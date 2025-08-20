TOA presents「サウンドデザイナー体験！～音で伝える、まちの魅力～」 ワークショップ開催 ー 8月30日（土）OSシネマズ神戸ハーバーランドにて開催！ ー

阪急阪神不動産株式会社

神戸市でシネマコンプレックス「OSシネマズ」を経営するオーエス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：金谷伸雄）は、TOA株式会社（本社：神戸市中央区、代表取締役社長：谷口方啓）とコラボレーションし、オーエスが展開する「CINE LAB（シネラボ）」の一環として、映画館を舞台にしたこどもの創造力と感性を育む体験型ワークショップ「サウンドデザイナー体験！～音で伝える、まちの魅力～」を、2025年8月30日（土）にOSシネマズ神戸ハーバーランドにて開催します。

■こどもたちが“音”で描く神戸の風景

「サウンドデザイナー体験！～音で伝える、まちの魅力～」は、神戸の風景を心に描き、音で表現して発表する体験型のワークショップです。参加者は、くじ引きで「海」または「山」のテーマを引き、思い浮かべた音の情景（例：波の音、鳥のさえずり、雑踏のざわめきなど）を言語化・視覚化。それをもとに音素材を選び、タブレットのアプリを使って自分だけの“音のまち”を空間のなかに作り上げます。

さらに、完成した音と絵を会場で発表し、作品に込めた想いやイメージを言葉で伝えることで、五感を通じて表現するよろこびを実感することができます。創作した音源は後日、参加者のご家庭へメールでお届けします。

本ワークショップでは、“音で描くまちの風景”をテーマに、想像・描画から、音づくり、発表までの一連のプロセスを通じて、こどもたちの創造力と感性を育むとともに、神戸の自然や文化への興味・関心を深めることを目的としています。映画館という空間を舞台に、五感を通じた表現の力でまちとつながる体験を提供します。

■ 本ワークショップの詳細

イントロダクション（5分）

家や駅など日常の中で耳にする音を思い出し、音のイメージをふくらませる導入をおこないます。

海と山の音を想像しよう（10分）

くじを引いて「海」または「山」のどちらかのテーマを決め、そこから連想する音の情景（例：ざざーっ、ミンミン、ざわざわ）を言葉にします。さらに、そのイメージをもとに絵に描き起こします。

サウンド制作（20分）

描いた絵をもとに、2人1組のチームで協力しながら、タブレットのアプリを使ってイメージに合った音素材を選び、自由に組み合わせて自分たちだけの“音のまち”をつくり上げていきます。

音の発表会（5分）

会場に掲示された神戸市のマップの隣に、描いた絵を貼りつけ、ワークシートにまとめた内容とともに発表します。タイトルやイメージした場面について紹介しながら、チームで作成した音を参加者に聴いてもらいます。

サウンドデザイナー修了証の交付（5分）

最後に「サウンドデザイナー修了証」が授与され、イベントは終了となります。描いた絵は当日持ち帰り、作成した音源は後日、保護者の方のメールアドレス宛にデータでお届けします。※万一メールが不達となる場合や、データに不具合が生じた場合はご了承ください。

■イベント概要

イベント名：サウンドデザイナー体験！～音で伝える、まちの魅力～

開催日時：

2025年8月30日（土）（1）10:30～11:15/（2）11:30～12:15/

（3）13:30～14:15/（4）14:30～15:15/（5）15:30～16:15（各回45分間）

開催場所：

OSシネマズ神戸ハーバーランド 映画館ロビー中央 特設会場（神戸ハーバーランド umie サウスモール5階）

対象・定員：小学生 各回お申込み4名様まで ※保護者の方の観覧可

参加費：無料

参加方法：

LINEで「CINE LAB」（ https://lin.ee/OaYfGv5 ）を友だち登録した後、トークルームの応募フォームよりお申し込みください。

主催：TOA株式会社

共催：オーエス株式会社

※ 8月20日時点の情報です。内容については今後追加・変更になる場合がございます。

CINE LAB（シネラボ）

映画館を拠点に、多様な学びと創造の場を提供するワークショッププロジェクトです。防災や環境問題、プログラミング、クラフトなど、多彩なテーマで開催。映画館のスクリーンやロビーを活用し、参加者が発表や体験を共有できる場を創出しています。映画館を単なる鑑賞の場にとどめず、地域文化の発信拠点として活用し、新たな学びの機会を提供することを目指しています。

■TOA株式会社 概要

所在地：神戸市中央区港島中町七丁目2番1号

設立：1949年4月

代表者：代表取締役社長 谷口 方啓

事業内容：

■拡声放送機器、通信機器、その他情報伝達機械器具の製造販売

■音響機器、映像機器、その他電子・電気機械器具の製造販売

■上記機器の賃貸ならびに工事の設計施工

■音響・映像に関するソフトウェアの企画・制作ならびに販売

■電気通信を利用した各種サービスの提供

■電気通信事業

■ホール・スタジオの賃貸経営ならびに音楽等のイベント・催し物の企画運営

URL： https://www.toa-global.com/ja

■OSシネマズ神戸ハーバーランド（会場）概要

所在地：

神戸市中央区東川崎町1丁目7番2号

神戸ハーバーランドumie サウスモール5階

アクセス：JR神戸駅中央改札口から徒歩約5分

URL： https://www.oscinemas.net

X： https://twitter.com/OS_Cinemas

@OS_Cinemas

Instagram： https://www.instagram.com/os_cinemas/

@os_cinemas

■オーエス株式会社 会社概要

本社：大阪市北区小松原町3番3号 OSビル12階

設立：1946年12月

代表者：代表取締役 金谷 伸雄

拠点：大阪（本社）・兵庫・東京

事業内容：

エリアマネジメント・ソリューション関連事業／不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業

URL： https://www.osgroup.co.jp/

