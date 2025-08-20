インフォバーン・デザインスクール 10月より開講 - サービスデザイン、ビジョンデザインの2クラスを提供

株式会社TNL Mediagene

株式会社インフォバーン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小林弘人、TNLメディアジーン関連企業、以下インフォバーン）は、イノベーション人材を育成する「インフォバーン・デザインスクール」の第5期生（2025年10月より開講）、第6期生（2025年11月より開講）を募集いたします。

変化の激しい市場環境に対応するためには、事業の方向性を描き、顧客価値を創造できる人材の育成が不可欠です。

インフォバーンは、企業の事業部門や人事部門のリーダー層が直面する「新規事業創出の難しさ」「既存事業の変革停滞」「社員の発想力や主体性の伸び悩み」といった課題に応えるため、実務直結型のデザイン人材育成プログラム「インフォバーン・デザインスクール」第5期を2025年10月より、第6期を2025年11月より開講します。

今回の開講では、サービスデザインの基礎を体系的に学ぶ「サービスデザイン ベーシッククラス（5期）」と、未来の兆しから事業のビジョンや戦略を描く「ビジョンデザインクラス（6期）」の2クラスをご用意しました。

詳細・スクールへのお申し込みはこちらをご確認ください

https://idl.infobahn.co.jp/services/designschool

サービスデザイン ベーシックコース（5期）

企業のイノベーション支援事業で培った実践知を体系化し、サービスデザインの基本的なプロセスを体験できるプログラムです。ユーザーの潜在的なニーズを抽出する手法から、サービスシステムの構築までを学べます。基礎から応用まで段階的に学べる4日間の集中講座です。

開催日：2025年10月9日（木）、10月23日（木）、11月6日（木）、11月20日（木）

▶︎詳細はこちら(https://idl.infobahn.co.jp/desginschool/05-basic-class)

ビジョンデザインコース（6期）

新たな未来洞察アプローチ「Design Futuring」を用いて複数の可能性から望ましい未来像を描き、その実現戦略を策定する全3回のワークショッププログラム。これまでの延長線上にない全く新しい視点での未来シナリオをビジョンとして構想し、事業戦略策定に活用するメソッドを学べます。経営企画や事業開発、ブランディング担当の方に最適です。

開催日：2025年11月19日（水）、12月3日（水）、12月17日（水）

▶︎詳細はこちら(https://idl.infobahn.co.jp/desginschool/06-vision-design-class)

詳細は上記各プログラムのリンクよりご覧いただけます。

株式会社インフォバーンについて

私たちは企業の社会的価値向上を、クリエイティビティによって実現させる価値創造パートナーです。出版事業を端緒として1998年に創業して以来、「編集」と「デザイン」の力を基盤に企業の課題解決を支援してまいりました。オウンドメディアの制作・運営を軸に、企業の中にある「ストーリー」を発見・伝達することで、理想的な顧客体験を生み出す総合的なマーケティング・コミュニケーション支援を行うほか、製品・サービス開発、ビジョン策定、人材育成、組織文化づくりといった目的に合わせ、有形・無形のデザイン支援サービスを提供するなど、事業の幅を広げ続けています。

公式ホームページ：https://www.infobahn.co.jp/