山崎怜奈、エッセイ集『まっすぐ生きてきましたが』9月25日発売決定！本日8月20日より予約開始

株式会社マガジンハウス

株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、タレント・山崎怜奈さんによるエッセイ集『まっすぐ生きてきましたが』を2025年9月25日（木）に発売いたします。また、本日8月20日より全国の書店およびインターネット書店にて予約を開始いたします。

本書は、Hanako Webにて連載中の『山崎怜奈の「言葉のおすそわけ」』、待望の書籍化第２弾。2023年1月～2025年5月までのエッセイを再編集して完全収録。連載時の撮り下ろし写真たちもたっぷり収録します。仕事、旅、暮らし、家族と友人、気持ちと言葉など、エッセイのテーマは様々。等身大のまっすぐで飾らない言葉で届けます。また、爆笑問題・太田光さんとの人生相談対談、書き下ろしエッセイ、愛猫との秘蔵カットとコラムなど、書籍だけのオリジナルコンテンツも盛りだくさんです。

『まっすぐ生きてきましたが』発売記念イベント「サイン本お渡し会」開催

本作品の発売を記念して、山崎怜奈さんの「サイン本お渡し会」の開催が決定いたしました！期間内に対象商品をHMV&BOOKS onlineにて全額内金でご予約いただいた方（ローソンWEB会員限定）の中から、抽選でご当選された方をイベントにご招待いたします。

詳細はこちら :https://www.hmv.co.jp/news/article/250814136/

■書誌情報

書名 ：まっすぐ生きてきましたが

著者 ：山崎怜奈

発売日 ：2025年9月25日

価格 ：1,800円（税込）

仕様 ：四六判・224ページ

ＩＳＢＮ：978-4-8387-3359-0

発行 ：株式会社マガジンハウス

ＵＲＬ ：https://magazineworld.jp/books/paper/3359/