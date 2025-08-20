¡Èº²¤Î¶«¤Ó¡Ê¥Ö¥ëー¥¹¡Ë¤Ë½¾¤¨¡É SHIORI EXPERIENCE ¥¸¥ß¤Ê¤ï¤¿¤·¤È¥Ø¥ó¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡ß¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥³¥é¥Ü¥Õ¥§¥¢¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç²»³Ú´ØÏ¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜÂçÊå¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂÐ¾Ý½ñÅ¹/³Ú´ïÅ¹¤Ç¡Ø¡Èº²¤Î¶«¤Ó¡Ê¥Ö¥ëー¥¹¡Ë¤Ë½¾¤¨¡ÉSHIORI EXPERIENCE ¥¸¥ß¤Ê¤ï¤¿¤·¤È¥Ø¥ó¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡ß¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥³¥é¥Ü¥Õ¥§¥¢¡Ù¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥¢³«ºÅÅ¹¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¦ËÜÅÄ»ç¿¥¡¢JO-Z¤Î¡Ö¥®¥¿ー¡¦¥Þ¥¬¥¸¥óÉ½»æÉ÷¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤òÂ£Äè¡£¤µ¤é¤Ë ÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¡ÖÃø¼Ô¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー JHF1 Jimi Hendrix Fuzz Face Distortion¡×¡¢1Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÉÁ¤²¼¤í¤·¿§»æ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹ØÆþ¼ÔÍÍÆÃÅµ¡Ê¥Õ¥§¥¢³«ºÅÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¡Ë
¡Ö¥®¥¿ー¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£ÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È
A¾Þ¡¡¡ÖÃø¼Ô¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー JHF1 Jimi Hendrix Fuzz Face Distortion¡×
B¾Þ¡¡¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÉÁ¤²¼¤í¤·¿§»æ¡×
¢£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¡ØGuitar magazine Archives Vol.1 ¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ù
¡Ø¥®¥¿ー´ðÁÃ¥È¥ì365Æü¡ª¡¡¿·ÁõÈÇ¡Ù
¡Ø¥Ùー¥¹´ðÁÃ¥È¥ì365Æü¡ª¡¡¿·ÁõÈÇ¡Ù
¡Ø¥É¥é¥à´ðÁÃ¥È¥ì365Æü¡ª¡¡¿·ÁõÈÇ¡Ù
¡Ø¤Ç¤¤ë¡¡¥¼¥í¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¥µ¥Ã¥¯¥¹ Ä¶ÆþÌç¡Ù
¡Ø¤Ç¤¤ë¡¡¥¼¥í¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¥Ô¥¢¥Î Ä¶ÆþÌç¡Ù
¡Ø¡È¥Û¥ó¥â¥Î¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ëºÇ¶¯²Î¾§½Ñ¡Ù
¡Ø¤Ç¤¤ë¡¡¥¼¥í¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë³ÚÅµ Ä¶ÆþÌç¡Ù
¡Ø³ÚÉè¤Î¥ê¥º¥àÆÉ¤ß¥É¥ê¥ë ～¥ê¥º¥à´¶&ÉèÌÌ¤Î½é¸«ÎÏ¸þ¾å¡ª～¡Ù
¡Øµæ¶Ë¤Î¥®¥¿ー±¿»Ø¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ù
¡Øµæ¶Ë¤Î¥Ùー¥¹±¿»Ø¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ù
¡Ø»ØÈÄ¤Ç²òÀâ¡ª¥Ùー¥·¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥³ー¥ÉÍýÏÀ¡Ù
¡Øµæ¶Ë¤Î¥É¥é¥àÎý½¬Ä¢¡ÊÂç·¿Áý¶¯ÈÇ¡Ë¡Ù
¡ØËÜÅö¤ËÌòÎ©¤Ä¡ª ¥µ¥Ã¥¯¥¹Îý½¬Ë¡74¡Ù
¡ØËÜÅö¤ËÌòÎ©¤Ä¡ª¥Ô¥¢¥ÎÎý½¬Ë¡74¡Ù
¡Ø¥ô¥©¥¤¥¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÂçÁ´¡Ù
¡Ø¥®¥¿ー¡¦¥³ー¥É¤Þ¤ë¤ï¤«¤êBOOK¡Î¿·Áõ²þÄûÈÇ¡Ï¡Ù
¡Ø¤Ç¤¤ë¡¡¥¼¥í¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ëºî¶Ê Ä¶ÆþÌç¡Ù
¡ØÃ¯¤â¶µ¤¨¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡ ¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Î¶Ë°Õ48¡Ù
¡Ø¥³ー¥ÉÍýÏÀÂçÁ´¡Ù
¡Ø³Ð¤¨¤ë¥³ー¥É¤Ï10¸Ä¤À¤±¡ª¡¡¥¢¥³¥®1ËÜ¤Ç¥¨¥â¤¤J-POP¤¬ºî¤ì¤ëËÜ¡Ù
¡Ø¤Ç¤¤ë¡¡¥¼¥í¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ëCubase AI Ä¶ÆþÌç¡Ù
¡ØDTM¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¥Ä¤¬°ìºý¤ÇÊ¬¤«¤ëËÜ¡Ù
¡Ø¥Þ¥¤¥¯Ï¿²»¤¬°ìºý¤ÇÊ¬¤«¤ëËÜ¡Ù
¡ØDTMer¤Î¤¿¤á¤Î¥³ー¥ÉÆþÌç¡Ù
¢£±þÊçÄùÀÚÆü
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡¡ÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú
¡¡
¥Õ¥§¥¢³µÍ×¡¢±þÊç¤Î¾ÜºÙ¤ä³«ºÅÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡URL¡§https://www.rittor-music.co.jp/s/shioriexperiencefair/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ûhttps://www.rittor-music.co.jp/
¡Ø¥®¥¿ー¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ø¥µ¥¦¥ó¥É¡õ¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÅù¤Î³Ú´ï±éÁÕ¤ä²»³ÚÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦¥×¥ì¥¤¥äー¡õ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±ÀìÌç»¨»ï¡¢³Ú´ï¶µÂ§ËÜÅù¤Î½ÐÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅ»Ò½ÐÈÇ¡¢±ÇÁü¡¦²»¸»¤ÎÇÛ¿®Åù¡¢²»³Ú´ØÏ¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡õ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¯ÃÂÀ¸¤·¤¿Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹¡Ö¸æÃã¥Î¿åRITTOR BASE¡×¤Î±¿±Ä¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î³Ú´ï¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ø¥Ç¥¸¥Þー¥È¡Ù¤äT¥·¥ã¥Ä¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡ØT-OD¡ÙÅù¤ÎWeb¥µー¥Ó¥¹¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¡Ûhttps://www.impressholdings.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÍËÜÍ³µª¡Ë¤ò»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡£¡ÖIT¡×¡Ö²»³Ú¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö»³³Ù¡¦¼«Á³¡×¡Ö¹Ò¶õ¡¦Å´Æ»¡×¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ö³Ø½Ñ¡¦Íý¹©³Ø¡×¤ò¼çÍ×¥Æー¥Þ¤ËÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥á¥Ç¥£¥¢&¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯¡¦±¿±Ä¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-mail: pr@rittor-music.co.jp
