どこへでも、何にでも挑めるアドベンチャーウォッチ「COROS NOMAD」を発表

2025年8月20日、COROS（カロス）は、ハイキングやフィッシングなどアウトドアアドベンチャーに特化し、感動の瞬間を記録するための最新ウォッチ「COROS NOMAD」を発表しました。

COROS NOMADはGPSナビゲーションや多種類のスポーツモード、安全機能、そして新たなアドベンチャーノート機能を搭載し、一歩一歩の記録から釣果、登頂などの詳細を記録でき、アウトドアアクティビティに慣れ親しんだハイカーや釣り人、あらゆる冒険家のために設計されています。

COROS NOMADは、最高の思い出や体験、繋がりを詰め込めるカプセルです。

販売価格：49,940円(税込)

カラー：Dark Grey、Green、Brown

日本発売予定：8月下旬 ～ 9月上旬

製品ページ：https://jp.coros.com/nomad(https://jp.coros.com/nomad)

感動の瞬間をともに、「アドベンチャーノート」機能

新しく搭載された「アドベンチャーノート」機能を使って、内蔵マイクで音声メモを記録したり、写真を導入したり、旅で記録した最高の瞬間をCOROSアプリで再生したり、COROSアプリからあなたのストーリーをワンタッチで友人とシェアすることもできます。

軽量かつ頑丈な設計、充電せずに旅をサポートできるロングバッテリー

COROSアプリ

アルミニウム層とポリマー層を組み合わせた二層構造ベゼルで、軽量かつ衝撃に強い設計を実現。強化ミネラルガラスや5ATMの耐水性など、あらゆる条件下での耐久性を備えています。

また、COROSの特長でもあるバッテリー寿命は、日常使用で最大22日間、全システムGPSモードで最大50時間稼働。長時間のアウトドアアクティビティをサポートします。

40種類以上のスポーツモード対応、特に釣りに特化したモードを新たに搭載

COROS NOMAD

ランニングやサイクリング、ハイキングなど、スポーツ全般をほぼサポート。特に釣りモードでは、独自のアルゴリズムによって様々なモードを開発。あらゆるタイプの釣り人が釣果や魚種を記録でき、月齢や潮位、気圧などの環境情報を活用することで、よりスマートに釣りをすることができます。

最新プロセッサー搭載でより快適なナビゲーション機能

COROS NOMAD

COROS NOMADは、二周波GPSチップ搭載。道路名付きの無料グローバルマップで、世界のどこでも正確なルートが把握できます。最新のプロセッサーを搭載したウォッチで、リアルタイムに新しい地域のズームやスクロールができます。

COROS NOMAD

COROS NOMADはパフォーマンスの向上だけでなく、アウトドア体験の思い出の保存を担っており、スポーツテクノロジーをアスリートや冒険家に提供するという、COROSの使命においての新たな章とも言えるでしょう。

製品仕様

COROS NOMAD

製品詳細・スペックは以下をご覧ください。

※ 以上記載の数字は全てCOROS Labより

■【COROS（カロス）について】

COROSは、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮するためのトレーニングをサポートする、パフォーマンス・スポーツ・テクノロジー・カンパニーです。

COROSにとって、アウトドア、山、そして情熱的なアクティブライフが全てです。ハイグレードなハードウェアと革新的なテクノロジーを組み合わせ、世界で最も過酷な環境下で耐久性を必要とするアスリートたちに信頼されるギアやトレーニングソリューションを提供しています。効率的で直感的なユーザーエクスペリエンスを備えた先進のテクノロジーは、私たちの中核をなすものです。

COROSのユーザーは、世界記録を樹立し、地球上の最高地点に到達し、私たちの製品の価値を極限まで高めています。COROSの創造と革新に終わりはありません。私たちのお客様、アスリートがCOROSを作っているのです。



■ 本件に関するお問い合わせ

Email：japan@coros.com

