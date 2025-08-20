ＧＬＡＭＡＴＩＣＡＬ（グラマティカル）から、美容ケア３商品を新発売
イオンリテールは９月９日（火）、「イオン」「イオンスタイル」等約４４０店舗※３）と「イオンスタイルオンライン」「イオンネットスーパー」にて、スキンケアブランド「ＧＬＡＭＡＴＩＣＡＬ（以下、グラマティカル）」から、原液シリーズから有効成分トラネキサム酸を配合した医薬部外品の「美容液」とヒト幹細胞培養エキス※４）を配合した「クリーム」「アイクリーム」の３商品を発売します。
当社は、「一人ひとりの肌悩みに寄り添い、あなただけのスキンケアを提案」のコンセプトのもと、スキンケアシリーズ「グラマティカル」を展開しています。
この度、美白※１）・肌荒れ予防に効果的な医薬部外品の美容液「有効成分トラネキサム酸配合」、エイジングケア※２）におすすめの「ヒト幹細胞培養エキス※４）クリーム」「ヒト幹細胞培養エキス※４）アイクリーム」を販売します。これからの乾燥する季節に向け、それぞれの肌の悩みに合わせたスキンケア商品を品揃えします。
＜新商品について＞
◆美白※１）・肌荒れ予防に 医薬部外品「有効成分トラネキサム酸 配合」
トラネキサム酸とは、肌荒れを防ぎ、シミの原因にアプローチする成分で、メラニンの生成を抑えます。シミ・そばかす・肌荒れを防ぎたい方におすすめです。
◆エイジングケア※２）を本格的に始めたい方へ
「ヒト幹細胞培養エキス※４）クリーム」「ヒト幹細胞培養エキス※４）アイクリーム」
ヒト幹細胞培養エキス※４）とは、ヒト由来の幹細胞を培養する際に分泌される成分で、有用成分が豊富に含まれています。
「クリーム」は、エクソソーム※５）に加え、酵母エキス※６）が８２％配合されており、ハリ・ツヤ・キメ・うるおいのある肌へ導きます。べたつきのないテクスチャーで、肌に溶け込むように馴染みます。
「アイクリーム」は、エクソソーム※５）や毛根幹細胞順化培養エキス※７）なども配合されており、目元だけではなく、まつ毛のハリ・ツヤも集中ケアする美容クリームです。
当社はこれからもグラマティカルを拡充し、一人ひとりの肌悩みに寄り添うスキンケアを提案してまいります。
【販売概要】
発売日：２０２５年９月９日（火）
展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」等、約４４０店舗※３
「おうちでイオン イオンネットスーパー」※８
https://shop.aeon.com/netsuper/nspr
ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」
＜トラネキサム酸 原液＞https://aeonretail.com/product/0/P-4548449537559/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202508_20(https://aeonretail.com/product/0/P-4548449537559/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202508_20)
＜ヒト幹細胞培養エキス クリーム＞https://aeonretail.com/product/0/P-4548449537566/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202508_20(https://aeonretail.com/product/0/P-4548449537566/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202508_20)
＜ヒト幹細胞培養エキス アイクリーム＞https://aeonretail.com/product/0/P-4548449537573/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202508_20(https://aeonretail.com/product/0/P-4548449537573/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202508_20)
ブランドサイト：https://aeonretail.com/Page/g-glamatical.aspx?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202508_20(https://aeonretail.com/Page/g-glamatical.aspx?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202508_20)
【商品一覧】
＜シミ・そばかす※１）・肌荒れを防ぎたい方へ＞
医薬部外品
有効成分トラネキサム酸配合
規格：３０ｍＬ
価格：３,０００円
（税込３,３００円）
＜エイジングケア※２）を本格的に始めたい方へ＞
ヒト幹細胞培養エキス※４）クリーム
規格：５０ｇ
価格：３,２００円（税込３,５２０円）
ヒト幹細胞培養エキス※４）アイクリーム
規格：２０ｇ
価格：３,５００円（税込３,８５０円）
■新商品の発売にあわせて、キャンペーンを実施します
「イオンお買物アプリ」にて、抽選で合計６００名さまに医薬部外品「有効成分トラネキサム酸配合」の無料クーポンをプレゼントします。応募期間は８月２１日（木）から８月２７日（水）、商品との引き換え期間は９月９日（火）から９月１５日（月・祝）です。
※イオンお買物アプリへの会員登録が必要です。当選クーポンの利用店舗は本州・四国の「イオン」「イオンスタイル」の直営店舗が対象です。一部取り扱いのない店舗がございます。
※１：メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ
※２：年齢に応じた潤いを与えるお手入れ
※３：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国エリアのほかに、北海道、東北、九州、沖縄の店舗も含みます。一部取り扱いのない店舗がございます。
※４：ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液（整肌成分）
※５：ヒトサイタイ血由来幹細胞エクソソーム（整肌成分）
※６：サッカロミセス溶解質エキス液（保湿成分）
※７：ヒト毛根幹細胞順化培養液（整肌成分）
※８：ネットスーパーの取り扱い商品は発送店舗の品揃えに準じます。
以上