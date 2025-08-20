大人気シリーズ第2弾 LUNA文庫『シンデレラが結婚したので意地悪な義姉はクールに去……れません!? ２』2025年8月20日に発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデジタルファースト出版等のメディア事業を手掛ける株式会社ICE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浜崎克司）は、2025年8月20日にオトナ女子向け恋愛小説レーベル・LUNA文庫より『シンデレラが結婚したので意地悪な義姉はクールに去……れません!? ２』（著者：葛城阿高／イラスト：森原八鹿）を発売いたしました。Kindleやコミックシーモアなど、各電子書籍ストアにて配信いたします。

■ストーリー

エリクは私だけを忘れている。私だけ……。

──王妃となったペトラに最大の危機!?大人気シリーズ第2弾！

「貴女は俺の妻……なのか？」

生真面目でバリキャリだった私が生まれ変わったのは、童話『シンデレラ』の世界に出てくる意地悪な義姉ペトラだった。バッドエンドは嫌だけど、ズボラな妹シンデレラに一生脛を齧られるのも嫌！奮闘の甲斐あってシンデレラは美しい淑女となり、無事第二王子の元へ嫁いでいった。その後私は国外で悠々自適生活を送るはずが第一王子エリクに気に入られ、紆余曲折を経て彼の即位後王妃となる。

王妃として新妻として、公私ともに満ち足りた日々を送っていたある日、暴れ馬から私を庇いエリクが負傷してしまう。命は助かったものの、意識を取り戻した彼は私のことを忘れていた。ただでさえ男勝りで可愛げのない私を、エリクが再び愛してくれるなんて思えない。だから私は開き直って「愛してくれなくてもいいから、国政のためのお飾り王妃として私を扱って」と告げたのだけれど、どういうわけかエリクは私と二度目の恋をしたがって……!?

大人気『シンデレラが結婚したので意地悪な義姉はクールに去……れません!?』

待望の続刊がついに発売！

■書籍情報

シンデレラが結婚したので意地悪な義姉はクールに去……れません!? ２

著者：葛城阿高

イラスト：森原八鹿

発売日：2025年8月20日

参考価格：750円（税抜）

レーベル：LUNA文庫

出版社：天海社

ISBN：9784295321330

ASIN：B0FGML5SJ9

天海社・本書籍紹介ページ： https://tenkaisha.com/?p=8381

＜主な販売ストア＞

Amazon Kindle、ピッコマ、コミックシーモア、楽天Kobo、ｄブック、auブックパス、honto、BOOK☆WALKER、ブックライブなど各電子書籍ストアにて配信。

※各ストアでの販売は準備が整いしだい順次開始されます。

