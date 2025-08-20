『銀のスプーン三ツ星グルメ』から「お腹の健康ケア※1」を新発売

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、愛猫の健康を願う飼い主様の声にお応えして『銀のスプーン三ツ星グルメ』から、「お腹の健康ケア※1」タイプを、2025年9月2日に全国で発売します。

※1 食物繊維により腸内環境の健康維持と健康的な便の維持をサポート

■発売の背景

近年、ペットを家族の一員として大切にする飼い主様が増えており、それに伴いペットの健康に対する意識も一層高まっています。中でも「お腹の健康」は気になる項目として多く挙げられており、当社調査では、日々のフードを通じてお腹の健康を維持したいと考える飼い主様が約4割※2にのぼることがわかりました。

そこでこのたび、そうしたニーズにお応えし『銀のスプーン三ツ星グルメ』から「お腹の健康ケア※1」タイプとして、『銀のスプーン三ツ星グルメ 香るお魚仕立て』と『銀のスプーン三ツ星グルメ お魚クリーム』を発売します。

※2 ユニ・チャーム調べ

■商品の特長

1．腸内環境の健康維持と健康的な便の維持をサポート

・食物繊維により、腸内環境の健康維持と健康的な便の維持をサポートします。

・オリゴ糖を配合しています。

2．猫ちゃんの好みで選べる2タイプ

◇香るお魚仕立て

・香ばしく焼き上げたドライ粒で、カリッとした食感と香りが楽しめます。

◇お魚味クリーム

・お魚味クリームがドライ粒に絡み、香りと味わいが口の中で広がります。

3．複数の味が楽しめるアソート

・ひと箱で様々な味を楽しめるように複数のフレーバーをご用意しました。

■容量・価格

■発売時期

2025年9月2日に全国で発売します。

■ブランドサイト

『銀のスプーン三ツ星グルメ』

https://jp.unicharmpet.com/ja/ginnospoon/mitsuboshi/index.html

■『銀のスプーン三ツ星グルメ 香るお魚仕立て』『銀のスプーン三ツ星グルメ お魚味クリーム』の発売を通じて貢献する「SDGs 17の目標」

この商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

12．つくる責任 つかう責任



これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。