【トランスコスモスオンラインセミナー】【改正GX推進法を徹底解説】来年4月の義務化に備えて多排出企業と取引先が今から備えるべきポイントとは？をオンデマンド配信

トランスコスモスは、オンラインセミナー【改正GX推進法を徹底解説】来年4月の義務化に備えて多排出企業と取引先が今から備えるべきポイントとは？をオンデマンド配信します。

2025年5月28日に参議院本会議で可決され、2026年4月から施行される改正GX推進法。実際に排出量取引制度が導入されると、設定された枠を超えた企業には埋め合わせすることが求められるようになります。

本セミナーではその改正GX推進法について元環境省事務次官の森本英香氏が詳しく解説し、排出量取引制度や化石燃料賦課金の導入や背景について、該当する多排出企業や、その取引先がどのように変化するのかをお話しします。

セミナーハイライト

●改正GX推進法について、専門家からのわかりやすい解説

●多排出企業とその周辺が今から備えるべきポイントの把握

●お申込み後すぐにどなたでもご視聴いただけます

このような方が対象です

●多排出企業に該当する業種の企業とサステナビリティ担当者

●上記に該当する経営企画・事業計画担当者

●改正GX推進法について知りたい民間企業の担当者

●セミナー概要

視聴期限： 2025年10月31日（金）迄

会場： ご登録いただいたメールアドレス宛に、視聴URL・パスワードをお送りします。

動画配信プラットフォーム「J-Stream Equipmedia」にて動画配信を行います。

ご利用の環境での視聴可否については視聴環境チェックサイトでご確認ください。

https://www.stream.co.jp/check/office/

参加費： 無料(事前登録制)

主催： トランスコスモス株式会社

お申し込みURL： https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/251031.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

【改正GX推進法を徹底解説】来年4月の義務化に備えて多排出企業と取引先が今から備えるべきポイントとは？

元環境省事務次官 早稲田大学教授 森本 英香 様

「トランスコスモスのGHG排出量算定支援サービスによって大幅改善した事例のご紹介」

トランスコスモス株式会社 事業開発総括 事業開発推進室 小久保 祐樹

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

