誰もが“今日売るため”の営業を実践できる！　すべての営業パーソンに贈る“すごい言語化”の本が登場

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、2025年8月20日（水）に『できる営業マンのすごい言語化 「なんとなく」を納得に変える』（著：乾 哲也）を発売します。

営業には、これまで明確な「正解」がないとされてきました。

その理由は、営業という仕事が、経験や個々の力量といった「暗黙知」に大きく依存してきたためです。こうした属人的なやり方は、部下の育成につながりにくく、組織としての成長を阻んできました。

つまり、営業の現場で繰り返される課題の背景には「暗黙知」を言語化できていないという根本的な問題が存在しているのです。

本書は、20年以上にわたりフルコミッションの営業現場の最前線で活躍し、300社を超える企業研修を手がけてきた「営業の乾」が、自身の豊富な経験をもとに、営業の“本質”を言語化した「今日売るため」の実践的な一冊です。

個人の感覚に頼るのではなく、成果を再現可能にする“すごい言語化”によるトークスクリプト＝型を紹介していきます。

【本書のポイント】

・営業の「暗黙知」を誰もが使える「型」として体系化

・トップセールスが実践する“すごい営業”の5ステップを完全解説

・実践的トークスクリプトの作成法も紹介。読後すぐに現場で活用可能

【特徴】

「営業とは、売れる人のセンスに頼るしかない」。そんな固定観念を打ち破り、営業経験ゼロからでもトップセールスを目指せる“再現性のある技術”を本書は提供します。

そのキーワードは「効果本位の営業」と「購買意欲を高める営業」。

お客様を無理に説得するのではなく、自然に“欲しい”という気持ちを引き出すアプローチが解説されています。

■著者からのメッセージ

「疑うな。信じるな。確かめろ」

この本は、あなたが“自信を持って営業に向き合える自分”へと変わるための一歩です。

読んで終わりではなく、確かめて、試して、ぜひ結果を出してください。

【章立て】

■理論編：「暗黙知」を自分ごとに言語化する

第1章 トップセールスの“すごい営業”を言語化する

第2章 “すごい営業”で「一流セールス」になれる

■実践編：顧客の「購買意欲」を高める5ステップ

第3章 心の扉を開く“すごいアプローチ”

第4章 問題や願望を引き出す“すごいヒアリング”

第5章 感じてもらう“すごいプレゼンテーション”

第6章 「訴求する」が決まる“すごいクロージング”

第7章 決断へ誘導する「切り返し」の技術

第8章 トップセールスを目指す技術

【著者プロフィール】

乾 哲也（いぬい てつや）

フルコミッションの営業一筋21年。大手訪問販売会社へ就職後、わずか1年で当時の最年少MGRとなり、大阪支店の支店長に昇進する。その後、6カ月で高単価商品成約率83%以上をキープする営業パーソンに成長。

現在は約70名の部下を管理しながら、セミナーやスクールの講師、企業の集合研修のトレーナーなど多方面で活躍中。

TikTok：@eigyou.inui(https://www.tiktok.com/@eigyou.inui)

【書籍概要】

書名：できる営業マンのすごい言語化 「なんとなく」を納得に変える

著者：乾 哲也

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

発売日：2025年8月20日（水）

判型：四六判

ページ数：224ページ

ISBN：978-4-04-607716-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000603/)