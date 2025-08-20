ＧＬＡＭＡＴＩＣＡＬ（グラマティカル）から、美容ケア３商品を新発売

イオン株式会社

イオンリテールは９月９日（火）、「イオン」「イオンスタイル」等約４４０店舗※３）と「イオンスタイルオンライン」「イオンネットスーパー」にて、スキンケアブランド「ＧＬＡＭＡＴＩＣＡＬ（以下、グラマティカル）」から、原液シリーズから有効成分トラネキサム酸を配合した医薬部外品の「美容液」とヒト幹細胞培養エキス※４）を配合した「クリーム」「アイクリーム」の３商品を発売します。

当社は、「一人ひとりの肌悩みに寄り添い、あなただけのスキンケアを提案」のコンセプトのもと、スキンケアシリーズ「グラマティカル」を展開しています。

この度、美白※１）・肌荒れ予防に効果的な医薬部外品の美容液「有効成分トラネキサム酸配合」、エイジングケア※２）におすすめの「ヒト幹細胞培養エキス※４）クリーム」「ヒト幹細胞培養エキス※４）アイクリーム」を販売します。これからの乾燥する季節に向け、それぞれの肌の悩みに合わせたスキンケア商品を品揃えします。

＜新商品について＞

◆美白※１）・肌荒れ予防に 医薬部外品「有効成分トラネキサム酸 配合」

トラネキサム酸とは、肌荒れを防ぎ、シミの原因にアプローチする成分で、メラニンの生成を抑えます。シミ・そばかす・肌荒れを防ぎたい方におすすめです。

◆エイジングケア※２）を本格的に始めたい方へ

「ヒト幹細胞培養エキス※４）クリーム」「ヒト幹細胞培養エキス※４）アイクリーム」

ヒト幹細胞培養エキス※４）とは、ヒト由来の幹細胞を培養する際に分泌される成分で、有用成分が豊富に含まれています。

「クリーム」は、エクソソーム※５）に加え、酵母エキス※６）が８２％配合されており、ハリ・ツヤ・キメ・うるおいのある肌へ導きます。べたつきのないテクスチャーで、肌に溶け込むように馴染みます。

「アイクリーム」は、エクソソーム※５）や毛根幹細胞順化培養エキス※７）なども配合されており、目元だけではなく、まつ毛のハリ・ツヤも集中ケアする美容クリームです。

当社はこれからもグラマティカルを拡充し、一人ひとりの肌悩みに寄り添うスキンケアを提案してまいります。

【販売概要】

発売日：２０２５年９月９日（火）

展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」等、約４４０店舗※３

「おうちでイオン イオンネットスーパー」※８

https://shop.aeon.com/netsuper/nspr

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

＜トラネキサム酸 原液＞https://aeonretail.com/product/0/P-4548449537559/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202508_20(https://aeonretail.com/product/0/P-4548449537559/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202508_20)

＜ヒト幹細胞培養エキス クリーム＞https://aeonretail.com/product/0/P-4548449537566/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202508_20(https://aeonretail.com/product/0/P-4548449537566/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202508_20)

＜ヒト幹細胞培養エキス アイクリーム＞https://aeonretail.com/product/0/P-4548449537573/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202508_20(https://aeonretail.com/product/0/P-4548449537573/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202508_20)

ブランドサイト：https://aeonretail.com/Page/g-glamatical.aspx?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202508_20(https://aeonretail.com/Page/g-glamatical.aspx?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202508_20)

【商品一覧】

＜シミ・そばかす※１）・肌荒れを防ぎたい方へ＞

医薬部外品

有効成分トラネキサム酸配合

規格：３０ｍＬ

価格：３,０００円

（税込３,３００円）

＜エイジングケア※２）を本格的に始めたい方へ＞

ヒト幹細胞培養エキス※４）クリーム

規格：５０ｇ

価格：３,２００円（税込３,５２０円）

ヒト幹細胞培養エキス※４）アイクリーム

規格：２０ｇ

価格：３,５００円（税込３,８５０円）

■新商品の発売にあわせて、キャンペーンを実施します

「イオンお買物アプリ」にて、抽選で合計６００名さまに医薬部外品「有効成分トラネキサム酸配合」の無料クーポンをプレゼントします。応募期間は８月２１日（木）から８月２７日（水）、商品との引き換え期間は９月９日（火）から９月１５日（月・祝）です。

※イオンお買物アプリへの会員登録が必要です。当選クーポンの利用店舗は本州・四国の「イオン」「イオンスタイル」の直営店舗が対象です。一部取り扱いのない店舗がございます。

※１：メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

※２：年齢に応じた潤いを与えるお手入れ

※３：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国エリアのほかに、北海道、東北、九州、沖縄の店舗も含みます。一部取り扱いのない店舗がございます。

※４：ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液（整肌成分）

※５：ヒトサイタイ血由来幹細胞エクソソーム（整肌成分）

※６：サッカロミセス溶解質エキス液（保湿成分）

※７：ヒト毛根幹細胞順化培養液（整肌成分）

※８：ネットスーパーの取り扱い商品は発送店舗の品揃えに準じます。

