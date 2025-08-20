DMMオンラインクリニック鹿児島県内の複数離島にてオンライン診療の実証実験を実施

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長兼CEO：亀山敬司 以下「DMM」）と医療法人社団DMH（理事長：島佑介）の連携事業であるオンライン診療プラットフォーム「DMMオンラインクリニック」は、鹿児島県内の複数の離島において地元医療機関と協力したオンライン診療の実証実験を実施しました。本取り組みは、医師偏在による医師不足や、交通の制約といった離島・へき地特有の医療課題に対し、安定した医療体制の構築を目指し、DMMオンラインクリニックが無償でオンライン診療の導入をサポートするものです。

■実証実験の背景と目的

近年、離島やへき地では、医師の偏在や交通手段の制限による医療体制の維持が大きな課題となっています。「DMMオンラインクリニック」はこれまでに得た100万件を超えるオンライン診療実績（※1）を活かし、2024年11月より医療課題解決に向け、離島・へき地の自治体及び医療機関を対象とした無償のオンライン診療導入サポートに関する取り組みを開始し、その最初の取り組みとして鹿児島県内にて実証実験を執り行いました。

本取り組みに医療機関として協力いただいた公益財団法人慈愛会 徳之島病院は、これまで鹿児島県内の複数の離島で巡回診療を行っており、離島住民の生活上重要なインフラの一つである医療の一部を担ってきましたが、医師不足や近年の巡回診療にかかるコストの増加、交通の制約など様々な点から、今後の安定的な医療提供に懸念を抱えていました。

そこでこの度、DMMオンラインクリニックと協力し、離島地域でのオンライン診療の導入を目指し、今後の医療インフラ安定化へ向けた実証実験に取り組むこととなりました。

・実施期間：2024年11月20日（水）～2025年5月19日（月）

・対象地域：鹿児島県内 複数の離島

・協力医療機関：公益財団法人慈愛会 徳之島病院

（鹿児島県大島郡南三島「徳之島・沖永良部島・与論島」唯一の精神科病院）

・診療科目：精神科

・実施回数：4回

・診察回数：約50回

※1 診療件数は2022年4月～2024年10月の期間におけるオンライン診療プラットフォーム「DMMオンラインクリニック」を利用したオンライン診療の実績（薬の発送実績を含む）です。

■オンライン診療導入への課題と可能性

医師が不在となった離島地域で行われることが多い「巡回診療」は、台風などの天候により医師の訪問が困難になるなど、安定的な医療提供が一つの課題とされてきました。そのためオンライン診療の導入が期待されていましたが、オンライン診療に必要な知見がなく、運用体制の構築が進んでいませんでした。

今回の実証実験を経て、DMMオンラインクリニックでは今後も引き続き地域の医療機関や自治体と連携を深めながら地域特性に合わせた診療方法を検討し、継続的な支援を通じて医療課題の解決に取り組んでまいります。

■慈愛会コメント

慈愛会ではこれまで、鹿児島県内の離島地域において長年巡回診療を行ってきました。巡回診療においては台風などの悪天候や移動に伴う医師への負担など、様々な事情で患者様に十分な診療が提供できない場合があり、課題を抱えていました。今回DMMオンラインクリニックの皆様からのご支援、そして関係機関のご協力の下、安定した医療インフラの提供への第一歩を踏み出すことができたと思います。これからも引き続き密に連携し、安心して医療が受けられる日常を患者の皆様へ届けてまいります。

■離島・へき地オンライン診療導入無償サポートの概要

当社は、離島・へき地において巡回診療を実施している自治体及び医療機関に対して、無償でオンライン診療導入支援を行うことで、医師偏在によって生じる医療課題の解決への貢献を目指しています。

＜自治体・医療機関の関係者様によるお問合せ先＞

オンライン診療導入サポートに関する詳細は以下のフォームよりお問合せください。

https://ws.formzu.net/dist/S89458154/

■公益財団法人慈愛会について

公益財団法人慈愛会は、鹿児島県を拠点に、保健、医療、介護、福祉、教育を複合的に展開するグループです。徳之島病院を含め3つの精神科病院と2つの一般病院、5つの診療所、介護老人保健施設、看護師養成所、訪問看護や介護系など19の併設事業所を運営。高度急性期医療から緩和ケア・在宅医療まで幅広くカバーし、地域医療の充実・発展に尽力しています。1934（昭和9）年の創設以来、「医療の原点は慈愛にあり」の一文を理念に掲げ、患者様・ご利用者を家族同様にケアすることがモットー。鹿児島の地になくてはならない存在として、地域住民の安心と健康を支え続けています。

公式サイト：https://www.jiaikai.or.jp/

■「DMMオンラインクリニック」について

「医療で人々を幸せにする」をミッションとして、誰でもどこからでも通える、医療を身近にするサービスを提供することで、人々の健康的な生活を守りQOL向上の実現を目指しています。

【DMMオンラインクリニックの特徴】

【概要】

サービス名称：DMMオンラインクリニック

提携医療機関名称：医療法人社団DMH

診療内容：男性AGA、女性AGA、男性メディカルダイエット・肥満症、女性メディカルダイエット・肥満症、ED・早漏防止、汗の悩み（多汗症）、飲む日焼け止め、メディカルアイラッシュ、メディカルスキンケア、不眠症・睡眠障害、性感染症、ドクターズコスメ、花粉症、インフルエンザ予防、ピル

オンライン診療受付時間：24時間対応（年末年始を除く）

※診療は提携医療機関が行います。

※他院での診察が必要な場合は、医療機関である医療社団法人DMHが他院の紹介などの個別対応をいたします。

サイトURL：https://clinic.dmm.com/

■合同会社DMM.comについて

会員数4,507万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2024年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/