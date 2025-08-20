天才すぎる柴犬「シバ」とドジっ子少年ロボの奇跡の凸凹コンビ、癒しと笑いが紡ぐ心温まる犬コメディコミックス登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年8月20日（水）に天才犬とドジっ子ロボが織りなす癒し系ハートフル犬コメディ『知能が高過ぎる柴犬と柴犬が好き過ぎる少年ロボット』（著者：シパソ）を刊行しました。

本作は、天才すぎる柴犬「シバ」が、離れて暮らす最愛の家族・少年ソータくんに代わる存在として、彼そっくりの「少年ロボット」をシバ自らが製作するという斬新な設定が魅力です。

見た目は完璧でも中身はちょっとポンコツなロボと、知能と愛情を武器に奮闘するシバの凸凹コンビによる、笑いと感動が交錯する犬コメディ作品。日常の何気ない瞬間に潜むユーモアと、胸にじんわりしみこむ温かさがバランスよく詰め込まれており、犬好きもロボ好きも幅広い読者層に刺さる一冊です。

特別描き下ろし漫画も15ページ収録！

書籍情報

書名：知能が高過ぎる柴犬と柴犬が好き過ぎる少年ロボット

著者：シパソ

発売日：2025年8月20日（水）

定価：1,485円（本体1,350円＋税）

判型：A5判

ページ数：160ページ

ISBN：978-4-04-607276-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322408001232/)

著者プロフィール

シパソ

主にギャグ漫画を描きつつ、時折シリアスな要素も織り交ぜる個性派クリエイター。X（旧Twitter）で5万人以上のフォロワーを持ち、高い人気を誇る。日常のちょっとした出来事をユーモラスに描き、幅広い層から共感を集めている。シパソの作品は、笑いと感動をバランス良く提供し、多くの読者に愛されている。

X：https://x.com/Shipaso821