製造販売
■音響機器、映像機器、その他電子・電気機械器具の製造販売
■上記機器の賃貸ならびに工事の設計施工
■音響・映像に関するソフトウェアの企画・制作ならびに販売
■電気通信を利用した各種サービスの提供
■電気通信事業
■ホール・スタジオの賃貸経営ならびに音楽等のイベント・催し物の企画運営
URL： https://www.toa-global.com/ja
■OSシネマズ神戸ハーバーランド（会場）概要
所在地：
神戸市中央区東川崎町1丁目7番2号
神戸ハーバーランドumie サウスモール5階
アクセス：JR神戸駅中央改札口から徒歩約5分
URL： https://www.oscinemas.net
X： https://twitter.com/OS_Cinemas
@OS_Cinemas
Instagram： https://www.instagram.com/os_cinemas/
@os_cinemas
■オーエス株式会社 会社概要
本社：大阪市北区小松原町3番3号 OSビル12階
設立：1946年12月
代表者：代表取締役 金谷 伸雄
拠点：大阪（本社）・兵庫・東京
事業内容：
エリアマネジメント・ソリューション関連事業／不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業
URL： https://www.osgroup.co.jp/
参考資料：
https://prtimes.jp/a/?f=d33147-485-76a582f67ed8cba8d13258450444def6.pdf
オーエス株式会社 https://www.osgroup.co.jp
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/8aa7f2d7a729f40644f8c8abfc1290c1dcfee67b.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1